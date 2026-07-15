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Почему после болезненного разрыва нам иногда нужен не совет, а чье-то присутствие
Расставание болит не только из-за потери отношений, иногда самым тяжелым становится тот момент, когда человек остается наедине со своим горем, потому что близкие реагируют не так, как мы ожидаем. Они могут злиться на бывшего партнера, давать советы или требовать «жить дальше», но не всегда способны просто быть рядом с нашей болью.
После разрыва важных отношений люди часто ждут от близких одного простого жеста — чтобы кто-то сел рядом, выслушал и сказал «Да, это действительно больно». Однако реальность бывает иной. Вместо сочувствия можно получить возмущение, критику бывшего партнера или непонимание и фразы вроде «Почему ты скучаешь по человеку, который причинял тебе боль?». Издание The Washington Post рассказало, почему так происходит и как найти путь к восстановлению.
На первый взгляд такая реакция может показаться холодной. Однако не забывайте, иногда близкие отдаляются не из-за равнодушия, а потому, что они могут быть измотаны собственным опытом наблюдения за вашими сложными отношениями.
Близкие не всегда могут дать то, в чём мы нуждаемся
Обратите внимание на важное различие, иногда человек говорит «Мне не помогают», хотя на самом деле имеет в виду «Мне не помогают именно так, как мне сейчас нужно». Это не означает, что потребность в поддержке неправомерна, напротив, желание, чтобы кто-то разделил с вами боль утраты, совершенно естественно. Однако стоит учитывать, что у близких тоже есть свои пределы.
Иногда родители могут оказаться неспособными поддержать ребенка не потому, что не любят его, а потому, что сами остаются заложниками собственного болезненного опыта. У человека, который годами жил в сложных или травматичных отношениях, может не быть внутреннего ресурса, чтобы стать опорой для кого-то другого.
Друзья также могут реагировать не так, как нам хотелось бы. Особенно если они годами наблюдали повторяющийся сценарий отношений, в которых вам было больно. Они могли переживать вместе с вами, надеяться на перемены, поддерживать вас после предыдущих кризисов, а теперь просто у них нет сил снова проходить тот же путь.
Любовь не всегда означает безграничный ресурс
Одна из самых сложных мыслей заключается в том, что даже самые близкие люди не всегда могут быть нашим единственным источником восстановления. Они могут любить нас, заботиться о нас и желать нам счастья, но в то же время не иметь возможности постоянно поддерживать один и тот же цикл боли.
И это не значит, что человек остаётся один. Иногда близкие уже поддерживают нас по-своему, например, они защищают нас, злятся на тех, кто причинил нам боль, пытаются помочь посмотреть на ситуацию с другой стороны. Просто их способ переживать вашу утрату может отличаться от вашего.
Как действовать дальше
Восстановление после сложного разрыва — это не попытка забыть конкретного человека. Часто это возможность переосмыслить более глубокие жизненные сценарии, например, какие отношения мы выбираем, что считаем нормой, почему остаемся там, где нам больно.
Если в прошлом у вас был опыт жизни в эмоционально сложной семье или в сложных отношениях, важно постепенно научиться новой модели близости, в которой присутствуют уважение, безопасность и взаимность. Это может быть непростой внутренний путь, но он возможен. Многие люди проходят через подобный опыт и со временем строят более здоровые отношения с собой и окружающими.
Начать можно с простых шагов, например, найти психологическую поддержку, которая будет доступной, комфортной и подходящей именно вам. Это требует времени, терпения и готовности вкладывать усилия в себя.
После разрыва нам часто хочется, чтобы кто-то просто разделил нашу боль. И это нормальная потребность, однако иногда самая большая поддержка приходит не в виде чужого утешения, а через собственное восстановление и переосмысление того, что мы допускаем в своей жизни.