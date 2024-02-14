Почему мы не уходим из отношений, в которых нам плохо

Большинству женщин знакома эта ситуация: в отношениях что-то идет не так, но мы до последнего продолжаем делать все, чтобы наладить их. Ищем компромиссы, работаем над собой и любой ценой пытаемся восстановить прежнюю романтику. Впрочем, время идет, а ситуация только ухудшается, воруя нашу уверенность в себе, здоровье и другие ресурсы. Так почему нам так сложно просто уйти?

Ответы на это мы нашли в онлайн-курсе "Об отношениях без иллюзий", разработанном UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине, в партнерстве с Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и при поддержке правительства Швеции.

Воспитанные терпеть и прощать

Самая весомая причина, заставляющая терпеть плохое отношение к себе, — это воспитание. Патриархальный мир учит женщин быть удобными, а в обществе до сих пор встречаются взгляды о "неполноценности" женщины без мужчины. Так что женщины — нередко целыми поколениями — жалуются на горе-мужчин, но продолжают оставаться в деструктивных отношениях.

Так же поколениями распространяются вредные нарративы, заставляющие оставаться в токсичной среде — "привыкнет, то и полюбит", "если бьет — значит любит" и другие. Но домашнее насилие не должно быть нормой, его не нужно терпеть и прощать.

Если в ваших отношениях происходит домашнее насилие, рекомендуем загрузить на телефон специальное приложение, которое выглядит как обычный менструальный календарик, но имеет скрытую кнопку SOS. После быстрой настройки, у вас будет инструмент самозащиты на случай критических ситуаций. Не нужно контактировать с операторами голосом и объяснять ситуацию: просто зажимаете кнопку, полиция получает вашу локацию и знает, что вызов по поводу домашнего насилия.

Синдром изученной беспомощности

Это опасное психологическое состояние, в котором человек чувствует себя беззащитным и бессильным перед возникающими в его жизни трудностями. И к сожалению, психологическое насилие в отношениях работает именно на наработку этого синдрома: если сначала потерпевшая еще пытается противостоять обидчику или по крайней мере испытывает сопротивление, которое может дать силы на самозащиту, то в конце концов перестает чувствовать собственные силы изменить хоть что-то.

Синдром изученной беспомощности тесно связан с чувством вины: женщина чувствует себя виноватой в проблемах, возникающих в отношениях, а потому отрицает, что что-то идет не так и делает вид, что всем довольна. Вдобавок женщины могут испытывать нежность к своему партнеру и бояться его потерять, поскольку одиночество кажется худшим вариантом событий.

Изученная беспомощность способна изрядно испортить жизнь, ведь она чувствуется так, будто альтернативы нет, или что лучшее отношение к себе нужно чем-то заслужить. Это замкнутый круг: партнер-объюзер делает все, чтобы снизить самооценку и не дать женщине уйти из отношений, но чем дольше она находится в этих отношениях — тем меньше уверенности и сил для выхода из круга насилия.

Нехватка ресурсов

Сложно решиться прекратить отношения, если партнер финансово обеспечивает, помогает с бытовыми вопросами или воспитанием детей. В семьях с детьми это особенно острый вопрос, поскольку и ресурсов нужно гораздо больше, и хотелось бы, чтобы ребенок рос в полноценной семье и не имел психологических травм. Из-за всех этих факторов женщины часто откладывают решение о разрыве отношений, надеясь, что все как-то со временем устроится.

К сожалению, в долгосрочной перспективе такие деструктивные отношения оказывают негативное влияние на всех членов семьи. Поэтому даже если у вас нет работы, жилья или других материальных благ для обеспечения себя и/или вашего ребенка, лучше обратиться к специалистам и получить временное жилье, пособие по трудоустройству, консультации по юридическим, психологическим и социальным вопросам.

Для этого обращайтесь на горячие линии:

1547 — правительственная горячая линия по противодействию насилию

116 123 — национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации

Конечно, завершить отношения не так просто, как закрыть не нравится. Часто это буквально шаг в неизвестность, особенно если вы в общении много лет, имеете общее имущество или детей. Но если партнер не проявляет готовности к работе над собой и вашим общим будущим или еще хуже — с агрессией воспринимает ваши попытки что-то изменить или найти компромисс, отстроить ничего не получится.

Если вас пугает дорога навстречу изменениям – попытайтесь сделать первый шаг и обратиться к психологу или специализированной службе поддержки. Это поможет вам лучше понять ваши чувства, научить эффективным стратегиям для преодоления страхов и построить действенный план для расторжения токсических отношений.

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