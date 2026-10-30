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ТСН в социальных сетях

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Почему мужчины часами сидят в туалете: эксперт по разводам рассказала, от чего они там прячутся

Обычная бытовая привычка неожиданно стала предметом гендерного спора. Эксперт по разводам заявила, что некоторые мужчины используют длительное пребывание в туалете как способ уйти от семейных дел и ответственности.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Почему мужчины часами сидят в туалете

Почему мужчины часами сидят в туалете / © Credits

У каждого человека должно быть право на личное пространство — время, когда можно побыть в одиночестве и отдохнуть от разговоров. Однако где проходит грань между вполне естественной потребностью уединиться и нежеланием участвовать в общественной жизни — в этом попыталось разобраться издание New York Post.

Именно этот вопрос неожиданно оказался в центре дискуссии после публикации эксперта по разводам Оливии Гауэлл. Она обратила внимание на то, что некоторые мужчины могут использовать длительное пребывание в ванной как своеобразный способ уклониться от домашних обязанностей. И хотя тема звучит довольно иронично, за ней скрывается гораздо более серьёзная дискуссия о неравномерном распределении нагрузки в отношениях.

Вооруженное уединение

Оливия в своей статье описала туалет как особую зону неприкосновенности в домашнем пространстве. По её наблюдениям, человек может покинуть общую комнату, уединиться в другой части дома или заняться своим хобби, однако в таких случаях близкие всё ещё могут обратиться к ней, попросить о помощи или напомнить о совместных делах. Туалетная комната же создаёт почти неоспоримое оправдание для временного отсутствия.

Гауэлл обращает внимание на то, что фраза о необходимости сходить в туалет обычно не вызывает возражений. Это базовая физиологическая потребность, которую сложно поставить под сомнение или прервать без веской причины. Поэтому, по мнению автора, именно эта социальная неприкосновенность иногда превращается в удобный способ избежать участия в семейной жизни.

Смартфон сделал «побег в туалет» более комфортным

По словам эксперта, отдельную роль в этой истории играют смартфоны. Если раньше уединение в ванной комнате имело естественные временные рамки, то теперь телефон позволяет задержаться там значительно дольше.

Социальные сети, видео, игры, новости, электронная почта и бесконечное пролистывание ленты легко превращают короткий перерыв в длительное отсутствие дома. Гауэлл иронично замечает, что у человека действительно могут быть проблемы с пищеварением, а может, он просто читает новости, смотрит видео или сидит в интернете.

Именно в этом автор видит особенность такого способа уклонения от обязанностей, ведь у него есть вполне убедительное объяснение, которое сложно проверить.

От шуток до обвинений в преувеличении

Публикация быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей и вызвала неоднозначную реакцию. Часть аудитории восприняла тезис Гауэлл как очередное преувеличение гендерного противостояния. Другие же увидели в ней сатирическое описание знакомой бытовой проблемы.

В комментариях шутили, что теперь даже обычный поход в туалет можно считать инструментом патриархата. Другие же иронизировали над тем, что физиологические потребности человека вдруг стали предметом общественного расследования.

В то же время многие пользователи отмечали, что длительное пребывание в ванной комнате не доказывает, что человек уклоняется от ответственности. Причины могут быть вполне естественными — от особенностей пищеварения до потребности побыть в одиночестве после напряженного дня.

Поэтому дискуссия быстро вышла за рамки исходного тезиса и превратилась в спор о том, где заканчивается личное пространство и начинается совместная ответственность.

Речь идет не о туалете, а о распределении обязанностей

Несмотря на провокационную формулировку, в центре этой истории — не физиология, а семейные отношения. В любых отношениях важно, чтобы бытовые дела, забота о детях, организация повседневной жизни и эмоциональная нагрузка не ложились постоянно на плечи одного человека.

Если один из партнеров регулярно находит поводы, чтобы уйти из общего пространства, в то время как другой вынужден самостоятельно решать все повседневные вопросы, проблема заключается не в продолжительности перерывов, а в отсутствии баланса.

В то же время важно не превращать любое уединение в повод для подозрений. Каждый имеет право на отдых и частную жизнь, а физиологические потребности не должны становиться предметом стыда или контроля.

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