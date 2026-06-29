Психологи назвали один тип друга, который делает нас счастливее: о нём сейчас говорит весь интернет

Психологи назвали один тип друга, который делает нас счастливее / © Credits

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Все больше людей с ностальгией вспоминают простые, непринужденные отношения, когда можно без долгих договоренностей зайти на чай, выпить кофе или просто посидеть вместе в тишине. В психологии для этого даже появился отдельный термин — «doorbell friend» или «друг, который может просто позвонить в дверь», об этом рассказало издание Real Simple. Это человек, которому не нужны приглашения в календаре, долгие переписки или идеально убранный дом. Психологи сейчас убеждены, что именно такие дружеские отношения делают нас счастливее, помогают бороться со стрессом и дарят ощущение настоящей близости.

Кто такой «друг, который может просто позвонить в дверь»

По словам психолога Николь Андреоли, дело вовсе не в том, как часто люди общаются. Главное — уровень доверия и психологической безопасности. Такой друг не пишет «Надо как-нибудь встретиться», он говорит: «Я был рядом и решил заскочить на минутку».

Это человек, рядом с которым не нужно создавать идеальную картинку жизни. Не обязательно убирать квартиру, готовить ужин или развлекать гостя. Как объясняет семейный психотерапевт Това Минс, можно просто сесть вместе на диван, молчать, пить чай и чувствовать себя абсолютно комфортно. Именно эта возможность быть несовершенными и оставаться принятыми делает такие отношения особенными.

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В то же время психологи отмечают, что такая близость не возникает за несколько месяцев. Она формируется годами благодаря взаимной поддержке, доверию и постоянному присутствию друг в жизни друга.

Почему нам нравятся такие истории в кино

Если этот формат дружбы кажется вам знакомым, то это не случайно. Именно на нём построены многие культовые сериалы. Герои постоянно заходят друг к другу без предупреждения, вместе завтракают, пьют кофе, занимаются домашними делами или просто проводят время без особого повода.

Среди самых известных примеров — «Друзья», где персонажи фактически живут друг у друга, а также «Золотые девочки», «Сайнфелд», «Полный дом», «Теория большого взрыва» и т. д.

Это также напоминает сериал «Сексуальное образование», где герои без колебаний приходят друг к другу домой, откровенно говорят о своих чувствах и безоговорочно поддерживают друзей. Именно такая искренность, по её мнению, больше всего находит отклик у зрителей, ведь каждый из нас стремится иметь рядом людей, с которыми можно быть самим собой.

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Влияние технологий

Сегодня технологии постепенно меняют даже самые крепкие дружеские отношения. Николь Андреоли считает, что место «друга, который может просто позвонить в дверь», всё чаще занимает «FaceTime-друг» — человек, которому можно позвонить во время приготовления ужина, уборки или других повседневных дел.

Такой формат также способствует эмоциональной близости, хотя общение происходит уже не за кухонным столом, а через экран смартфона. Эту тенденцию хорошо иллюстрируют современные сериалы «Эмили в Париже» и «И просто так…», где друзья остаются близкими благодаря видеозвонкам, переписке и встречам в кафе, а не случайным визитам домой.

Впрочем, популярность понятия «друг, который может просто позвонить в дверь» свидетельствует о том, что люди всё больше скучают по живому, повседневному общению.

Важность таких друзей

Психологи отмечают, что тесные дружеские отношения — это не только приятное времяпрепровождение, но и важный фактор психического здоровья. Длительная социальная изоляция может негативно влиять на организм так же, как выкуривание примерно 15 сигарет в день.

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Когда человек знает, что у него есть надежный круг поддержки, ему легче переносить стресс, он лучше справляется со сложными жизненными ситуациями и реже сталкивается с проявлениями тревожности и депрессии.

Теория привязанности объясняет это просто: ведь мы естественным образом ищем людей, рядом с которыми чувствуем себя в безопасности. А теория социальной поддержки доказывает, что любые трудности кажутся менее сложными, когда мы знаем, что не остаемся с ними наедине.

Меньше одиночества, больше внутреннего спокойствия

Настоящая дружба дарит ещё одну важную вещь — чувство принадлежности. Когда можно быть собой, не боясь осуждения и не стараясь оправдать чужие ожидания, чувство одиночества значительно уменьшается. Это очень важно в пожилом возрасте, когда дружеские отношения часто становятся более редкими или слишком формальными.

Кроме того, эмоционально безопасные друзья помогают успокоить нервную систему. Рядом с ними не нужно постоянно контролировать себя или опасаться критики. Именно поэтому такие отношения становятся естественной защитой от стресса.

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Зато токсичная дружба, в которой присутствуют непредсказуемость, постоянные претензии или стремление всем угодить, напротив, поддерживает организм в состоянии напряжения.

Больше близости в личной жизни

Если у вас пока нет такого друга, психологи советуют не ждать мгновенного результата. Близость рождается постепенно, например, благодаря простым совместным моментам. Можно чаще писать друг другу, приглашать друзей в гости без особого повода, вместе ходить за покупками, гулять или даже заниматься обычными бытовыми делами.

Не стоит также недооценивать знакомства с соседями. Именно физическая близость зачастую создает наибольшие возможности для спонтанных встреч и возвращает ощущение живого сообщества, которого многим сегодня не хватает.

В то же время важно помнить о личных границах, ведь настоящая близость никогда не должна превращаться в навязчивость или нарушение чужого пространства.

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