Приложения для знакомств: 5 тревожных сигналов и 4 совета по безопасности от эксперта

Приложения для знакомств дали начало многим успешным отношениям и счастливым семьям. Но, всем известно, что не все, кто имеет страницу в приложении для знакомств, имеют серьезные намерения.

Если вы пользуетесь приложением для знакомств, вы знаете, что там можно встретить кого-то, чьи фотографии выглядят так, как будто они были сделаны на телефон-раскладушку в 2010 году, кого-то, чей профиль показывает, что у него нет рубашек или брюк, и кого-то, кто забывает снять перед фото для профиля обручальное кольцо.

Это все очень очевидные тревожные сигналы, конечно, но как насчет более тонких предупреждающих знаков? Чтобы узнать больше о тревожных сигналах в приложениях для знакомств, которые могут не бросаться в глаза так быстро, как вышеупомянутые примеры, журналист PureWow связался со свахой и тренером по знакомствам Анной Моргенштерн.

Ответы одним словом

Если кто-то не потратил время на то, чтобы вдумчиво заполнить свой профиль, это показывает, что человек не воспринимает приложения очень серьезно и, скорее всего, не подходит для отношений.

Фотографии выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой

В его профиле указано, что он работает в сфере финансов, но все его фотографии выглядят так, будто они с фотосессии мужского глянца. Если вы обеспокоены тем, что профиль слишком хорош, чтобы быть правдой, Моргенштерн предлагает выполнить обратный поиск изображений в Google, чтобы убедиться, что человек настоящий, а не тот, кто маскируется под кого-то, кем он не является.

Он пытается подтолкнуть вас перенести разговор на другую платформу

Цель знакомств в приложении для знакомств — в конечном итоге перевести разговор в текстовые сообщения и встретиться лично, конечно, но Моргенштерн говорит, что это красный флаг, если кажется, что он пытается подтолкнуть вас покинуть приложение и перейти в WhatsApp, Telegram или другую платформу обмена сообщениями. Почему? Она говорит, что это может быть признаком того, что человек либо мошенник, либо обманщик, и хочет быстро удалить вас из приложения, чтобы вы не пожаловались на его профиль, как только выясните, кто он на самом деле.

Он общается в приложении, но не планирует личную встречу

Вы переписываетесь в приложении уже несколько дней, и, кажется, все идет хорошо, но никаких движений к личной встрече не происходит. По словам Моргенштерн, если, кто-то постоянно с вами общается, но не планирует личную встречу, это может быть тревожным сигналом. Потому что смысл общения в приложении для знакомств — встретиться лично, а не завести друга по переписке.

Он предлагает встретиться у вас дома (или в месте прямо рядом с его домом)

Если ваш спутник настаивает на встрече у вас дома или в баре рядом с его домом, это обычно тревожный сигнал того, что он намерен сделать встречу более интимной, чем вам может быть комфортно. Вместо этого встречайтесь в общественном месте для первого свидания, куда вам будет удобно добраться.

4 совета по безопасности в приложениях для знакомств

Как бы нам ни хотелось верить, что каждый, кого мы встречаем в приложении для знакомств, может оказаться тем самым единственным, реальность такова, что существует множество сомнительных персонажей, поэтому ваша безопасность становится особенно важной. Вот несколько советов Моргенштерн по безопасности в приложениях для знакомств:

Если вы собираетесь на свидание, убедитесь, что друг или член семьи знает, когда, где и с кем вы встречаетесь.

Никогда не отправляйте деньги человеку, с которым вы общаетесь в приложении для знакомств, какой бы захватывающей ни казалась его история. Вероятно мошенничество.

Встречайтесь в общественном месте, удобном для вас обоих. Не встречайтесь в его квартире и не приглашайте его к себе на первое свидание.

Внимательно следите за употреблением алкоголя. Слишком много алкоголя на первом свидании может привести к принятию решения, о котором вы можете пожалеть. Сохраняйте ясность ума и не выпивайте больше двух порций.

В общем, доверяйте своей интуиции, когда дело касается онлайн-знакомств. Моргенштерн говорит, женщины, всегда чувствуют интуитивно, если что-то не так, поэтому, если вы общаетесь с кем-то в приложении для знакомств, и его история не соответствует вашей, или он излучает энергию, которая вам не подходит, то вам следует прислушаться к этому чувству и расстаться с ним.

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