С кем чаще всего изменяют партнеры
Тема измены всегда вызывает эмоции: боль, гнев, разочарование, но одновременно — любопытство и стремление понять причины.
Когда мы слышим о неверности, воображение часто рисует картину случайных интрижек с незнакомцами. Но в реальной жизни все иначе. Чаще всего люди изменяют не с чужими, а с теми, кого хорошо знают.
Согласно данным, опубликованным в Journal of Family Psychology и проанализированным Psychology Today, более половины тех, кто признался во внебрачных отношениях, имели интимную связь с близким другом (53,5%).
Еще почти треть (29,4%) выбирали соседей, коллег или давних знакомых. И только каждый пятый (21%) сообщил о случайной сексуальной связи с незнакомцем. Чуть меньше 8% признались в транзакционном сексе, то есть отношениях за деньги.
Мужчины и женщины: какая разница
Отмечается, что и мужчины, и женщины одинаково часто изменяют с людьми, которых хорошо знают. Однако различия есть в выборе «случайных» партнеров:
24,3% мужчин изменяли с незнакомками,
среди женщин этот показатель составляет лишь 15,5%.
Также мужчины в 7 раз чаще, чем женщины, вступали в сексуальные отношения за деньги (7,2% против 1,3%).
Почему люди выбирают знакомых
Этот феномен объясняется несколькими факторами:
Близость и доверие. Когда есть уже имеющаяся связь, легче перейти границу.
Поиск эмоциональной поддержки. Измена часто не только о сексе, но и о потребности во внимании и тепле, которых не хватает в браке.
Друзья и коллеги находятся рядом каждый день, это создает больше шансов для «запретных» отношений.
Стоит понимать, что в исследовании не всегда отделяли измену от открытых браков, где внебрачные отношения происходят с согласия обоих партнеров.
Эти данные показывают, что измена обычно происходит не «где-то далеко», а в кругу самых близких людей. Это еще раз доказывает, что проблема неверности связана не только с физической привлекательностью, но и с потребностями в общении, доверии и взаимопонимании.
Для тех, кто строит отношения, главный вывод прост, эмоциональная близость и честность в паре — лучшая профилактика измены.