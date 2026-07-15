Почему после болезненного разрыва нам иногда нужен не совет, а чье-то присутствие / © Credits

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После разрыва важных отношений люди часто ждут от близких одного простого жеста — чтобы кто-то сел рядом, выслушал и сказал «Да, это действительно больно». Однако реальность бывает иной. Вместо сочувствия можно получить возмущение, критику бывшего партнера или непонимание и фразы вроде «Почему ты скучаешь по человеку, который причинял тебе боль?». Издание The Washington Post рассказало, почему так происходит и как найти путь к восстановлению.

На первый взгляд такая реакция может показаться холодной. Однако не забывайте, иногда близкие отдаляются не из-за равнодушия, а потому, что они могут быть измотаны собственным опытом наблюдения за вашими сложными отношениями.

Близкие не всегда могут дать то, в чём мы нуждаемся

Обратите внимание на важное различие, иногда человек говорит «Мне не помогают», хотя на самом деле имеет в виду «Мне не помогают именно так, как мне сейчас нужно». Это не означает, что потребность в поддержке неправомерна, напротив, желание, чтобы кто-то разделил с вами боль утраты, совершенно естественно. Однако стоит учитывать, что у близких тоже есть свои пределы.

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Иногда родители могут оказаться неспособными поддержать ребенка не потому, что не любят его, а потому, что сами остаются заложниками собственного болезненного опыта. У человека, который годами жил в сложных или травматичных отношениях, может не быть внутреннего ресурса, чтобы стать опорой для кого-то другого.

Друзья также могут реагировать не так, как нам хотелось бы. Особенно если они годами наблюдали повторяющийся сценарий отношений, в которых вам было больно. Они могли переживать вместе с вами, надеяться на перемены, поддерживать вас после предыдущих кризисов, а теперь просто у них нет сил снова проходить тот же путь.

Любовь не всегда означает безграничный ресурс

Одна из самых сложных мыслей заключается в том, что даже самые близкие люди не всегда могут быть нашим единственным источником восстановления. Они могут любить нас, заботиться о нас и желать нам счастья, но в то же время не иметь возможности постоянно поддерживать один и тот же цикл боли.

И это не значит, что человек остаётся один. Иногда близкие уже поддерживают нас по-своему, например, они защищают нас, злятся на тех, кто причинил нам боль, пытаются помочь посмотреть на ситуацию с другой стороны. Просто их способ переживать вашу утрату может отличаться от вашего.

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Как действовать дальше

Восстановление после сложного разрыва — это не попытка забыть конкретного человека. Часто это возможность переосмыслить более глубокие жизненные сценарии, например, какие отношения мы выбираем, что считаем нормой, почему остаемся там, где нам больно.

Если в прошлом у вас был опыт жизни в эмоционально сложной семье или в сложных отношениях, важно постепенно научиться новой модели близости, в которой присутствуют уважение, безопасность и взаимность. Это может быть непростой внутренний путь, но он возможен. Многие люди проходят через подобный опыт и со временем строят более здоровые отношения с собой и окружающими.

Начать можно с простых шагов, например, найти психологическую поддержку, которая будет доступной, комфортной и подходящей именно вам. Это требует времени, терпения и готовности вкладывать усилия в себя.

После разрыва нам часто хочется, чтобы кто-то просто разделил нашу боль. И это нормальная потребность, однако иногда самая большая поддержка приходит не в виде чужого утешения, а через собственное восстановление и переосмысление того, что мы допускаем в своей жизни.

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