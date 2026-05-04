Почему после токсичных отношений больно, а не легче / © Credits

Реклама

Психолог Рамани Дурвасула в разговоре с экспертом по теме горевания Дэвидом Кесслером объяснила, что завершение токсичных или нарциссических отношений — это не только освобождение, но и глубокий процесс потери.

И самое сложное здесь то, что это горе часто не признается обществом. Люди вокруг видят лишь факт вашего освобождения из плохих отношений, но не видят эмоциональной привязанности, которая никуда не исчезает за один момент.

«Должно стать легче», но этого не происходит

Сценарий знакомый, вы выходите из отношений с человеком, который изменял, манипулировал или был эмоционально жестоким, и слышите фразы, вроде, «Тебе повезло», «Наконец ты свободна(ен)» или «Это было лучшее решение».

Реклама

А внутри совсем другое, вместо радости — боль, вместо ощущения свободы — потеря. Это и есть главный парадокс токсичных отношений.

Привязанность

Даже если отношения были сложными или разрушительными, они все равно были отношениями. Была совместная жизнь, эмоциональная связь, привычка и ожидания. И именно это создает привязанность, а любой разрыв привязанности, это всегда горе.

История Франкенштейна

Франкенштейн — неожиданная, но очень точная метафора, которую приводит Кесслер. В романе создание, несмотря на жестокость своего создателя, все равно чувствует связь с ним и даже после боли — грустит.

Это происходит, потому что между ними была связь. Это важный момент, который надо понимать, мы скучаем не только по тому, что было хорошим, но и по тому, к чему были привязаны.

Реклама

Горе после токсичных отношений сложнее, чем кажется на первый взгляд, это не только о человеке, но и о нескольких уровнях потери:

Человек, каким он был (или казался). Даже если это была иллюзия. Человек, каким мы хотели его видеть. Тот потенциал, который так и не реализовался. Будущее, которое мы представляли. Планы, мечты, «а что если бы…».

Этот тип потери называют «невидимым горем», потому что те, кому не знаком такой опыт отношений думают, что:

«Нельзя грустить о том, что было плохо»

«Это к лучшему»

«Двигайся дальше»

Однако эмоции не работают по логике, именно поэтому люди остаются наедине со своим состоянием без поддержки и понимания. Однако очень важно помнить, что печаль после токсичных отношений — это нормально, привязанность не исчезает мгновенно, а горе — это не слабость, а процесс. И главное, вы скучаете не по боли, а по связи.

Завершение токсичных отношений — это не просто иметь силу уйти, а еще смелость прожить потерю. Иногда самое сложное — позволить себе грустить там, где должна быть радость. Но правда в том, что любая связь, даже сложная, оставляет след и чтобы двигаться дальше, этот след нужно не игнорировать, а прожить, потому что только так появляется настоящее освобождение, не внешнее, а внутреннее.

Реклама

Новости партнеров