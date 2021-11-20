Семь главных правил общения в Tinder

Tinder – приложение, которое завоевало место в гаджете практически каждого человека, задумывающегося о знакомстве.

С каждым годом Tinder из просто приложения для знакомств (при этом стоит обратить внимание, что задумывался он как приложение для легких знакомств среди молодежи) превращается практически в социальную сеть.

В голове сразу вопрос: "Какие могут быть правила? Все же просто". Но, как показывает практика и опыт пользователей, правила или рекомендации все же есть.

Валентина Гуторова, профессиональная сваха и международный сертифицированный matchmaker, основательница международного сайта знакомств ukrainianrealbrides.com сформулировала для нас 7 главных правил знакомств в Tinder.

1. Общение в Tinder предполагает легкий флирт, поэтому не рекомендуется рассказывать в подробностях всю свою личную трагедию совершенно незнакомому человеку. Поверьте, весь трагизм вашей жизни лучше оставить за границами приложения или, еще лучше, рассказать своему психотерапевту.

2. Не проводите в переписках 24/7. Я всегда рекомендую выделять час в день, когда вы будете проверять свои входящие сообщения и отвечать на них. Человек, который круглосуточно онлайн, становится менее интересным. Тайм-менеджмент актуален даже в онлайн-знакомствах!

3. Никогда не сообщайте онлайн-знакомым свой домашний адрес, график своего пребывания дома, адрес вашей работы, номер авто. Ваша личная безопасность – это ваша ответственность! Tinder – это огромное скопление людей, и стоит помнить, что не каждый пользователь именно тот человек, за которого себя выдает.

4. Если вы знакомитесь с человеком из одного региона, не зависайте в переписке слишком долго. Если человек вам интересен, начинайте общаться в мессенджерах, узнавайте больше друг о друге, переходите к живому общению и стройте отношения вне виртуального мира.

Валентина Гуторова профессиональная сваха и основательница международного сайта знакомств ukrainianrealbrides.com

5. Не превращайтесь в Шерлока Холмса. Бывает так, что буквально после недолгой переписки возникает сильная симпатия. Пару раз пообщались, и человек понравился, а через некоторое время он попросту перестал вам отвечать и заходить онлайн. Большая ошибка – его поиск на других площадках (Instagram, Facebook, Mamba и прочие). Более неправильным поступком будет (если вы его нашли) устраивать слежку, что и когда он выставил, кому лайкнул фотографии и т.д. Не вовлекайте себя в эту невротическую игру! Расслабьтесь! Tinder – это в первую очередь легкое общение между людьми, которые ищут себе компаньона для коммуникации, а не серьезный брачный сайт знакомств.

6. Перед личной встречей с вашим новым приятелем из Tinder я всегда рекомендую сделать коротенький видеозвонок, чтобы ваша первая встреча не стала разочарованием года! Бывает так, что мужчины по разным причинам не хотят выставлять свои настоящие фотографии. Чтобы вместо Брэда Питта не пришел Михаил Галустян, можно осуществить короткий видеозвонок, а еще лучше – видеосообщение. Так вы будете уверены на 100% в своем намерении встретиться в жизни и не захотите уйти через 15 минут после начала свидания.

7. Не зависайте в Tinder! Tinder – это не панацея, а просто еще одна возможность расширить круг своих знакомых. Относитесь к нему как к большой вечеринке, где каждый общается и знакомится друг с другом без желания завтра же бежать под венец.

Я уверена, что, следуя данным рекомендациям, ваше общение в Tinder станет более приятным и эффективным. Помните, что знакомиться с интересными и приятными для вас людьми можно и нужно всегда и везде, а не только на данной площадке.

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