Почему мы часто осуждаем людей и что стоит за нашими предубеждениями

Почему мы часто осуждаем людей / © Credits

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Каждый из нас хотя бы раз ловил себя на мысли: «Я бы никогда так не поступил». Это может касаться чего угодно: например, образа жизни, карьеры, семейных решений, финансов или даже внешности. Нам кажется очевидным, что наш выбор — самый логичный, а люди, которые поступают иначе, просто не знают лучшего варианта, боятся перемен или вынуждены мириться с обстоятельствами.

Впрочем, современная психология говорит об обратном, об этом говорится в материале издания Psychology Today. Очень часто мы не можем представить, что другие люди могут искренне ценить совершенно другие вещи. И именно это непонимание заставляет нас придумывать объяснения чужим решениям, вместо того чтобы принять простой факт: их приоритеты могут быть другими.

Мы по-своему объясняем чужие решения

Человеческий мозг стремится упорядочить мир и сделать его предсказуемым. Поэтому, когда мы сталкиваемся с выбором, противоречащим нашим убеждениям, нам легче найти этому объяснение, чем признать существование других систем ценностей.

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Именно поэтому мы можем думать, что человек живет в месте, которое нам не нравится, только потому, что у него нет возможности переехать, или предполагать, что одинокий друг обязательно мечтает о отношениях и детях, просто пока не встретил «того самого» человека.

Мы также можем предположить, что люди, которые постоянно заняты и тщательно планируют каждую минуту отпуска, просто ещё не открыли для себя преимущества неспешного ритма жизни. Те, кто выбирает минимализм, иногда убеждены, что беспорядок одинаково раздражает всех. А сторонники активного образа жизни могут не понимать тех, кто получает удовольствие от спокойных вечеров дома.

Мы оцениваем других через призму собственных ценностей

Подобных примеров в повседневной жизни гораздо больше, чем кажется. Можно прийти к выводу, что человек, который годами работает на одной должности, просто боится перемен, хотя он вполне доволен своей работой. Кто-то считает, что дружба никогда не может быть важнее семьи, и объясняет тесные отношения друзей сложными взаимоотношениями с родственниками. Кому-то кажется, что брак может быть счастливым только при полной гармонии, тогда как другие пары годами живут вместе, регулярно спорят и при этом чувствуют себя абсолютно счастливыми. Мы можем удивляться рациону спортсменов, которые день за днём едят одну и ту же пищу ради спортивных результатов, хотя для них это не является жертвой или ограничением. Или быть убежденными, что люди, которые покупают другие вещи или выбирают другие бренды, просто стали жертвами рекламы.

В большинстве случаев проблема заключается не в чужом выборе, а в том, что мы автоматически оцениваем его через призму собственных желаний и потребностей.

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Открытость начинается с самосознания

Психологи называют это метакогницией — способностью замечать собственный образ мышления и осознавать, что наш взгляд не является единственно правильным. Даже люди, которые считают себя открытыми и толерантными, нередко ловят себя на том, что поспешно оценивают чужие решения. Точно так же и мы сами часто становимся объектом чужих предположений и незаметного осуждения.

Быть по-настоящему открытым человеком означает не избавиться от таких автоматических мыслей навсегда, а научиться вовремя их замечать и подвергать сомнению.

Возможно, человек, живущий в маленьком городе, вовсе не мечтает переехать. Тот, кто сделал непонятный для нас выбор, может быть им полностью доволен. А решение, которое мы считаем компромиссом, для кого-то является лучшим из возможных.

Принимать других не означает соглашаться с каждым их решением, это означает признавать, что разные люди могут искренне стремиться к разным вещам и строить счастливую жизнь по своим собственным правилам. Способность отказаться от поспешных суждений, не придумывать мотивы чужих поступков и позволить другим жить в соответствии со своими ценностями — один из важнейших признаков психологической зрелости.

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