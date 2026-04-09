Поколение бумеров и смартфоны — почему пенсионеры не отрываются от экранов
Смартфон в руках бабушек и дедушек уже не редкость, он стал их постоянным спутником, как любимое кресло. Но что, если это больше, чем просто хобби, ведь все больше пожилых людей проводит часы за пролистыванием ленты соцсетей, просмотром видео и общением в мессенджерах, и для их детей и внуков это иногда становится настоящей проблемой.
Мы привыкли думать, что зависимость от экрана — вопрос детей и подростков. На самом деле исследования показывают, что социальные сети и гаджеты прочно вошли в жизнь пенсионеров, от 11% пользователей в 2010 году до почти половины взрослых старше 65 лет в 2021-м. Для многих новых пользователей смартфонов это не только развлечение, но и способ оставаться на связи с семьей, организовывать свой досуг и поддерживать социальные контакты.
С одной стороны, технологии помогают пожилым людям сохранять активность, открывать для себя новые хобби и даже бороться с одиночеством. Онлайн-занятия, видеозвонки и интерактивные приложения стали спасением во время пандемии, когда большинство социальных мероприятий переместились в цифровое пространство.
С другой стороны, неограниченное пользование гаджетами может превратиться в проблему, ведь часы проведенные за пролистыванием ленты новостей, соцсетей или игр отрывает от реальных встреч с семьей, меняет распределение внимания и даже влияет на сон. Вопрос становится особенно острым, когда телефон заменяет живое общение с детьми и внуками.
Смартфон и пенсия
У пожилых людей часто больше свободного времени, а гаджет становится доступным способом занять себя. Некоторые используют его для развлечений, например, для просмотра интересных видео, игр, соцсетей и новостей, другие же находят в нем способы поддерживать умственную активность или оставаться на связи с друзьями.
Опросы показывают, что взрослые от 50 лет проводят в гаджетах около 22 часов в неделю, а те, кто старше 65 лет, тратят на них еще больше времени, смотря YouTube и Facebook. Новые владельцы планшетов, ноутбуков и «умных» телевизоров активно осваивают технологии, а поколение пенсионеров все чаще интересуется искусственным интеллектом и онлайн-сервисами.
В то же время бесконтрольное пользование устройствами может стать сигналом зависимости, когда смартфон заменяет живые встречи, отвлекает от семьи или становится способом избегать общения с реальными людьми. Это проблема не только для пожилых людей, но и для их детей и внуков, которые часто замечают, что родители или дедушки и бабушки больше «залипают» в телефоне, чем общаются с ними.
Польза и риск
Не все время перед экраном одинаково вредно. Пожилые пользователи получают выгоду от онлайн-общения, цифровых хобби и доступа к информации. Для тех, кто чувствует себя одиноким, даже видеосвязь или онлайн-группы могут стать спасением, позволяют укрепить социальную жизнь и эмоциональное состояние.
Однако стоит помнить, что опасно, когда экран становится заменой живого контакта. Это может влиять на сон, социальные навыки и даже взаимоотношения в семье. Ключевое — осознанное пользование гаджетами, возможное установление правил, контроль времени и приоритет живого общения.
Поколение пенсионеров уже не отстает от технологических трендов, и смартфон стал важной частью их жизни. Для младших членов семьи это может быть вызовом, но важно помнить, что экран — это инструмент, а не враг. Правильный баланс между цифровым и реальным миром позволяет пожилым людям оставаться активными, а семьям поддерживать настоящий контакт. И даже если бабушка или дедушка часто «залипают» в телефоне, всегда можно найти время для живого разговора за чашкой чая.