Крис Хемсворт и Эльза Патаки / © Associated Press

Издание Psychology Today рассказало о феномене, в котором женщины в отношениях с младшими мужчинами нередко испытывают изменение традиционных гендерных ролей, больше контроля над собственной сексуальностью и более высокий уровень эмоциональной и телесной уверенности.

И хотя научных исследований в этой теме все еще немного, имеющиеся данные показывают, что такие отношения могут как разрушать, так и усиливать культурные сценарии о гендере, сексуальности и власти в паре.

В массовой культуре женщину, которая выбирает младшего партнера, часто описывают через ярлык «cougar» — термин, который популяризировала автор Линда Ловен. Он обычно означает женщину старше 35 лет, которая находится в романтических или сексуальных отношениях с мужчиной минимум на восемь лет моложе.

Этот термин вызывает противоречивые реакции, ведь часть людей считает его оскорбительным и сексистским, другие — наоборот, воспринимают как символ женской автономии, уверенности и сексуальной свободы.

Несмотря на популярность темы, научные данные о таких отношениях остаются ограниченными. Одно из немногих исследований провела профессор гендерных и сексуальных студий Милейн Алари, которая изучала интервью с 55 женщинами из района Монреаля.

Ее ключевой вопрос звучал просто, но провокационно, дают ли такие отношения женщинам больше свободы в выражении собственной сексуальности или же они лишь переосмысливают старые гендерные сценарии.

Ощущение силы и сексуальной свободы

Одна из главных причин, почему женщины выбирают более молодых партнеров, связана с ощущением большей сексуальной свободы и контроля в отношениях.

В таких парах часто меняется сама динамика интимности то есть, женщина может открыто говорить о своих желаниях, легче инициировать близость и не бояться быть «слишком активной» или «слишком опытной».

В рамках этого сценария младший партнер нередко воспринимается как более открытый к новым формам интимности и готовый к экспериментам, которые в традиционных гетеро отношениях иногда остаются табуированными.

Биология, которая меняет баланс в паре

В исследовании подчеркивается, что у молодых мужчин часто более высокая сексуальная выносливость, стабильная эрекция и большая физическая энергия. Именно эти факторы, по словам участниц исследования, могут положительно влиять на сексуальное удовлетворение женщин.

По сравнению с партнерами старшего возраста, младшие мужчины реже переживают тревогу относительно собственной «мужской состоятельности», что также снижает напряжение в отношениях и делает интимность более расслабленной.

Женщина как активная участница, а не «пассивная роль»

Еще один важный аспект — смена ролей в сексуальном взаимодействии. В таких отношениях женщина чаще определяет, чего она хочет, задает темп интимности и открыто говорит о фантазиях и предпочтениях.

Речь идет не только о классических сценариях близости, но и о более широком спектре сексуального опыта, где важными становятся коммуникация, доверие и взаимное исследование желаний.

Для многих женщин это становится первым опытом, когда их потребности не просто «разрешены», а действительно учтены.

«Меня выбирают, потому что я знаю, чего хочу»

Часть участниц исследования описывала ощущение, что более молодые партнеры ценят их сексуальную уверенность и опыт. В этом контексте женщина воспринимается как более зрелая, эмоционально осознанная, сексуально уверенная и не боящаяся говорить о своих желаниях.

Некоторые респондентки отмечали, что более молодые мужчины часто ищут именно таких партнерш, в противовес менее опытным ровесницам.

Исследовательница также предполагает, что для части младших мужчин такие отношения могут быть способом получить более «структурированный» и уверенный сексуальный опыт.

Эмоциональные противоречия и социальные ожидания

Несмотря на положительные аспекты, женщины в таких отношениях нередко сталкиваются с внутренними конфликтами. С одной стороны они чувствуют себя сексуально уверенными и получают удовольствие от новой динамики. С другой могут переживать давление стереотипов, бояться ярлыка «слишком сексуальной женщины» и испытывать напряжение между социальными ожиданиями и собственным опытом.

Некоторые участницы также отмечали, что у них иногда возникает ощущение, будто их воспринимают не как личность, а как объект желания.

Роль культурных сценариев

Исследование показывает важный парадокс, что даже в свободных формах отношений сохраняются старые культурные представления о сексе и гендере.

Например, акцент на физической «мужской способности» часто воспроизводит идею, что секс сводится к физиологии, ожидания женской сдержанности все еще присутствуют в культуре и социальные ярлыки влияют на восприятие таких пар.

Некоторые женщины даже описывали себя как «использованных» только как сексуальных партнерш, а не как полноценных личностей.

Эти отношения могут менять баланс власти

Несмотря на противоречия, исследование фиксирует важный сдвиг, ведь в таких парах иногда меняется распределение власти.

Женщины отмечают больше контроля над интимностью, больше влияния на сексуальные сценарии и меньше страха осуждения за собственную активность. Это прямо контрастирует с традиционными представлениями, где женская сексуальность часто подается как сдержанная или пассивная.

Феномен отношений между женщинами и младшими мужчинами оказывается значительно сложнее, чем социальные стереотипы.

С одной стороны, он может открывать пространство для большей сексуальной свободы, эмоциональной уверенности и переосмысления гендерных ролей. С другой — он все еще существует внутри культурных рамок, которые формируют ожидания относительно женской сексуальности и возраста. И именно поэтому главный вопрос, который поднимает это исследование, выходит далеко за пределы возраста партнеров. Он о том, кто на самом деле имеет право определять, какой должна быть женская сексуальность и может ли она наконец перестать быть чем-то «нормированным» и стать просто выбором.

