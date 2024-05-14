Психология воздействия: топ-3 способа заставить человека пожалеть, что потерял вас

Предлагаем вам удивительно простые правила, которые помогут пережить расставание, или привлечь к себе внимание человека, в котором вы заинтересованы.

Первое и основное, что вы должны помнить и действительно осознавать, стоит ли человек, отказавшийся от вас и ваших чувств, вашего внимания. Действительно ли это то, чего вы хотите.

Если да, предлагаем вам три легких способа подтолкнуть человека к осознанию потери и пониманию вашей важности. Это не НЛП, поэтому вреда вам или кому-то не будет.

Итак, способы заставить человека жалеть:

Перестаньте преследовать человека. Когда вы перестанете бегать за кем-то и по-настоящему отпустите, это заставит его понять вашу ценность и то, что он потерял. Помните, что бегать за кем-то – это унижать собственное достоинство, быть слабым. А слабых никто не любит, разве что, чтобы использовать в своих целях. Не тратьте много времени на звонки и сообщения человеку. Не написывайте и не пишите всегда первыми. Не отвечайте сразу, когда увидели сообщение. Человек на противоположном конце провода должен понимать, что вы не сидите и каждую минуту в ожидании заветного сообщение. Создайте пространство и расстояние между вами, чтобы он по достоинству оценил вас и вашу важность. Заботьтесь о собственной жизни и в первую очередь думайте о себе. Это так же поможет вам забыть человека. Будьте загадочны и живите своей жизнью. Не будьте открытой книгой, которую "перечитал каждый, кто приходил в библиотеку". Не надо всем и каждому открывать душу и сердце, впускать в свою жизнь и делиться неурядицами. Помните золотое правило: "Большинству ваши проблемы не нужны, другие просто порадуются им". Начните заботиться о себе, думать о собственной жизни и ставить себя на первое место. Вы подсознательно начнете забывать о существовании человека, а это автоматически станет для него сигналом, что он вам больше не интересен.

Если вы обратили внимание, главная идея всех трех правил - это внимание, уважение и любовь к себе. Жизнь – сложная штука, и заслужить уважение общества очень трудно, но возможно. Первый шаг – собственное уважение к себе и здоровый эгоизм.

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