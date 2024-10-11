Почему женщинам важно, чтобы их слышали: рассказывает клинический психолог

Канадский клинический психолог Jordan Peterson в подкасте канала HawkMotivation поделился со слушателями интересной информацией о том, почему важно слушать женщину.

Одна из вещей, которую нужно понимать о женщинах – это то, что их необходимо слушать и слышать. Женщины более чувствительны к отрицательным эмоциям, чем мужчины.

В среднем женщины более компромиссны, это связано с материнской составляющей их личности, именно это делает их более чувствительными к негативным эмоциям. Можно назвать это "встроенной системой обнаружения угроз".

Когда этот механизм срабатывает, если рядом есть мужчина, женщина поделится с ним своими заботами. Мужчине может показаться, что во всех ее словах и переживаниях большое количество "ложных срабатываний", потому что ее будут волновать вещи, которые, возможно, не такие, как она их видит. А мужчина вообще не будет видеть в чем-то проблему.

За половину из того, о чем она говорит, возможно, и не стоит переживать, но она позаботится обо всем раньше мужчины. Иногда почувствует беду раньше него. Это одна из причин, почему женщины являются инициаторами примерно 75% разводов и можно было бы сказать, если она подала на развод, проблема в ней, но на практике это далеко от истины. Конечно, ситуации и обстоятельства бывают разные, но статистически они понимают, что не так в отношениях, раньше мужчины.

Женщина будет чем-то встревожена и всегда попытается донести свои волнения до мужчины, а вот он, если ему не все равно, попытается сразу решить проблему. К сожалению, это не помогает, поскольку конкретики в женском волнении может не хватать. Эмоционально она понимает, что что-то не так, часто описательно объясняет это мужчине, который просто не видит всей картины. Поэтому ей приходится говорить обо всем, что может быть проблемой или связано с ней. От этого мужчина устает, опускает руки и просто перестает замечать ее и слушать. Это ошибка! Надо дать женщине время на чувства, поддержать ее и впоследствии переживания обретут конкретный образ, против которого уже нужно выступить мужчине. Не раньше, не позже.

Это настоящее мастерство. Кто-то скажет, что это невозможно, нереально поймать ее блуждающие мысли, а вот мужчины, живущие в долгом браке напротив ваших сомнений скажут, что с полу слова понимают собственных жен и с одного ее взгляда знают, что надвигается какая-то "эмоциональная буря". Возможно, она будет безосновательна и пройдет мимо, а возможно, и это более 50% случаев, женская логика срабатывает на "ура!".

Если вы действительно любите ее, это придет само собой. И если она любит вас так же сильно, то у вас не будет проблем в выяснении, когда выслушать, когда говорить, а когда слова вообще не нужны.

Отношения – это работа, работа двух людей, общение и умение слышать друг друга – залог "игры в долгую".

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