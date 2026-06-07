Почему взрослые дети годами не могут простить своих родителей / © Credits

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История, которую опубликовало издание The New York Times, напоминает о мучительной истине, ведь иногда важнейшие разговоры своей жизни мы откладываем на слишком поздний срок. Говорят, рано или поздно мы все становимся похожими на своих родителей. Иногда это пугает, иногда вдохновляет, а иногда вызывает внутренний протест. Мы можем годами пытаться строить собственную жизнь вопреки родительским сценариям, но прошлое все равно остается частью нас.

Особенно сложно бывает тогда, когда, например, мать кажется недосягаемой фигурой — талантливой, успешной, харизматичной, но в то же время эмоционально далекой. В таких отношениях ребенок часто вырастает с двумя противоречивыми желаниями: быть похожим на нее и одновременно никогда не повторить ее ошибок. Именно такая внутренняя борьба нередко сопровождает человека десятилетиями.

Почему мы стремимся стать похожими на родителей

Психологи давно говорят о том, что дети бессознательно копируют модели поведения взрослых, даже если сознательно их отвергают. Это касается матерей, ведь именно они становятся первыми примерами женственности, силы, заботы или свободы.

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В молодости желание подражать матери может казаться способом приблизиться к ней, понять ее или заслужить одобрение. Но жизнь часто показывает, что чужой сценарий не всегда работает для нас. То, что одному человеку дается легко, для другого может оказаться разрушительным. Именно поэтому попытки повторить путь родителей иногда заканчиваются разочарованием, кризисом и даже потерей себя.

Взросление начинается там, где заканчивается подражание

Со временем многие люди приходят к важному осознанию, что быть собой значительно сложнее, чем быть чьей-то копией. Иногда это означает сделать выбор, который родители не одобрили бы. Построить другую карьеру, создать другую семью, выбрать стабильность вместо приключений или, наоборот, рискнуть там, где они были осторожными.

Парадоксально, но именно в этот момент нередко начинается настоящее взросление. Человек перестает соревноваться со своими родителями или доказывать им что-то и начинает строить собственную историю. Впрочем, даже тогда старые обиды автоматически никуда не исчезают.

Непрощенные раны долго не заживают

Детские воспоминания имеют удивительную способность оставаться с нами навсегда. Особенно те моменты, когда нам не хватало внимания, поддержки или любви. Даже если взрослый человек понимает причины поведения своих родителей, эмоциональная боль может оставаться годами. Мы часто ждем извинения, объяснения или признания того, что нам было больно.

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Когда времени на примирение больше нет

Одним из самых тяжелых испытаний в отношениях с родителями становится осознание их уязвимости. Болезни, старение или деменция могут внезапно лишить нас возможности завершить важный разговор.

Человек, который когда-то был источником наших обид, страхов или восхищения, постепенно меняется. Исчезают острые углы конфликта, но вместе с ними исчезает и шанс получить ответы. Именно тогда многие впервые видят не идеального или несовершенного отца или маму, а просто человека, со своими слабостями, ошибками и несбывшимися мечтами.

Прощение нужно прежде всего нам самим

Прощение не означает оправдание чужих поступков. Оно означает отказ нести это бремя дальше. Мы не можем изменить свое детство. Не можем вернуть утраченные моменты или получить любовь именно в том виде, в котором нуждались в ней тогда. Однако можем перестать ждать, что прошлое вдруг станет другим.

Именно поэтому прощение часто приходит не тогда, когда меняется другой человек, а тогда, когда меняемся мы.

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Отношения между родителями и детьми редко бывают завершенными историями. В них всегда остается место для невысказанных слов, неоправданных ожиданий и сложных чувств. И все же одна из самых важных вещей, которую мы можем сделать для себя, — не откладывать важные разговоры на потом. Не ждать идеального момента, идеальных слов или идеального примирения. Потому что иногда мы наконец находим в себе силы простить, однако человек, которому мы так хотели это сказать, уже не может нас услышать.

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