ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Отношения
Количество просмотров
153
Время на прочтение
2 мин

Почему большинству женщин нравятся высокие мужчины

Замечали ли вы, что многие женщины тянутся к мужчинам, которые выше их на несколько сантиметров, поэтому попробуем разобраться, почему так происходит.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему большинству женщин нравятся высокие мужчины

Почему большинству женщин нравятся высокие мужчины / © Credits

Новое исследование University of New England показало, что в среднем женщины предпочитают партнеров на 20 сантиметров выше себя. Кажется, это просто вопрос вкуса, но на самом деле на выбор партнера влияют как эволюционные механизмы, так и психологические факторы.

В этой статье мы расскажем, почему рост мужчины так часто имеет значение, как это связано с нашей эволюцией и современным социумом, и почему все же не только рост решает успех в отношениях.

Эволюционная перспектива

По одной из теорий, это явление можно объяснить с точки зрения эволюционной психологии. В древности высокие мужчины имели преимущество в физических схватках с конкурентами, могли лучше защищать женщин и детей, а также обеспечивать семью пищей. Женщины, которые отдавали предпочтение высоким мужчинам, вероятно, имели больше шансов родить детей, которые выжили и имели потомство.

Поэтому, как считают исследователи, современные женщины бессознательно сохраняют эту склонность, даже если теперь физическая опасность не так актуальна.

Социальная и психологическая причина

Рост мужчины влияет не только на выживание предков, но и на современное восприятие власти и уверенности.

  • Чувство защищенности: когда женщина стоит рядом с высоким мужчиной, она может чувствовать себя под надежной «защитой».

  • Лидерские качества: высокие мужчины чаще занимают руководящие должности и получают большую зарплату.

  • Психологический момент: буквально глядя вверх на высокого мужчину, мы подсознательно переносим это «величие» на его влияние и статус.

Всегда ли рост решает

Конечно, рост — лишь один из факторов в романтических предпочтениях.

  • Некоторые женщины выбирают мужчин одинакового роста с собой или даже немного ниже.

  • Важны также любовь, забота, общие интересы и харизма.

  • Средняя разница в высоте партнеров обычно составляет примерно 12-13 см, поэтому экстремально высокие различия встречаются редко.

Интересно, что мужчины тоже склонны к выбору высоких партнёрш, хотя обычно они выбирают женщин немного ниже себя — примерно на 8 см. Это пример так называемого асортативного спаривания, когда люди ищут партнёра с подобными физическими или генетическими характеристиками.

Где искать «идеального» высокого партнера

Если высокий рост для вас важен:

  • Австралия — одна из стран с высоким средним ростом взрослых.

  • Нидерланды — страна-рекордсмен по среднему росту мужчин и женщин.

Советы для мужчин меньше роста

Не стоит отчаиваться, если вы ниже среднего роста:

  • Подчеркивайте свои достоинства: лидерские качества, сила, харизма, чувство юмора.

  • Фокусируйтесь на личностных чертах, важных в отношениях.

  • Некоторые невысокие мужчины женятся на женщинах аналогичного роста или чуть ниже.

Хотя наука говорит о приверженности женщин к высоким мужчинам, рост — не приговор и не гарантия успеха в любви. Важнее быть уверенным в себе, заботиться об отношениях и показывать свои лучшие качества.

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie