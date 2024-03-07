Почему женщины привлекают манипуляторов и абьюзеров в свою жизнь и как помочь себе

Он вдруг кричит, хотя еще минуту назад нежно гладил по голове. Вы чувствуете вину, хотя ничего плохого не совершили. Вы нервно думаете о том, насколько хорошо все начиналось, и искренне не понимаете, почему на вас платье, которое вам не нравится и совсем не осталось друзей.

Кто такой манипулятор и абъюзер, почему женщины их притягивают и как их избавиться читайте дальше.

Как понять, что он манипулирует: 9 главных признаков

О том, что вами манипулируют, понять очень сложно. Как правило, вы будете испытывать чувство вины и бояться думать, что можете действительно быть жертвой манипулятора. Однако есть признаки, указывающие на манипуляции практически сразу:

у вас вызывают чувство вины;

вас постоянно оценивают;

вас выводят на жалость и сострадание;

вас вынуждают жить в двойных стандартах;

вы чувствуете конкуренцию в паре;

вас пытаются переделать;

вы не можете понять причину “беды в отношениях и четко ее описать;

партнер молчит, чтобы мучить вас;

партнер не дает четких ответов.

8 популярных манипуляций

Техника "ближе-дальше". Он часто пропадает, заставляет нервничать и постоянно занят. Он держит женщину в напряжении и делает все, чтобы она волновалась. В качестве награды предлагает каплю внимания.

Унижение. Часто обращает внимание на недостатки и сравнивает с другими. Как результат – у женщины появляется масса комплексов, заниженная самооценка и будущее она видит только с этим мужчиной, ведь он принимает ее с таким багажом "недостатков".

Угроза конфликта. Женщина заранее знает, что если она не поступит так, как требует ее партнер, ее ждет буря негатива. Остановить его невозможно, а предотвратить просто, — сделав "как он сказал".

Режим "услови меня". Мужчина делает вид, что чего-то не хочет. Женщина поднимается вопросами о том, почему да. Основная цель такого метода – заставить ее переживать и не дать возможности хоть на секунду расслабиться. В результате начинается бесконечная игра "завоюй его внимание или одобрительный кивок головой". Основная цель игры и одновременно награда – искорка в его глазах. Если повезет, можно услышать в ответ что-то из серии: «Извини, я не слышал. Ты что-то говорила?

Резкое изменение настроения. Вот он мягкий и бережный, проходит секунда – и он полная противоположность. Такие перепады настроения аргументируют тем, что партнерша виновата в этом. Но еще секунда и он снова становится белым и пушистым.

Техника "на поводке". Его нет долгое время, здесь он сваливается на вас, как снег на голову. Вся эта внезапность сопровождается его стандартным "приветом, как дела". А дальше… ничего. Совершенно. Дальше этого "стандарта" он не идет. Мужчина в таком случае занимает очень удобную позицию: не допускает эмоциональной связи с женщиной, но в то же время создает видимость того, что она есть. Здесь два варианта: либо женщина не хочет понимать, либо реально не понимает, что в таких отношениях нет перспективы.

Давление к сожалению. Он мастер делиться жизненными рассказами, от которых прямо таки ком в горле появляется и слезы на глаза уходят. И сразу она бросается спасать несчастного, предлагая свое внимание, секс, деньги, что угодно. На самом деле в 9 из 10 случаев эти истории вымышлены. Когда женщина сама разрешает манипулировать, интерес мужчины разгорается еще больше.

Какие женщины подвергаются манипулированию?

Манипуляторы нацелены на женщин, которые не могут сказать "нет", постоянно находят в себе множество недостатков, не имеют четкой жизненной позиции, сформированного внутреннего стержня и даже не понимают, что им от жизни вообще надо.

К группе риска относятся и те женщины, у которых слово одиночество вызывает страх — они сомневаются в себе, не отличаются решительностью. Могут делать мужчине дорогие подарки, чтобы в конце концов, если очень повезет, услышать ответное долгожданное "ты молодец".

Грустно и то, что такие женщины сами ищут мужчину-манипулятора. Причина в том, что они привыкли под чьим-то контролем: в детстве ими манипулировали родители, учителя и другие влиятельные взрослые.

В результате женщины в отношениях с мужчинами-манипуляторами со временем даже не могут определиться, чего они хотят. Быстро исчезает собственное мнение. Они снова превращаются в маленьких девочек: им ничего нельзя и каждый их шаг определяется другим человеком. Такое поведение переворачивает их психику с ног на голову, делает все, чтобы они даже не думали о своих желаниях и забывали о своих нуждах. Нередко они утруждают себя вопросом: "Что я сделала на этот раз не так?". Жить так, как он хочет — таков принцип их отношений.

Как противостоять манипулятору

Поработайте над своей самооценкой. Когда женщина уверена и довольна собой, интерес манипулятора к ней сразу угасает. Она справится и без его подачек, потому что знает, чего стоит. Для этого нужно поработать над собой и своими проблемами. Найти корень всего зла, заставляющего вас сомневаться в себе и своих действиях, и срубить его наконец.

Не поддавайтесь. Вы должны четко понимать свои личные границы. Знать что вы хотите. Быть сильным. Он жмет? Злится? Унижает? Никаких проблем! Просто покажите, что в этой манипуляции есть только один игрок, и это он сам. А вы не собираетесь участвовать в его играх.

Не оправдывайтесь. Манипуляторы чаще всего заставляют женщину чувствовать вину, жалость к себе самой и к нему, стыдиться своих желаний и мыслей. Но на самом деле именно эти "сильные", "самодостаточные" мужчины оказываются неуверенными и надломленными. Вам нужно не забывать об этом и ни в коем случае не тратить свои эмоции, энергию и силы на нескончаемые споры и объяснения.

Сведите на нет свои страхи. Откажитесь от страха остаться одним и удручающим вопросом: “А кому я вообще нужна?”. То, что вы транслируете во вселенную, отражается на вас. Помните, что цель вашей жизни – это не борьба с мужчинами и с самим собой. Манипуляции – это не история о счастливой жизни и любви. Ваша задача: наслаждаться жизнью, быть счастливой и самодостаточной.

Объюзер — это...

Абьюз в переводе означает "насилие". Оно может быть экономичным, физическим, сексуальным и эмоциональным. Чаще всего абьюзеры находят себе людей, которые сознательно или бессознательно любят находиться в роли жертвы. Как говорят психологи, это очень сильный союз, потому что в нем зависимость — жертва зависит от абьюзера, и наоборот.

Объективные отношения — это такие отношения, в которых один человек (объюзер) путем насилия (физического, сексуального, психологического или экономического) нарушает личные границы другого. Таким образом, абьюзер хочет подавить волю другого лица и покорить его.

Психологи называют три главных признака абьюза:

Обесценивание чувств другого человека. Например, когда один человек говорит другому "ты глуп", "все, что касается тебя, неважно" и т.д. Чувство обиды. Когда кто-то пытается вас убедить, что его/ее просьба очень важны, а вот ваши обиды, чувства и просьбы — это просто надуманная ерунда. Физическое или сексуальное устрашение.

Согласно статистике, в отношениях между мужчиной и женщиной в 90% случаев абьюзером выступает именно мужская сторона. Они ведь имеют более стойкую психику и превалируют в физической силе. Многие женщины часто не подозревают, что попали не к "прекрасному принцу", а к беспринципному мужчине-тирану.

Почему женщина не может разорвать отношения с абьюзером

Люди часто не понимают границу между заботой и абьюзингом. Человек испытывает эмоциональную и физическую привязанность к партнеру-объюзеру:

очень часто абьюз воспринимают как заботу;

человек не замечает никакого насилия, если он окажется в привычном с детства сценарии. Например, партнер напоминает отца, который строг, предъявляет непосильные требования к ребенку, властный. В этом случае любовь ассоциируется с насилием.

Как помочь себе

Для начала нужно найти того, кто стал в вашей истории источником убеждения "любовь — насилие". Вспомните, поведение кого-нибудь из ваших близких напоминает нынешнее состояние отношений. Это тяжело сделать, ведь психика стоит на защите от травмирующих воспоминаний. Понять, что партнер – это замена вашего близкого человека (отца, например). Дети не могут не любить папу или маму, потому что они от них зависимы. Так же и в отношениях с объюзером. Ваш внутренний ребенок не хочет насилия, он хочет любви. Но в вашем понимании любовь равна насилию. Избавьтесь от чувства вины. Вина возникает из-за ваших убеждений, что, если с вами так обращаются, значит, вы этого достойны, с вами что-то не так и вы никому больше не нужны. Расширяйте круг общения, ведь в отношениях с абьюзером он ограничивается и контролируется.

Раньше мы писали, как избежать абьюза на работе.

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