Рождественские и новогодние игры для веселого праздника: для детей, взрослых и всей семьи

Рождественские и новогодние игры для веселого праздника

Хорошо подобранные рождественские развлечения работают как идеальный ледокол, они привлекают и детей, и взрослых, дают возможность передохнуть между блюдами и наполняют дом смехом. Издание Martha Stewart подготовило подборку игр, которые легко адаптировать под любой формат празднования.

Игры для детей

Когда вы планируете игры для малышей, важно учитывать возраст и уровень сложности, они должны быть не слишком простыми, но достижимыми и креативными.

«Найдите рождественский огурец» . Одна из самых популярных западных традиций. Зеленый стеклянный огурец прячут среди веток елки. Кто первым найдет — получает небольшой подарок.

«Прикрепите нос оленю». Классическая игра с повязкой на глазах, дети пытаются прикрепить красный «нос» бумажному оленю, ориентируясь только на подсказки.

«Рождественская бинго-охота». Бинго-карты с предметами, которые можно найти в доме, например, игрушки, гирлянды, омела и пряники. Побеждает тот, кто первым заполнит ряд.

«Угадайте количество конфет». Прозрачные банки с карамельками или тросточками — дети записывают свои предположения относительно их количества. Ближайший ответ побеждает и победитель забирает сладкий приз.

«Игра в упаковку подарков». Дети заворачивают коробки в бумагу и ленты в кухонных перчатках. Скорость и фантазия — главные критерии.

«Охо та на конфетные трости». Сладости прячут по всему дому, а дети собирают их в чулки или корзины.

«Декорирование снеговиков из кексов». Здесь не важен результат, главное процесс и свобода творчества: маршмеллоу, посыпки, глазурь и фантазия без границ.

Игры для взрослых

Для взрослой компании игры могут быть персонализированными, с юмором и легким соревнованием. Важно предупредить гостей заранее, тогда все настроятся на активное участие.

«Тайный Санта». Классика праздников. Гости обмениваются подарками и пытаются угадать, кто именно был их тайным благодетелем.

«Игра с детскими фото». Фотографии гостей в возрасте 3-6 лет размещают в рамках по дому. Задача — угадать, кто есть кто.

«Конкурс коктейлей». Гости создают напитки с рождественским настроением. Побеждает самый вкусный или креативный.

«Киномания» . Вопросы о культовых рождественских фильмах — идеально для ценителей праздничной классики.

Конкурс свитеров. Чем экстравагантнее рождественский свитер, тем выше шансы на победу.

Игры для всей семьи

Когда за столом и дети, и взрослые, игры должны быть универсальными и интересными даже для наблюдателей.

«Передай бант». Праздничная версия «горячей картошки», бант передают по кругу, пока не остановится таймер.

«Соревнования по декорированию печенья». Можно добавить время, тему или даже работать в парах с завязанными глазами.

«Пантомима» . Рождественские персонажи, фильмы, песни — смех гарантирован.

«Бросание колец на оленей». Мини-колечки нужно накинуть на шею игрушечным оленям.

«20 вопросов — праздничная версия». Игроки ставят только «да» или «нет», чтобы угадать рождественский предмет.

«Игра с пищевой пленкой». В клубок из пленки заворачивают мелкие подарки. Участники по очереди разматывают его в варежках.

«Пряничные домики». Строительство сладких домов — командное или индивидуальное.

«Угадай мелодию». Несколько нот рождественских хитов и борьба за первенство начинается.

«Угадай аромат Рождества». Корица, хвоя, печенье, какао — участники с завязанными глазами определяют запахи.

Рождественские игры — это простой способ превратить обычную вечеринку в теплый, живой и незабываемый вечер. Они не требуют сложной подготовки, но создают эмоции, которые остаются надолго, именно из них и состоит настоящая магия праздника.