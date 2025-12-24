ТСН в социальных сетях

Рождественские и новогодние игры для веселого праздника: для детей, взрослых и всей семьи

Рождественская и Новогодняя вечеринки — это не только стол с угощениями, подарки под елкой и фоновые колядки. Чтобы праздник запомнился, стоит добавить в сценарий игры, которые объединяют гостей, снимают напряжение и создают ту самую магию, из-за которой мы любим зимние праздники.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Рождественские и новогодние игры для веселого праздника

Рождественские и новогодние игры для веселого праздника / © Credits

Хорошо подобранные рождественские развлечения работают как идеальный ледокол, они привлекают и детей, и взрослых, дают возможность передохнуть между блюдами и наполняют дом смехом. Издание Martha Stewart подготовило подборку игр, которые легко адаптировать под любой формат празднования.

Игры для детей

Когда вы планируете игры для малышей, важно учитывать возраст и уровень сложности, они должны быть не слишком простыми, но достижимыми и креативными.

  • «Найдите рождественский огурец». Одна из самых популярных западных традиций. Зеленый стеклянный огурец прячут среди веток елки. Кто первым найдет — получает небольшой подарок.

  • «Прикрепите нос оленю». Классическая игра с повязкой на глазах, дети пытаются прикрепить красный «нос» бумажному оленю, ориентируясь только на подсказки.

  • «Рождественская бинго-охота». Бинго-карты с предметами, которые можно найти в доме, например, игрушки, гирлянды, омела и пряники. Побеждает тот, кто первым заполнит ряд.

  • «Угадайте количество конфет». Прозрачные банки с карамельками или тросточками — дети записывают свои предположения относительно их количества. Ближайший ответ побеждает и победитель забирает сладкий приз.

  • «Игра в упаковку подарков». Дети заворачивают коробки в бумагу и ленты в кухонных перчатках. Скорость и фантазия — главные критерии.

  • «Охота на конфетные трости». Сладости прячут по всему дому, а дети собирают их в чулки или корзины.

  • «Декорирование снеговиков из кексов». Здесь не важен результат, главное процесс и свобода творчества: маршмеллоу, посыпки, глазурь и фантазия без границ.

Игры для взрослых

Для взрослой компании игры могут быть персонализированными, с юмором и легким соревнованием. Важно предупредить гостей заранее, тогда все настроятся на активное участие.

  • «Тайный Санта». Классика праздников. Гости обмениваются подарками и пытаются угадать, кто именно был их тайным благодетелем.

  • «Игра с детскими фото». Фотографии гостей в возрасте 3-6 лет размещают в рамках по дому. Задача — угадать, кто есть кто.

  • «Конкурс коктейлей». Гости создают напитки с рождественским настроением. Побеждает самый вкусный или креативный.

  • «Киномания». Вопросы о культовых рождественских фильмах — идеально для ценителей праздничной классики.

  • Конкурс свитеров. Чем экстравагантнее рождественский свитер, тем выше шансы на победу.

Игры для всей семьи

Когда за столом и дети, и взрослые, игры должны быть универсальными и интересными даже для наблюдателей.

  • «Передай бант». Праздничная версия «горячей картошки», бант передают по кругу, пока не остановится таймер.

  • «Соревнования по декорированию печенья». Можно добавить время, тему или даже работать в парах с завязанными глазами.

  • «Пантомима». Рождественские персонажи, фильмы, песни — смех гарантирован.

  • «Бросание колец на оленей». Мини-колечки нужно накинуть на шею игрушечным оленям.

  • «20 вопросов — праздничная версия». Игроки ставят только «да» или «нет», чтобы угадать рождественский предмет.

  • «Игра с пищевой пленкой». В клубок из пленки заворачивают мелкие подарки. Участники по очереди разматывают его в варежках.

  • «Пряничные домики». Строительство сладких домов — командное или индивидуальное.

  • «Угадай мелодию». Несколько нот рождественских хитов и борьба за первенство начинается.

  • «Угадай аромат Рождества». Корица, хвоя, печенье, какао — участники с завязанными глазами определяют запахи.

Рождественские игры — это простой способ превратить обычную вечеринку в теплый, живой и незабываемый вечер. Они не требуют сложной подготовки, но создают эмоции, которые остаются надолго, именно из них и состоит настоящая магия праздника.

