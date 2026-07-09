Почему мозг "включает защиту" во время ссор и как вернуть контроль, когда "накрывает"

Почему мозг «включает защиту» во время ссор / © Credits

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Мы привыкли думать о конфликтах как о чисто эмоциональных столкновениях характеров. Но на самом деле во время ссор с теми, кого мы любим, в игру вступает ещё один «участник» — наш мозг, который может временно работать против нас. Издание RTÉ объяснило, что в такие моменты психика буквально переходит в режим выживания.

Клинический психолог, поделившаяся своей историей, вспоминает, что во время конфликта её бывший партнёр назвал её «самым неэмпатичным человеком». Парадокс заключается в том, что эмпатия — это её профессия, однако в тот момент она не могла её проявить.

Причина — явление, которое ученые называют «emotional flooding» или «тотальным физиологическим возбуждением» — состояние, при котором организм реагирует так, как будто существует реальная угроза: например, сердце бьется быстрее, появляется пот, дрожь, прилив адреналина. Организм ведет себя так, будто вас преследует опасность.

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Как мозг «домысливает» угрозы

По словам профессора психологии Лизы Фельдман Барретт, мозг работает как система прогнозирования, находящаяся в «темной, тихой коробке» — черепе. Он не имеет прямого доступа к реальности, поэтому постоянно интерпретирует сигналы и опирается на прошлый опыт.

Иногда это играет против нас. Например, если партнер во время ссоры отводит взгляд или замолкает, мозг может не просто зафиксировать дистанцию, а мгновенно вызвать воспоминания о прошлых потерях или эмоционально недоступных людях. Так формируется реакция «это угроза».

Для людей, переживших конфликты, отвержение или травмы, мозг становится сверхчувствительным «предсказателем опасности». Он пытается защитить, но делает это слишком резко. В результате мы переходим от мышления «мы» к мышлению «я». Эмпатия исчезает, а управляет нами только режим выживания.

Когда мы «регулируем» друг друга

Было бы удобно списать всё на биологию, но взаимодействие гораздо сложнее. Наши эмоциональные состояния влияют друг на друга: мы можем как успокаивать партнёра, так и усиливать его напряжение.

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Особенно остро это проявляется в отношениях между родителями и детьми. Когда ребенок ведет себя непросто, лучшая стратегия — проявить интерес к тому, что именно он пытается сказать своим поведением. Но в состоянии эмоционального «переполнения» взрослые чаще реагируют резко или принимают оборонительную позицию, вместо того чтобы оставаться открытыми.

Как вернуть контроль, когда «накрывает»

Существует несколько способов, которые помогают не потерять себя.

Отслеживание собственного состояния. Первый шаг — научиться замечать ранние признаки «эмоционального перегруза», такие как учащенное сердцебиение, жар или напряжение. Именно эта осознанность создает короткое «окно выбора» перед автоматической реакцией. Это не происходит мгновенно, но со временем позволяет реагировать мягче и осознаннее.

Когнитивная переоценка. Второй инструмент — осознанное переосмысление ситуации. Если коллега резко говорит: «Неужели нам действительно нужно это совещание?», мозг сразу предлагает свою интерпретацию. Однако вместо того, чтобы принять её как единственно верную, стоит задать вопрос: а что ещё это может означать? Это не подавление эмоций — напротив, подавление только усиливает напряжение, а здесь речь идёт о расширении вариантов реакции.

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Выйти из ситуации. Иногда лучшее решение — физически выйти из конфликта. Но не в качестве уклонения, а как договорённая пауза, с фразой вроде «мне нужен перерыв, я просто отойду на пару минут».

Правило 20 минут. Перерыв должен длиться не менее 20 минут, ведь этого времени достаточно, чтобы организм вернулся в исходное состояние. Важно, чем именно занять это время: например, не перебирать в голове ссору, а переключиться на что-то другое. Это помогает «разорвать» цикл эмоционального усиления. Этот подход работает и в воспитании детей: например, объяснение ребенку, что взрослый делает паузу не в качестве наказания, а для того, чтобы успокоиться, формирует здоровую модель поведения.

Конфликты невозможно полностью исключить из жизни, и в этом нет необходимости. Они являются частью любых отношений — будь то романтические, семейные или профессиональные. Но суть не в том, чтобы избегать их, а в способности оставаться достаточно внимательными, чтобы не утратить эмпатию даже тогда, когда мозг сигнализирует об опасности.

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