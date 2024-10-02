Развод: как держать себя в руках и не терять самоконтроль

Развод — один из самых сложных этапов в жизни, часто сопровождающийся эмоциональными переживаниями, стрессом и чувством потери.
Лайфкоуч Esteban Polidura поделился со своими подписчиками основными лайфхаками, которые помогут вам "держаться на плаву" во время этого тяжелого периода и не дать себе "уйти ко дну".
Позвольте себе чувствовать
Не пытайтесь подавлять свои эмоции. Печаль, боль и обида – это естественные реакции на потерю. Важно позволить себе испытать эти чувства. "Переболеть" — это не только время, это принятие своих эмоций и осознание их значимости. Помните, что эмоциональный процесс может занять некоторое время, и это нормально.
Обратитесь за помощью
Откровенный разговор с семьей, друзьями или близкими, которым вы доверяете, может стать мощным средством для облегчения эмоционального давления. Делитесь своими мыслями и переживаниями – это поможет вам не чувствовать себя одиноким в своей борьбе.
Помните о здоровом эгоизме
Сфокусируйте все внимание на себе. В этот период важно позаботиться о своем эмоциональном и физическом состоянии. Найдите время для занятий, которые доставляют вам удовольствие, будь то спорт, хобби или просто прогулки на свежем воздухе. Не забудьте о здоровом питании и хорошем сне.
Выстраивайте собственные границы
Не разрешайте другим унижать вас или оскорблять. Определите свои границы и соблюдайте их. Это поможет вам чувствовать себя более защищенными и уверенными.
Воспринимайте разрыв как урок
Вместо того, чтобы рассматривать завершившиеся отношения как провал, попробуйте воспринимать их как ценный урок. Каждый опыт — это возможность научиться чему-то новому и понять что-то о себе, своих потребностях и желаниях. Это может стать основой для вашего личного роста и развития в будущем.
Развод может стать болезненным процессом, но с правильным подходом вы сможете не только пережить этот период, но и выйти из него более сильными. Помните, что ваше здоровье и эмоциональное состояние – это приоритет.
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