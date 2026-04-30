Почему умные люди лучше "считывают" интеллект других

Исследование, опубликованное в журнале Intelligence, выявило интересную закономерность, а именно то, что люди с более высоким уровнем интеллекта обычно точнее оценивают интеллект других.

Интеллект в психологии — это не одна черта, а комплекс способностей, например, способность учиться и понимать новое, логическое мышление, память, внимание, языковые навыки и адаптация к новым ситуациям.

Предыдущие исследования уже показывали, что люди могут достаточно быстро оценить интеллект других даже после короткого знакомства. Однако точность этих оценок сильно различается между людьми. Именно это и стало главным фокусом нового исследования немецких ученых, об этом рассказало издание PsyPost.

Исследование

В исследовании приняли участие 198 человек, преимущественно студенты, средний возраст которых — 29 лет. Участникам показывали 50 коротких видео, по 1 мин, где разные люди выполняли простые задания, такие как, читали прогноз погоды, рассказывали о личном опыте, объясняли значение терминов или участвовали в ролевых сценах.

После каждого видео участники оценивали интеллект человека по пятибалльной шкале. Далее самих участников протестировали на уровень интеллекта, способность распознавать эмоции, эмпатию, черты личности и удовлетворенность жизнью.

Результаты

Не все одинаково «читают» интеллект. Исследование подтвердило, что точность оценки интеллекта существенно различается между людьми. Иными словами, одни люди действительно лучше понимают, насколько умен их собеседник, а другие — значительно хуже. Умные люди — более точные судьи. Главный вывод — люди с высоким интеллектом точнее оценивали интеллект других. Они лучше замечали важные сигналы, например, четкость речи, словарный запас, содержание ответов и логику высказываний. Важность эмоционального интеллекта. Помимо общего IQ, важную роль играли способность распознавать эмоции других и общая удовлетворенность жизнью. Люди, которые лучше «считывали» эмоции, также точнее оценивали интеллект.

Исследователи ожидали, что важными будут эмпатия, открытость, социальный интерес и пол. Но этого не подтвердилось, эти факторы не улучшали точность оценки интеллекта.

Исследователи объясняют, что участники опирались на объективные сигналы, то есть не на интуицию или впечатления, а на конкретные поведенческие признаки, особенно то, как человек формулирует мысли, какие слова использует и насколько четко объясняет идеи.

То есть это не «шестое чувство», а скорее аналитическое наблюдение.

Важное ограничение

Авторы подчеркивают, что результаты не являются окончательными, ведь участники оценивали людей в видео, а не в реальном общении, большинство участников были студентами, часть — психологи, а это могло повлиять на их способность «читать» поведение. Поэтому в реальной жизни результаты могут отличаться.

Это исследование добавляет новый виток к нашему пониманию социального восприятия: способность оценивать интеллект других, это тоже навык, который частично зависит от собственного интеллекта и эмоциональной чувствительности. Однако главный вывод даже глубже, мы видим других не объективно, а через собственные когнитивные «фильтры». И иногда то, насколько точно мы понимаем других, говорит о нас больше, чем о них.

