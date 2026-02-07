Почему женщины не уходят из абьюзивных отношений / © Credits

Психолог Людмила Чернова объяснила, что именно в этой незаметной зоне сомнений, женщина застревает надолго, даже тогда, когда извне кажется, что все очевидно. Со стороны все всегда кажется просто: «почему она не уходит?» Подруги убеждают, близкие сочувствуют, иногда даже осуждают. Но внутри токсичных или абьюзивных отношений работает совсем другая логика — не рациональная, а психологическая.

По словам психолога, женщина может уйти из таких отношений по одной ключевой причине. И пока она ее не осознает, никакие советы или поддержка не сработают.

Противоречие, которое разрушает ясность

Речь идет о хронических внутренних сомнениях, которые рождаются постоянными противоречиями в поведении партнера. Сегодня он обожает, идеализирует, говорит, что она лучшая, самая красивая и единственная. А завтра игнорирует, обесценивает, холодный или жесткий, может даже эмоционально или физически наказывать.

Эти резкие качели создают опасный эффект: женщина перестает понимать, что является правдой:

Он любит или ненавидит?

Я действительно что-то сделала не так, но мне действительно больно

Это норма в отношениях или со мной нельзя иначе?

Граница между болью и нормой

Постепенно стирается главный ориентир — ощущение собственных границ. Боль больше не звучит как тревожный сигнал. Она начинает восприниматься как:

что-то временное

я преувеличиваю

он просто устал

если я стану лучше, это исчезнет

Именно в этот момент женщина застревает не в партнере, а в сомнениях.

Почему убеждения не работают

Даже если все вокруг говорят, что это абьюз, даже если факты очевидны, женщина в этой точке не может сделать выбор. Потому что ее внутренний конфликт выглядит именно так:

А вдруг я действительно виновата?

А вдруг это и есть любовь, просто сложная?

А вдруг я разрушаю что-то важное, если уйду?

Эти противоречия истощают и держат гораздо крепче, чем страх или привязанность.

Что меняет ситуацию

Перемены начинаются не с решения уйти. Они начинаются с осознания: «Меня держат не чувства, а постоянные сомнения, созданные качелями «идеализация — обесценивание»».

Когда это становится ясным, возвращается главное — внутренний компас, а вместе с ним — способность снова отличать боль от нормы, любовь от контроля и ответственность от вины.

Людмила Чернова

Токсичные отношения не держат силой. Они держат туманом. И самый важный шаг — не побег, не ультиматум и не радикальное решение, а возвращение ясности и понимания того, что именно с вами происходит и почему так сложно уйти. Потому что как только исчезают сомнения, появляется выбор. А вместе с ним, шанс на отношения, в которых боль не нужно оправдывать.