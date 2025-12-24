- Дата публикации
-
- Категория
- Отношения
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 3 мин
Рождественские и новогодние игры для веселого праздника: для детей, взрослых и всей семьи
Рождественская и Новогодняя вечеринки — это не только стол с угощениями, подарки под елкой и фоновые колядки. Чтобы праздник запомнился, стоит добавить в сценарий игры, которые объединяют гостей, снимают напряжение и создают ту самую магию, из-за которой мы любим зимние праздники.
Хорошо подобранные рождественские развлечения работают как идеальный ледокол, они привлекают и детей, и взрослых, дают возможность передохнуть между блюдами и наполняют дом смехом. Издание Martha Stewart подготовило подборку игр, которые легко адаптировать под любой формат празднования.
Игры для детей
Когда вы планируете игры для малышей, важно учитывать возраст и уровень сложности, они должны быть не слишком простыми, но достижимыми и креативными.
«Найдите рождественский огурец». Одна из самых популярных западных традиций. Зеленый стеклянный огурец прячут среди веток елки. Кто первым найдет — получает небольшой подарок.
«Прикрепите нос оленю». Классическая игра с повязкой на глазах, дети пытаются прикрепить красный «нос» бумажному оленю, ориентируясь только на подсказки.
«Рождественская бинго-охота». Бинго-карты с предметами, которые можно найти в доме, например, игрушки, гирлянды, омела и пряники. Побеждает тот, кто первым заполнит ряд.
«Угадайте количество конфет». Прозрачные банки с карамельками или тросточками — дети записывают свои предположения относительно их количества. Ближайший ответ побеждает и победитель забирает сладкий приз.
«Игра в упаковку подарков». Дети заворачивают коробки в бумагу и ленты в кухонных перчатках. Скорость и фантазия — главные критерии.
«Охота на конфетные трости». Сладости прячут по всему дому, а дети собирают их в чулки или корзины.
«Декорирование снеговиков из кексов». Здесь не важен результат, главное процесс и свобода творчества: маршмеллоу, посыпки, глазурь и фантазия без границ.
Игры для взрослых
Для взрослой компании игры могут быть персонализированными, с юмором и легким соревнованием. Важно предупредить гостей заранее, тогда все настроятся на активное участие.
«Тайный Санта». Классика праздников. Гости обмениваются подарками и пытаются угадать, кто именно был их тайным благодетелем.
«Игра с детскими фото». Фотографии гостей в возрасте 3-6 лет размещают в рамках по дому. Задача — угадать, кто есть кто.
«Конкурс коктейлей». Гости создают напитки с рождественским настроением. Побеждает самый вкусный или креативный.
«Киномания». Вопросы о культовых рождественских фильмах — идеально для ценителей праздничной классики.
Конкурс свитеров. Чем экстравагантнее рождественский свитер, тем выше шансы на победу.
Игры для всей семьи
Когда за столом и дети, и взрослые, игры должны быть универсальными и интересными даже для наблюдателей.
«Передай бант». Праздничная версия «горячей картошки», бант передают по кругу, пока не остановится таймер.
«Соревнования по декорированию печенья». Можно добавить время, тему или даже работать в парах с завязанными глазами.
«Пантомима». Рождественские персонажи, фильмы, песни — смех гарантирован.
«Бросание колец на оленей». Мини-колечки нужно накинуть на шею игрушечным оленям.
«20 вопросов — праздничная версия». Игроки ставят только «да» или «нет», чтобы угадать рождественский предмет.
«Игра с пищевой пленкой». В клубок из пленки заворачивают мелкие подарки. Участники по очереди разматывают его в варежках.
«Пряничные домики». Строительство сладких домов — командное или индивидуальное.
«Угадай мелодию». Несколько нот рождественских хитов и борьба за первенство начинается.
«Угадай аромат Рождества». Корица, хвоя, печенье, какао — участники с завязанными глазами определяют запахи.
Рождественские игры — это простой способ превратить обычную вечеринку в теплый, живой и незабываемый вечер. Они не требуют сложной подготовки, но создают эмоции, которые остаются надолго, именно из них и состоит настоящая магия праздника.