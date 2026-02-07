- Дата публикации
-
- Категория
- Отношения
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему женщины не уходят из абьюзивных отношений — психологическая ловушка, о которой молчат
Токсичные и абьюзивные отношения держатся не на любви или слабости, их удерживает значительно более тонкий механизм — постепенное стирание грани между «мне больно» и «так, наверное, бывает».
Психолог Людмила Чернова объяснила, что именно в этой незаметной зоне сомнений, женщина застревает надолго, даже тогда, когда извне кажется, что все очевидно. Со стороны все всегда кажется просто: «почему она не уходит?» Подруги убеждают, близкие сочувствуют, иногда даже осуждают. Но внутри токсичных или абьюзивных отношений работает совсем другая логика — не рациональная, а психологическая.
По словам психолога, женщина может уйти из таких отношений по одной ключевой причине. И пока она ее не осознает, никакие советы или поддержка не сработают.
Противоречие, которое разрушает ясность
Речь идет о хронических внутренних сомнениях, которые рождаются постоянными противоречиями в поведении партнера. Сегодня он обожает, идеализирует, говорит, что она лучшая, самая красивая и единственная. А завтра игнорирует, обесценивает, холодный или жесткий, может даже эмоционально или физически наказывать.
Эти резкие качели создают опасный эффект: женщина перестает понимать, что является правдой:
Он любит или ненавидит?
Я действительно что-то сделала не так, но мне действительно больно
Это норма в отношениях или со мной нельзя иначе?
Граница между болью и нормой
Постепенно стирается главный ориентир — ощущение собственных границ. Боль больше не звучит как тревожный сигнал. Она начинает восприниматься как:
что-то временное
я преувеличиваю
он просто устал
если я стану лучше, это исчезнет
Именно в этот момент женщина застревает не в партнере, а в сомнениях.
Почему убеждения не работают
Даже если все вокруг говорят, что это абьюз, даже если факты очевидны, женщина в этой точке не может сделать выбор. Потому что ее внутренний конфликт выглядит именно так:
А вдруг я действительно виновата?
А вдруг это и есть любовь, просто сложная?
А вдруг я разрушаю что-то важное, если уйду?
Эти противоречия истощают и держат гораздо крепче, чем страх или привязанность.
Что меняет ситуацию
Перемены начинаются не с решения уйти. Они начинаются с осознания: «Меня держат не чувства, а постоянные сомнения, созданные качелями «идеализация — обесценивание»».
Когда это становится ясным, возвращается главное — внутренний компас, а вместе с ним — способность снова отличать боль от нормы, любовь от контроля и ответственность от вины.
Токсичные отношения не держат силой. Они держат туманом. И самый важный шаг — не побег, не ультиматум и не радикальное решение, а возвращение ясности и понимания того, что именно с вами происходит и почему так сложно уйти. Потому что как только исчезают сомнения, появляется выбор. А вместе с ним, шанс на отношения, в которых боль не нужно оправдывать.