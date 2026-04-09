Поколение бумеров и смартфоны

Мы привыкли думать, что зависимость от экрана — вопрос детей и подростков. На самом деле исследования показывают, что социальные сети и гаджеты прочно вошли в жизнь пенсионеров, от 11% пользователей в 2010 году до почти половины взрослых старше 65 лет в 2021-м. Для многих новых пользователей смартфонов это не только развлечение, но и способ оставаться на связи с семьей, организовывать свой досуг и поддерживать социальные контакты.

С одной стороны, технологии помогают пожилым людям сохранять активность, открывать для себя новые хобби и даже бороться с одиночеством. Онлайн-занятия, видеозвонки и интерактивные приложения стали спасением во время пандемии, когда большинство социальных мероприятий переместились в цифровое пространство.

С другой стороны, неограниченное пользование гаджетами может превратиться в проблему, ведь часы проведенные за пролистыванием ленты новостей, соцсетей или игр отрывает от реальных встреч с семьей, меняет распределение внимания и даже влияет на сон. Вопрос становится особенно острым, когда телефон заменяет живое общение с детьми и внуками.

Смартфон и пенсия

У пожилых людей часто больше свободного времени, а гаджет становится доступным способом занять себя. Некоторые используют его для развлечений, например, для просмотра интересных видео, игр, соцсетей и новостей, другие же находят в нем способы поддерживать умственную активность или оставаться на связи с друзьями.

Опросы показывают, что взрослые от 50 лет проводят в гаджетах около 22 часов в неделю, а те, кто старше 65 лет, тратят на них еще больше времени, смотря YouTube и Facebook. Новые владельцы планшетов, ноутбуков и «умных» телевизоров активно осваивают технологии, а поколение пенсионеров все чаще интересуется искусственным интеллектом и онлайн-сервисами.

В то же время бесконтрольное пользование устройствами может стать сигналом зависимости, когда смартфон заменяет живые встречи, отвлекает от семьи или становится способом избегать общения с реальными людьми. Это проблема не только для пожилых людей, но и для их детей и внуков, которые часто замечают, что родители или дедушки и бабушки больше «залипают» в телефоне, чем общаются с ними.

Польза и риск

Не все время перед экраном одинаково вредно. Пожилые пользователи получают выгоду от онлайн-общения, цифровых хобби и доступа к информации. Для тех, кто чувствует себя одиноким, даже видеосвязь или онлайн-группы могут стать спасением, позволяют укрепить социальную жизнь и эмоциональное состояние.

Однако стоит помнить, что опасно, когда экран становится заменой живого контакта. Это может влиять на сон, социальные навыки и даже взаимоотношения в семье. Ключевое — осознанное пользование гаджетами, возможное установление правил, контроль времени и приоритет живого общения.

Поколение пенсионеров уже не отстает от технологических трендов, и смартфон стал важной частью их жизни. Для младших членов семьи это может быть вызовом, но важно помнить, что экран — это инструмент, а не враг. Правильный баланс между цифровым и реальным миром позволяет пожилым людям оставаться активными, а семьям поддерживать настоящий контакт. И даже если бабушка или дедушка часто «залипают» в телефоне, всегда можно найти время для живого разговора за чашкой чая.