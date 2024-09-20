Причины мужской измены: рассказывает психолог

У измены может не быть конкретной причины, но существуют определенные факторы, которые могут "подтолкнуть" мужчину к этому шагу.

Психолог Людмила Чернова поделилась со своими подписчиками основными причинами, которые могут привести к мужчким изменам. Это пять основных причин, наиболее часто встречающихся в ее практике:

ДНК: в семьях, где измена считалась нормой, мужчины могут воспроизводить эту модель поведения. Компания: если в окружении мужчины есть изменяющие друзья, это может "взрастить" в его голове идею, что это приемлемая и нормальная практика. Незаинтересованность: когда мужчина чувствует, что его партнер не развивается или не поддерживает интерес к жизни, это может привести к потере эмоциональной связи. Нехватка времени: если женщина больше внимания уделяет детям или домашним делам, мужчина может чувствовать себя забытым и неважным в ее жизни. Отсутствие детей: в некоторых случаях, когда у пары не может быть детей, это может стать фактором, который повлияет на предательство мужчины.

Психолог подчеркивает, что эти причины не оправдывают измену, но могут объяснить, почему это происходит. Важно понимать, что каждая ситуация индивидуальна, и для восстановления доверия необходимо откровенное общение между партнерами.

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