Почему после 30 лет заводить новых друзей стало сложнее / © Credits

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Если вы хотя бы раз поздно вечером вводили в поисковике запрос «Как найти друзей после 30 лет», то знайте, вы далеко не единственные, кто так поступает. Это одна из самых распространенных, но в то же время наименее обсуждаемых проблем взрослой жизни, об этом рассказало издание Womans`s World.

В школе или университете дружба завязывалась почти сама собой. Совместные занятия, общежития, студенческие вечеринки и много свободного времени создавали идеальные условия для новых знакомств. После 30 этот социальный фундамент исчезает, а новых возможностей для общения становится значительно меньше.

По данным опроса Talker Research, 69% людей согласны с тем, что с возрастом находить близких друзей становится гораздо сложнее. Исследования также показывают, что для формирования по-настоящему крепкой дружбы требуется около 200 часов, проведённых вместе. Когда график уже заполнен работой, детьми, домашними делами и заботой о близких, найти столько времени кажется почти нереальным.

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Почему после 30 лет дружить становится сложнее

Главная причина — серьезные жизненные перемены. Переезд в другой город, новая работа, рождение ребенка или развод постепенно разрушают социальные связи, которые человек налаживал в 20 лет.

С возрастом мы теряем ту среду, где дружба зарождается сама собой. Больше нет аудиторий, студенческих компаний или общежитий, которые автоматически знакомят людей друг с другом. В отличие от детства, когда общение было важной частью повседневной жизни, взрослым приходится сознательно выделять для него время среди десятков других обязанностей.

Начните с тех, кого уже знаете

Прежде чем искать новых друзей, стоит просмотреть список контактов в телефоне. Часто молчание означает не потерю интереса, а банальную занятость. Работа, переезды и новые жизненные обстоятельства могут незаметно отдалить даже самых близких людей.

Вместо сообщения «Надо как-нибудь встретиться» напишите что-нибудь конкретное, например, «Скучаю по тебе. Может, прогуляемся на этой неделе?» или пригласите на кофе во вторник. Взрослая дружба не требует грандиозных планов, она держится на регулярном присутствии одного в жизни другого.

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Не стоит недооценивать случайные знакомства

Не каждый человек должен стать лучшим другом. Коллеги, соседи, бариста, который помнит ваш заказ, или библиотекарь, который узнает вас в лицо, — это так называемые «слабые социальные связи». Исследователи считают, что именно они положительно влияют на чувство принадлежности к сообществу и психологическое счастье.

Приветствие, короткий разговор, запоминание чьего-то имени или задание уточняющего вопроса — именно с таких мелочей очень часто начинается настоящая дружба.

Хобби

Дружба редко зарождается в одиночестве. Она возникает там, где люди регулярно встречаются. Именно поэтому эксперты советуют чаще выбирать групповые занятия, такие как книжные клубы, языковые курсы, спортивные тренировки, беговые сообщества, волонтерские проекты, коворкинги или творческие мастер-классы. Гончарство, вязание, выпечка, садоводство, пилатес, уроки серфинга или акварельной живописи — всё это не только помогает отдохнуть, но и создает естественное пространство для общения, и популярность таких сообществ стремительно растет.

Полезность хобби подтверждает и наука. Исследование, опубликованное в 2022 году в National Library of Medicine, описало более 600 способов, которыми досуг может положительно влиять на здоровье. Эффект зависит от самого человека, выбранного занятия и того, занимается ли он им самостоятельно или в компании, однако специалисты сходятся во мнении, что хобби улучшают общее самочувствие и качество жизни.

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После 30 лет дружба перестает быть случайностью и становится осознанным выбором. Она зарождается не благодаря идеальному моменту, а благодаря небольшим, но регулярным шагам. И хотя взрослая жизнь больше не создает условий для знакомств, она даёт другое преимущество — возможность строить отношения с людьми, которые действительно близки вам по ценностям, интересам и стилю жизни.

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