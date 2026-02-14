Сколько существует видов любви и почему мы по-разному ее ощущаем

Сколько существует видов любви / © Associated Press

Любовь — такая же базовая потребность человека, как еда, сон или безопасность. Она может восхищать, пугать, вдохновлять и менять нас, но при этом быть настолько многогранной, что ее сложно вложить в одно определение, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Сегодня мы часто говорим о «правильных» отношениях, «здоровой» любви и «красных флажках», но реже задумываемся над тем, какой разной может быть сама любовь. Клинические психологи, философы и нейробиологи сходятся в одном, что любовь не является универсальной формулой.

Поэтому давайте разберемся, какие виды любви существуют, как они проявляются в нашей жизни и почему романтическая любовь — лишь одна из многих.

Любовь глазами философов

Еще древнегреческие мыслители считали, что любовь нельзя свести к одному чувству. Они выделяли восемь ее форм, которые и сегодня остаются актуальными:

Эрос — страстная, сексуальная любовь

Филия — глубокая дружба, построенная на доверии и уважении

Сторге — семейная любовь, естественная привязанность

Агапе — безусловная, альтруистическая любовь к миру и людям

Людус — игривая любовь, флирт и легкие отношения

Прагма — зрелая любовь, основанная на ответственности и выборе

Филаута — любовь к себе, самоуважение и сострадание к себе

Мания — навязчивая, ревнивая, зависимая любовь

Это разделение объясняет важную вещь, что не вся любовь должна быть романтической и не вся спокойной.

Современный взгляд

В современной психологии одной из самых понятных и известных является теория Треугольной любви Роберта Стернберга, которую часто используют в клинической практике. Согласно ей, любые отношения строятся на трех компонентах:

Страсть — физическое и сексуальное влечение

Близость — эмоциональная связь, доверие, ощущение «дома»

Обязательства — осознанное решение быть вместе

Комбинация этих элементов создает 8 типов любви, которые могут меняться со временем.

8 типов любви по Стернбергу

Нелюбовь. Отсутствие всех трех составляющих. Это нейтральные контакты — знакомые, случайные люди, прохожие. Симпатия. Основа большинства дружеских отношений. В ней присутствует близость, но нет страсти и обязательств. Это любовь, которая держится на общности, поддержке и тепле. Влюбленность. Здесь есть страсть, но без близости и обязательств. Те же «бабочки в животе», сильное влечение и фантазии без глубокого знания человека. Пустая любовь. Есть обязательства, но нет страсти и близости. Часто встречается в парах, которые остаются вместе «по долгу» ради детей, стабильности или страха перемен. Романтическая любовь. В ней есть страсть и близость, но отсутствуют обязательства. Типична для ситуационных отношений, ранних этапов романа или людей, которые боятся серьезных решений. Товарищеская любовь. Ей присуща близость и обязательства, но без страсти. Глубокая дружба, партнерство и платонические союзы — это часто самые стабильные связи в жизни. Бессмысленная (роковая) любовь. В ней доминируют страсть и обязательства, но нет близости. Быстрые решения, сильные эмоции без глубокого познания друг друга. Совершенная любовь. Здесь есть и страсть, и близость, и обязательства. Идеальный баланс, которого сложно достичь и еще сложнее поддерживать. Однако именно к нему стремятся большинство пар.

Стадии любви

Психологи также выделяют три этапа любви:

Влюбленность. Любовь начинается в мозгу: дофамин, эйфория и мгновенное притяжение. Решение о привлекательности человек принимает менее чем за секунду. Осознание: исчезают розовые очки, вы видите не идеал, а реального человека, с его недостатками и сильными сторонами. Привязанность. Активируются гормоны окситоцин и вазопрессин. Страсть стихает, зато появляется стабильность, забота и глубокая связь.

Любовь — это не одна эмоция и не один сценарий. Она может менять форму, интенсивность и даже смысл в разные периоды жизни. И в этом — ее сила, а не слабость.

Романтическая любовь важна, но не единственна. Любовь к друзьям, семье, себе — не менее значима. Понимание различных ее типов помогает не только строить здоровые отношения, но и перестать требовать от них невозможного. Потому что любовь не должна быть идеальной, она должна быть настоящей.