Разница между поколениями - почему возрастные стереотипы могут отвлекать внимание от работы

Тема поколений стала настоящей сенсацией в корпоративном мире. «Как управлять Поколением Z?», «Миллениалы не задержатся на должности», «Бэби-бумеры не терпят перемен» — такие заголовки появляются чуть ли не каждый день. Особенно это актуально в сфере здравоохранения, где дефицит кадров и выгорание стали нормой, об этом рассказало издание RTÉ.

Популярные стереотипы о поколении кажутся простыми объяснениями сложных проблем. Но, как показывает исследованиеирландских больниц, они не отражают реальность. Самый сильный фактор, который определяет, останется ли человек на работе, — это качество лидерства, а не год рождения.

Разница поколений — не точное объяснение

Различия между поколениями на работе не так очевидны, как кажется. Многие исследования не подтверждают предполагаемые различия, другие же путают «поколение» с «возрастом» или «карьерной стадией». Сложности также возникают из-за:

различные национальные и культурные контексты;

недостаточный анализ гендера и этничности;

краткосрочные исследования, которые не отслеживают людей в течение длительного времени.

В результате, многие HR практики строятся на ложных предположениях и лишь подкрепляют стереотипы вместо того, чтобы решать реальные проблемы.

Лидерство, которое работает

Что уменьшает желание уйти с работы:

Позитивное лидерство: доверие, честность, доступность руководителя и фокус на сильных сторонах сотрудников;

Психологическая безопасность: возможность высказывать мнение, задавать вопросы и совершать ошибки без страха наказания;

Возможность влиять на свою работу: например, через самостоятельное формирование обязанностей.

Эти факторы важны для всех, независимо от возраста или поколения. Потребности, которые раньше трактовали как «поколенческие», на самом деле универсальны для людей.

Взаимодействие поколений — не конфликт

Младшие работники ценят регулярную обратную связь, карьерное развитие и доступность руководителей. Старшие коллеги отмечают профессиональную идентичность, стабильность и командную поддержку. Важно понимать, что эти различия не противоречат друг другу. Когда лидерство инклюзивное и уважительное, различные потребности становятся комплиментарными, а не конфликтными.

Инструменты позитивного лидерства

Менторство в две стороны: молодежь обучает опытных коллег цифровым навыкам, старшие работники делятся своим практическим опытом.

Обратная связь, сфокусированная на сильных сторонах.

Видимые и доступные к связи лидеры, а не руководители за «кадровыми кулисами».

Это создает культуру доверия, где разница между возрастом не ломает команду, а становится ее преимуществом.

Глобально все мы видим тенденцию к разделению: «мы против них» или «старшие против молодых», но необходимо помнить, что в рабочих отношениях и в обществе это разрушительно. Вместо того чтобы бороться с Поколением Z или Миллениалами, следует сосредоточиться на развитии лидеров, которые умеют выстраивать доверие, видеть людей, а не категории и сочетать благополучие и продуктивность.

В любой организации, позитивное лидерство — не «приятный бонус», а один из самых эффективных способов поддержать талант и помочь людям процветать.