феномен "тревожно-избегающей" пары / © Credits

Реклама

Некоторые отношения напоминают бесконечную игру в догонялки. Один партнер постоянно ищет эмоциональной близости, поддержки и подтверждения чувств, а другой будто каждый раз делает шаг назад, когда дистанция становится слишком малой.

Со стороны это может выглядеть как несовместимость характеров или отсутствие настоящих чувств. Однако часто за такой динамикой стоит взаимодействие двух разных типов привязанности — тревожного и избегающего, об этом рассказала психолог Людмила Чернова. Именно такой союз можно назвать одним из самых эмоциональных, но одновременно и одним из самых сложных для построения здоровых отношений.

Когда любовь превращается в погоню

Человек с тревожным типом привязанности остро нуждается в эмоциональном контакте. Он стремится к близости, внимательно отслеживает настроение партнера и часто боится быть брошенным.

Реклама

Зато партнер с избегающим типом привязанности может испытывать дискомфорт от чрезмерной эмоциональной близости. Для него дистанция становится способом сохранить ощущение собственной независимости и безопасности.

В результате формируется знакомый многим сценарий, чем сильнее один пытается приблизиться, тем больше другой отдаляется. И наоборот, когда дистанция увеличивается, избегающий партнер нередко начинает сам искать контакта. Именно эта динамика делает такие отношения изнурительными и одновременно сложными для завершения.

Можно ли сохранить такие отношения

Тревожно-избегающие отношения не обречены на провал. Однако они требуют гораздо больше осознанности, чем кажется на первый взгляд.

Первый шаг — понять собственные реакции и перестать воспринимать поведение партнера как личное оскорбление или доказательство отсутствия любви. Если оба человека готовы работать над отношениями, открыто говорить о своих потребностях и учиться безопасной близости, ситуацию можно постепенно изменить. В сложных случаях психологи рекомендуют индивидуальную или парную терапию.

Реклама

Любовь сама по себе не всегда решает все проблемы. Иногда самые большие трудности в отношениях возникают не из-за нехватки чувств, а из-за старых эмоциональных сценариев. Именно поэтому понимание своего типа привязанности может стать важным шагом к более здоровым и спокойным отношениям. Ведь когда мы перестаем строить любовь из боли или страха, появляется пространство для настоящей близости.

Людмила Чернова

Новости партнеров