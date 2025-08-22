ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Отношения
Количество просмотров
99
Время на прочтение
3 мин

Психология отношений: откуда берется страх, что вас предадут

Вы доверяете партнеру, но вдруг появляется тревожная мысль: «А что, если он/она изменяет?» Почему этот страх возникает даже в счастливых отношениях и как его преодолеть, попробуем разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Психология отношений: откуда берется страх, что вас предадут

Психология отношений: откуда берется страх, что вас предадут / © Credits

Хотя партнер никогда не давал никаких поводов сомневаться, в голове могут появиться гнетущие мысли: «Я еще привлекательна для него?», «А что если он найдет кого-то получше?». Этот страх знаком многим и может разрушать даже самые крепкие отношения.

Издание Verywell Mind рассказало, что страх измены часто не имеет ничего общего с реальным поведением партнера. Это внутренняя тревога, корни которой кроются в прошлом опыте, стиле привязанности или низкой самооценке.

Откуда берется страх измены

Прошлые переживания

Если вы когда-то пережили измену или стали свидетелем чужой, этот опыт может оставить глубокие эмоциональные шрамы. Нерешенная боль прошлого способна «запускать» подозрения даже в здоровых отношениях.

Типы привязанности

  • Люди с тревожной привязанностью часто ищут подтверждения любви и постоянно боятся, что их бросят.

  • Те, кто имеет избегающую привязанность, склонны отгораживаться и держать дистанцию, а это тоже провоцирует подозрения и недоверие.

Социальные и культурные влияния

Медиа постоянно транслируют истории измен, например, в сериалах, песнях или даже новостях. Это создает ощущение, будто измена — неотвратимая часть отношений.

Низкая самооценка

Если вы не уверены в собственной ценности, может казаться, что партнер рано или поздно найдет кого-то «лучше».

Такой страх — не только о партнере, но и о нашем отношении к себе, опыте детства и внутренних убеждениях.

Признаки, что страх разрушает ваши отношения

  • вы избегаете эмоциональной близости, чтобы «защитить себя»;

  • нервничаете, когда партнер проводит время с другими людьми;

  • проверяете его/ее сообщения или соцсети;

  • часто «тестируете» лояльность;

  • ищете скрытый смысл в словах и действиях;

  • не верите в совместное будущее, даже если партнер о нем говорит.

Если вы узнали себя в этих пунктах, стоит задуматься, возможно проблема может быть не в партнере, а во внутреннем страхе, который отравляет доверие.

Как преодолеть страх измены

  • Сосредоточьтесь на настоящем. Практикуйте осознанность, ведите дневник, анализируйте свои мысли. Это помогает не зацикливаться на прошлом и не фантазировать о будущем.

  • Работайте над самооценкой. Любовь к себе — фундамент доверия. Научитесь видеть свои сильные стороны, поддерживайте себя даже в моменты слабости.

  • Открыто говорите с партнёром. Без обвинений, но с честностью: «Я чувствую тревогу, когда…». Это поможет получить поддержку и укрепить связь.

  • Бросьте вызов негативным мыслям. Спрашивайте себя: «Есть ли доказательства моих подозрений? Или это лишь страхи из прошлого?».

  • Не ищите бесконечных подтверждений. Ни одно количество заверений от партнера не успокоит, если источник проблемы внутри вас.

  • Обратитесь за помощью. Работа с психологом или психотерапевтом поможет разобраться в причинах тревоги и сформировать более здоровые убеждения об отношениях.

Пересмотр отношений

Если партнер обесценивает ваши чувства, избегает серьезных разговоров или отвергает потребность в доверии, даже без факта измены, это может свидетельствовать, что отношения не соответствуют вашим эмоциональным потребностям.

Так же стоит задать себе вопрос, готовы ли вы сами к здоровым отношениям? Ведь иногда проблема не в другом, а в том, что мы еще не вылечили собственные раны.

Страх измены распространен и понятен. Но он не должен управлять вашей жизнью. Доверие начинается изнутри: с любви к себе, осознания собственной ценности и готовности строить отношения не через контроль, а через открытость.

Преодолев этот страх, вы не только сохраните близость в отношениях, но и получите главное — внутреннюю свободу и ощущение безопасности в любви.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie