Почему желание всем угодить вредит нам и нашим отношениям

Казалось бы, что плохого в том, чтобы быть добрым к людям и пытаться помочь им или сделать их счастливыми. Но угождение людям обычно выходит за рамки простой доброты.

Если вы перестанете все время угождать людям, вы сможете поставить себя на первое место, установить личные границы, но все равно останетесь добрым и эмпиричным человеком.

Как это сделать и почему это важно, рассказывает Нealthline.

Почему постоянное желание угождать может вызвать проблемы

Постоянное желание угождать другим включает в себя редактирование или изменение слов и поведения ради чувств или реакций другого человека, объясняет терапевт Эрика Майерс. Вы можете изо всех сил делать что-то для людей в своей жизни, основываясь на том, что, по вашему мнению, они хотят или в чем нуждаются. Вы жертвуете своим временем и энергией, чтобы понравиться им.

Майерс говорит, что именно так угождение людям может вызывать проблемы. Стремление угождать другим может нанести вред нам самим и, потенциально, нашим отношениям, когда мы позволяем желаниям других людей быть важнее наших собственных потребностей

Как понять, что ваше желание угождать чрезмерно

Если вы все еще не уверены, любите ли вы угождать людям или просто очень добры к другим, вот некоторые явные признаки угождения людям:

У вас низкая самооценка.

Вы боитесь отказа.

Вам трудно сказать "нет".

Вам нужно, чтобы другие вас любили.

Вы извиняетесь или признаете свою вину, когда на самом деле не виноваты.

Вы быстро соглашаетесь, даже если на самом деле не согласны.

Вам трудно понять, что вы на самом деле чувствуете.

Вы — дающий.

У вас нет свободного времени.

Споры и конфликты глубоко влияют на вас.

Как стремление угождать влияет на вас

По словам Майерс, угождение людям не является изначально негативным. Часть отношений с другими людьми подразумевает учет их желаний, потребностей и чувств. Эти тенденции часто возникают из-за беспокойства и привязанности.

Но попытки заслужить уважение других обычно означают, что вы пренебрегаете собственными потребностями и чувствами. В некотором смысле вы притворяетесь. Вы делаете то, что, по вашему мнению, хотят люди, чтобы они вас любили. Вы можете только притворяться, что вам нравится помогать.

Это не совсем честно, и со временем угождение людям может навредить вам и вашим отношениям. Вот как это может негативно повлиять на вас:

Вы накапливаете обиду на других.

Вы обнаруживаете, что люди используют вас.

Ваши отношения перестают вас удовлетворять.

Вы испытываете стресс и выгорание.

Ваши партнеры или друзья разочаровываются в вас.

Как преодолеть стремление всем угодить

Если вы хотите сломать шаблон угождения людям, осознание того, как это поведение проявляется в вашей жизни, является хорошим первым шагом. Повышение осведомленности о том, как вы склонны угождать людям, может помочь вам начать меняться.

Проявляйте доброту, когда вы этого хотите

Совершенно нормально — и даже хорошо — проявлять доброту. Но доброта не исходит из желания заслужить одобрение, и, как правило, она не подразумевает никаких мотивов, кроме желания сделать жизнь кого-то лучше.

Прежде чем предложить помощь, подумайте о своих намерениях и о том, какие чувства вызовет у вас этот поступок. Радует ли вас возможность помочь кому-то другому? Или вы будете чувствовать обиду, если на ваш поступок не ответят взаимностью?

Поставьте себя на первое место

Вам нужны энергия и эмоциональные ресурсы, чтобы помогать другим. Если вы не позаботитесь о себе, вы не сможете ничего сделать для кого-то еще. Ставить собственные потребности на первое место не эгоистично — это здорово.

Помните, что ваши потребности могут включать в себя такие вещи, как высказывание своего мнения на рабочей встрече, умение чувствовать себя комфортно со своими эмоциями и чувствами и просьбы о том, что вам нужно в отношениях.

Научитесь устанавливать границы

По словам Майерс, установление здоровых границ — важный шаг в преодолении поведения, направленного на угождение другим.

В следующий раз, когда кто-то попросит о помощи или у вас возникнет соблазн вмешаться, подумайте:

Как вы относитесь к этому действию: хотите ли вы это сделать или боитесь?

Есть ли у вас время, чтобы сначала позаботиться о своих собственных нуждах: придется ли вам пожертвовать ограниченным свободным временем или отказаться от необходимой работы?

Как вы будете себя чувствовать, помогая: будете ли вы чувствовать себя счастливым или обиженным?

Подождите, пока вас не попросят о помощи

Независимо от того, в чем проблема, вы всегда готовы предложить решение. Вы добровольно выполняете дополнительные задания на работе и выступаете с предложениями, когда друг упоминает о какой-либо проблеме.

В следующий раз поставьте себе задачу подождать, пока кто-то явно не попросит о помощи.

Если ваш партнер, например, разразится тирадой о том, какой ужасный у него начальник, покажите, как сильно вы заботитесь, слушая, а не перечисляя советы, как справиться с ситуацией. Возможно, он больше всего хочет сочувствия и признания.

Поговорите с терапевтом

Не всегда легко сломать устоявшиеся шаблоны поведения самостоятельно, особенно те, которые сформировались в детстве или в результате травмы.

Терапевт может помочь вам изучить, что стоит за вашей потребностью делать людей счастливыми. Даже если кажется, что нет четкой причины, он может дать рекомендации, которые помогут вам справиться с конкретными способами, которыми вы склонны угождать людям.

Угождение людям может показаться приятным занятием, но оно не приносит пользы ни вам, ни вашим близким. Если вы чувствуете себя измотанным, пытаясь сделать всех счастливыми, подумайте о том, чтобы поговорить с психотерапевтом о том, как вы можете сделать счастливым себя.

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