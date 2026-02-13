Пицца / © Associated Press

День влюбленных — один из самых загруженных дней в ресторанах. Борьба за столик, шум и очереди порой больше истощает, чем вдохновляет на романтику. Но совместное приготовление еды — совсем другой уровень близости, об этом рассказало издание The Washington Post. Вы вместе создаете, экспериментируете, смеетесь и наслаждаетесь результатом. Это интерактивно, тепло и по-настоящему интимно.

Пицца-вечер для двоих

Пицца / © Associated Press

Вместо доставки, приготовьте пиццу собственноручно.

Для основы можно взять готовое тесто или приготовить его с нуля, например, неаполитанское тесто или бездрожжевое с оливковым маслом.

Соусы: классический томатный или острый.

Начинка: классическая «Маргарита» — всегда идеальный вариант или экспериментируйте с колбасой, грибами, перцем, оливками.

Для смелых: пицца с солеными огурцами, тако-пицца или веганская с карамелизированным луком.

Такой вечер не только вкусный, но и позволяет проявить творчество вместе. Можете также приготовить рисовую пиццу или пиццу с тунцом за 30 минут

Фондю

Фондю / © Credits

Фондю из швейцарских сыров — классика для романтического вечера:

Используйте Эмменталь и Грюйер или ваш любимый микс сыров.

Подавайте с картофелем, яблоками, маринованными огурчиками, овощами или хрустящим хлебом.

Для десерта можно приготовить шоколадное фондю с кленовым сиропом, какао и кокосовым молоком. Идеально с фруктами, крекерами и имбирными печеньями.

Это вечер, где можно есть теплый сыр и наслаждаться романтикой. Также, вы можете приготовить камамбер, запеченный с багетом и черри.

Приготовление соблазнительного десерта

Корзина с малиновым кремом / © Credits

Вместо банальной коробки конфет, приготовьте что-то вместе:

Можно устроить кулинарный батл вдвоем, где каждый готовит свой десерт. Это весело, романтично и вкусно.

Завтрак на ужин

Горячие бутерброды / © Credits

Если хотите чего-то неожиданного, устройте завтрак в постель на ужин:

Блины или вафли — всегда выигрышный вариант, например, лимонно-маковые, имбирные с соусом из фиников, морковные с кокосовым кремом.

Добавьте свечи и пижамы и вечер превратится в маленький праздник.

Этот ход добавляет легкости и игривости, делает даже простые блюда праздничными. Можете выбрать блины с корицей или кофейные блины , сэндвич «Цезарь» с курицей или с люля-кебабом

Домашний вечер вдвоем — это не компромисс, а возможность создать совместные воспоминания. Вы вместе смеетесь, экспериментируете и открываете новые вкусы. Пицца, фондю, шоколад, завтрак в постели — каждое блюдо становится поводом для близости. В этот День Валентина вы можете забыть о ресторанных очередях и шуме, и открыть для себя очарование кулинарии для двоих.