С кем чаще всего изменяют партнеры / © Credits

Реклама

Когда мы слышим о неверности, воображение часто рисует картину случайных интрижек с незнакомцами. Но в реальной жизни все иначе. Чаще всего люди изменяют не с чужими, а с теми, кого хорошо знают.

Согласно данным, опубликованным в Journal of Family Psychology и проанализированным Psychology Today, более половины тех, кто признался во внебрачных отношениях, имели интимную связь с близким другом (53,5%).

Еще почти треть (29,4%) выбирали соседей, коллег или давних знакомых. И только каждый пятый (21%) сообщил о случайной сексуальной связи с незнакомцем. Чуть меньше 8% признались в транзакционном сексе, то есть отношениях за деньги.

Реклама

Мужчины и женщины: какая разница

Отмечается, что и мужчины, и женщины одинаково часто изменяют с людьми, которых хорошо знают. Однако различия есть в выборе «случайных» партнеров:

24,3% мужчин изменяли с незнакомками,

среди женщин этот показатель составляет лишь 15,5%.

Также мужчины в 7 раз чаще, чем женщины, вступали в сексуальные отношения за деньги (7,2% против 1,3%).

Почему люди выбирают знакомых

Этот феномен объясняется несколькими факторами:

Близость и доверие. Когда есть уже имеющаяся связь, легче перейти границу.

Поиск эмоциональной поддержки. Измена часто не только о сексе, но и о потребности во внимании и тепле, которых не хватает в браке.

Друзья и коллеги находятся рядом каждый день, это создает больше шансов для «запретных» отношений.

Стоит понимать, что в исследовании не всегда отделяли измену от открытых браков, где внебрачные отношения происходят с согласия обоих партнеров.

Реклама

Эти данные показывают, что измена обычно происходит не «где-то далеко», а в кругу самых близких людей. Это еще раз доказывает, что проблема неверности связана не только с физической привлекательностью, но и с потребностями в общении, доверии и взаимопонимании.

Для тех, кто строит отношения, главный вывод прост, эмоциональная близость и честность в паре — лучшая профилактика измены.