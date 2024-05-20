Почему не стоит верить обещаниям бывших: рассказывает гипнотерапевт

Расставание – трудный этап жизни, даже если со стороны кажется, что решение принято быстро и не обдумано, на самом деле в глубине души, вы для себя все решили, задолго до финального звонка.

У каждого из нас есть прошлое, и отношения, в которых мы не были услышаны. Вспомните хоть на мгновение, когда вас что-то раздражало, вы говорили это любимому человеку, а в ответ было: «Угу!». Сколько раз спустя какое-то время вы повторяли то же самое и ничего не менялось.

Психологи говорят, что повторение – бесполезное дело. Вас слышат с первого раза, просто меняться не хотят, не считают нужным и надеются, что придет момент, когда вам просто надоест играть роль дятла и вы смиритесь с реальностью. Когда вы от этого устаете, то становитесь перед выбором: смириться или уйти и успокоить свои нервные клетки.

В одном из подкастов эту тему поднял гипнотерапевт Jim Curtis, а именно тот момент, когда бывшие пытаются вернуться с пустыми обещаниями. Он считает, если у вас закончились отношения, а человек, с которым вы разошлись, пытается все вернуть, обещая, что изменится к лучшему, изменит в себе все то, что вас раздражало все это время, никогда не сделает того, что ранило вас, озаряет вас своим вниманием и заботой и дарит подарки, не вводите сами себя в заблуждение.

Такому человеку нельзя доверять. На самом деле, будьте уверены, что этот разрыв был больше на пользу вам, чем ему. Ведь если человек может это сделать, он должен был делать это раньше. Именно тогда, когда вы просили и действительно верили в перемены. Бывшим, очень рискованно верить, особенно в обещания, которые до этого игнорировались.

Конечно, человек может в себе что-то изменить, проабгрейдиться эмоционально, но не лучше ли, чтобы эти изменения оценил уже кто-то другой, а не вы, играли в гусарскую рулетку своим прещением.

С каждым новым партнером мы меняемся, усваиваем свой урок, и, опираясь на прошлый опыт, строим будущее. Время стирает из памяти болезненные и оскорбительные моменты и, возможно, иногда мы готовы дать бывшим второй шанс, а есть ли в том смысл? Надежды на другого человека часто бывают напрасными, и вернувшись в те отношения, которые были раньше, они со временем станут именно такими, как и раньше. Горькая правда.

Если вы решили порвать, пролистать страницы и жить дальше, не оглядывайтесь, иначе когда-то, взглянув назад, можно превратиться в камень, у которого больше не будет шансов измениться и уйти.

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