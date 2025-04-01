ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Отношения
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

Признаки эмоционально закрытого партнера: на что обратить внимание

В отношениях эмоциональная близость играет ключевую роль. Если ваш партнер избегает разговоров о чувствах, дистанцируется или проявляет безразличие, это может являться признаком эмоциональной недоступности.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Признаки эмоционально закрытого партнера

Признаки эмоционально закрытого партнера / © Credits

Эмоциональная недоступность может быть как временной, так и хронической. Некоторые люди избегают глубоких связей из-за травматического прошлого или страха потерять независимость. Другие временно не готовы к серьезным отношениям из-за жизненных обстоятельств — например, развода, потери близкого человека или сосредоточенность на карьере. В любом случае такие партнеры не могут полностью открыться и взять на себя ответственность за отношения. Издание Psychology Today выделило десять признаков, которые могут помочь вам определить, закрыт ли эмоционально ваш избранник (или вы сами).

  1. Чрезмерный флирт и лесть. Они умеют очаровывать, умело слушают и поначалу кажутся идеальными. Но как только отношения становятся более глубокими, они исчезают или избегают близости.

  2. Стремление к контролю. Их график неизменен, компромиссы минимальны и все должно быть по их правилам.

  3. Не в бровь, а в глаз. Они могут прямо сказать, что не верят в брак или не готовы к серьезным отношениям. Игнорировать эти слова опасно.

  4. Прошли неудачные отношения. Если все предыдущие партнеры были «плохими», а они всегда остаются жертвами, стоит задуматься.

  5. Перфекционизм. Они всегда ищут «того самого» и в каждом находят недостатки.

  6. Гнев и высокомерие. Грубое отношение к персоналу, недовольство миром и пренебрежение могут быть тревожными сигналами.

  7. Хроническое опоздание. Постоянное пренебрежение вашим временем говорит о пренебрежении отношениями.

  8. Скрытность или навязчивость. Чрезмерный интерес к личным делам или, наоборот, уклончивость в ответах может свидетельствовать о неоткрытости.

  9. Быстрый переход к интиму. Если партнер стремится к физической близости и избегает эмоциональной, это может быть красным флажком.

  10. Дистанционность. Избегают серьезных разговоров, уходят в работу или хобби, чтобы не углубляться в отношения.

Поговорим о вас

Иногда проблема не только в партнере. Вот несколько вопросов, которые следует задать себе:

  • Чувствуете ли вы злобу на противоположный пол?

  • Избегаете ли вы встреч и романтических свиданий?

  • Считаете ли вы себя слишком независимым для отношений?

  • Боитесь ли влюбиться из-за возможной потери?

  • Ожидаете ли вы разочарование в отношениях?

  • Трудно ли вам доверять?

  • Избегаете ли вы разговоров о чувствах?

Если на несколько вопросов вы ответили «да», возможно, вам следует глубже проанализировать свои страхи относительно близости.

Если вы узнали в описании своего партнера, важно не игнорировать проблему. Откровенный разговор или даже консультация с психологом может помочь понять, есть ли шанс на развитие отношений. Если же человек не готов меняться, возможно лучше не тратить время на того, кто не может дать вам эмоциональной близости и стабильности.

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie