Почему большинству женщин нравятся высокие мужчины / © Credits

Новое исследование University of New England показало, что в среднем женщины предпочитают партнеров на 20 сантиметров выше себя. Кажется, это просто вопрос вкуса, но на самом деле на выбор партнера влияют как эволюционные механизмы, так и психологические факторы.

В этой статье мы расскажем, почему рост мужчины так часто имеет значение, как это связано с нашей эволюцией и современным социумом, и почему все же не только рост решает успех в отношениях.

Эволюционная перспектива

По одной из теорий, это явление можно объяснить с точки зрения эволюционной психологии. В древности высокие мужчины имели преимущество в физических схватках с конкурентами, могли лучше защищать женщин и детей, а также обеспечивать семью пищей. Женщины, которые отдавали предпочтение высоким мужчинам, вероятно, имели больше шансов родить детей, которые выжили и имели потомство.

Поэтому, как считают исследователи, современные женщины бессознательно сохраняют эту склонность, даже если теперь физическая опасность не так актуальна.

Социальная и психологическая причина

Рост мужчины влияет не только на выживание предков, но и на современное восприятие власти и уверенности.

Чувство защищенности: когда женщина стоит рядом с высоким мужчиной, она может чувствовать себя под надежной «защитой».

Лидерские качества: высокие мужчины чаще занимают руководящие должности и получают большую зарплату.

Психологический момент: буквально глядя вверх на высокого мужчину, мы подсознательно переносим это «величие» на его влияние и статус.

Всегда ли рост решает

Конечно, рост — лишь один из факторов в романтических предпочтениях.

Некоторые женщины выбирают мужчин одинакового роста с собой или даже немного ниже.

Важны также любовь, забота, общие интересы и харизма.

Средняя разница в высоте партнеров обычно составляет примерно 12-13 см, поэтому экстремально высокие различия встречаются редко.

Интересно, что мужчины тоже склонны к выбору высоких партнёрш, хотя обычно они выбирают женщин немного ниже себя — примерно на 8 см. Это пример так называемого асортативного спаривания, когда люди ищут партнёра с подобными физическими или генетическими характеристиками.

Где искать «идеального» высокого партнера

Если высокий рост для вас важен:

Австралия — одна из стран с высоким средним ростом взрослых.

Нидерланды — страна-рекордсмен по среднему росту мужчин и женщин.

Советы для мужчин меньше роста

Не стоит отчаиваться, если вы ниже среднего роста:

Подчеркивайте свои достоинства: лидерские качества, сила, харизма, чувство юмора.

Фокусируйтесь на личностных чертах, важных в отношениях.

Некоторые невысокие мужчины женятся на женщинах аналогичного роста или чуть ниже.

Хотя наука говорит о приверженности женщин к высоким мужчинам, рост — не приговор и не гарантия успеха в любви. Важнее быть уверенным в себе, заботиться об отношениях и показывать свои лучшие качества.