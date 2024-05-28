Психология влияния: лайфхаки на каждый день, которые помогут вам получить желаемое

Описанные действия не опасны, хотя касаются психологии влияния и являются манипуляцией, но вы должны осознавать то, что делаете.

Все ситуации, когда на нас словесно нападают, схожи между собой: агрессор пытается забрать себе право судить нас и ворваться в наше эмоциональное пространство.

На странице Wanted вышло видео об интересных лайфхаках, с помощью которых вы сможете получить желаемое и поставить оппонента на место.

Если вас кто-то оскорбляет, вместо того, чтобы действовать эмоционально, вы должны максимально держать себя в руках и внешне оставаться в полном спокойствии. Ваша задача – доказать человеку, что его слова для вас не имеют значения, поскольку вам просто плевать на них, и на этого человека в целом. Лучший способ сделать это – выдержать паузу. Пусть человек начнет испытывать дискомфорт в молчании, а потом просто спросите: "Все хорошо?".

Скажем, кто-то лжет вам, и вы об этом знаете. Просто посмотрите человеку в глаза и ничего не говорите. Когда кто-то знает, что лжет, ему будет очень некомфортно, а молчание придает особый вес последнему говорящему. Итак, вы поставите человека в максимально неприятное положение и он начнет нервничать. Чтобы "добавить огонька", можете слегка улыбнуться, лишь немного подняв уголки губ.

Когда вы ссоритесь, вместо того чтобы кричать и нервничать, сохраняйте спокойствие. Поймите, что во время споров обе стороны повышают голос, а вам не нужно этого, как и не нужно отождествлять себя с оппонентом. Вместо того чтобы продолжать говорить что-то этому человеку, остановитесь и тихо спросите его что-то, и в момент, когда он замолчит, вы озвучите ему свое мнение. Основное правило любого спора: как только вы начинаете срываться и повышать голос вплоть до крика – вы проиграли. Спокойно высказанные аргументы лучше воспринимаются и усваиваются, а еще очень раздражают.

Если неприятное общение затягивается и вам не дают покоя, нужно задать человеку вопрос, например: "Что заставило вас это сказать (сделать)?" Это действие называется "Поставить над агрессором начальника". Таким вопросом вы продемонстрируете, что человек стал игрушкой собственных страстей.

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