Счастливы вместе: как общие привычки в отношениях влияют на процесс старения

как общие привычки в отношениях влияют на процесс старения / © Associated Press

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Уютные вечера перед сериалом до двух часов ночи, пицца вместо полноценного ужина, выходные на диване и обещание начать заниматься спортом с понедельника — сценарий, знакомый многим. В отношениях такие маленькие ритуалы часто становятся способом сблизиться. Мы перенимаем привычки друг друга, наслаждаемся совместным комфортом и чувствуем, что между нами есть особая связь.

Но оказывается, не все общие привычки одинаково полезны. Издание PsyPost рассказало об исследовании, опубликованном в журнале Brain, Behavior, and Immunity, которое показало, что связь между удовлетворенностью браком и биологическим старением может зависеть от того, как именно живет пара. Иногда романтическая близость и забота друг о друге идут рука об руку со здоровым образом жизни, а иногда совместный комфорт незаметно превращается в привычку пренебрегать собственным здоровьем.

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Исследовательская группа решила выяснить, почему удовлетворённость отношениями не всегда одинаково сказывается на здоровье партнёров.

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В центре внимания оказалась теория соответствия симптомов и систем («symptom-system fit theory»), ее суть заключается в том, что определенные модели поведения могут помогать партнерам ощущать эмоциональное единство, даже если сами эти модели не слишком полезны для здоровья. Например, пара может испытывать особую близость, когда вместе засиживается до поздней ночи за просмотром сериала, заказывает фастфуд после тяжелого дня или регулярно откладывает тренировки ради отдыха дома. Такие ритуалы дарят ощущение комфорта, общности и удовлетворения от отношений.

Проблема в том, что то, что сближает эмоционально, не обязательно способствует физическому здоровью. Если вредные привычки становятся частью совместного образа жизни, они могут нивелировать некоторые преимущества счастливых отношений.

Счастливые отношения могут быть полезны, но при определенных условиях

Первые результаты исследования выявили интересную закономерность: у людей, которые были более удовлетворены браком, в целом наблюдались более низкие уровни белка, связанного со старением клеток. Однако эта связь наблюдалась среди пар, которые регулярно занимались физической активностью.

Аналогичная картина проявилась при анализе бесед. Партнеры, которые активно поддерживали друг друга и позитивно взаимодействовали во время обсуждений, демонстрировали признаки более медленного старения по некоторым показателям ДНК и более низкие уровни белка, связанного со старением клеток. Однако этот эффект наблюдался среди пар, ведущих здоровый образ жизни.

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В то же время исследователи отметили, что после более тщательной проверки часть исходных данных утратила статистическую значимость. Поэтому эти результаты следует рассматривать как ориентиры, а не как окончательные доказательства.

Общий вывод таков: качество отношений и повседневные привычки могут быть взаимосвязаны, когда речь идет о здоровье. Эмоциональная поддержка имеет значение, однако её влияние не следует рассматривать в отрыве от образа жизни.

Когда счастье сочетается с нездоровым образом жизни

Наиболее интересные результаты появились после того, как ученые сравнили показатели участников в начале исследования и через два года. Пары, которые изначально отмечали высокую удовлетворенность браком, демонстрировали более медленный рост уровня «белка старения» в течение исследования. Это согласуется с предположением, что у качественных отношений могут быть определенные преимущества для здоровья. Однако у пар, которые были довольны отношениями, но испытывали проблемы со сном и имели нездоровые пищевые привычки, было обнаружено более быстрое сокращение белка «старения».

Это не означает, что счастливый брак буквально заставляет человека быстрее стареть. Однако это указывает на важный нюанс: удовлетворённость отношениями не всегда компенсирует последствия нездорового образа жизни.

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Можно быть рядом с близким человеком, чувствовать себя любимым и в то же время регулярно недосыпать, мало двигаться и питаться как попало. Эмоциональное счастье и физическое здоровье не всегда идут рука об руку.

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