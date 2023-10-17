Сколько украинок останется за границей после войны — исследование сайта знакомств

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину вызвало тектонические сдвиги в глобальных миграционных потоках. Миллионы украинок с детьми отправились в поисках безопасности и лучшей жизни в разные страны Европы и мира. Уже сейчас украинские власти задумываются: сколько вынужденных переселенок вернется домой?

Существуют разные методики оценки этого показателя и одну из них представил сайт знакомств UkrDate.

По данным ООН и «Центра экономической стратегии» по состоянию на август 2023 года за пределами страны пребывает около 2,7 миллиона взрослых украинок в возрасте от 18 лет и старше.

Больше всего вынужденных переселенок находится в Германии и Польше, а второй эшелон стран, давших приют нашим согражданам, составили Чехия, США и Канада. Миллионный поток мигранток сказался и на посещаемости сайта знакомств, ведь людям свойственно искать опору в новых связях, а через интернет их завязать гораздо проще. Только с марта по октябрь 2022 года количество новых регистраций на UkrDate из-за рубежа выросло в 8 раз.

Значительную часть из новых аккаунтов зарегистрировали именно женщины, которые в качестве места рождения указали Украину, но физически находились в других странах. Это легко сделать благодаря удобному интерфейсу сайта UkrDate, который позволяет создать аккаунт с любого устройства и из любой европейской страны. На сайте около 1 миллиона активных пользователей, что дает возможность быстро завязать новые знакомства и связи.

После первого миграционного всплеска активности украинок на UkrDate наступило затишье, но с октября 2022 года по июль 2023 года число новых регистраций увеличилось на 40%. В этот период многие женщины из центральной и западной Украины вернулись из Европы домой, но отток был компенсирован за счет новых беженок из Запорожья, Херсона, Донецкой области. Также значительная часть беженок выехала в Европу из регионов, находящихся в оккупации — по разным оценкам их количество может составлять от 200 до 600 тысяч.

Даже несмотря на значительное количество вернувшихся в Украину беженок, большинство аккаунтов, зарегистрированных на UkrDate в 2022 году, оставались активными и в 2023 году. Вероятно, это женщины, которые по каким-то причинам решили активно строить будущее на новом месте. Возможно, им некуда возвращаться или есть желание получить гражданство европейской страны. Достаточно часто украинки уже пошли учиться на курсах, нашли работу, выучили язык и начинают строить карьеру на новом месте, что и влияет на их выбор, а также стимулирует заводить новые связи.

Чаще всего женщины регистрируются на сайте знакомств с серьезными намерениями, рассчитывая создать семью. В качестве основной цели регистрации 92% украинок указали поиск партнера, и только для 8% на первом месте оказалась потребность в новых друзьях и общении. Опыт UkrDate подсказывает, что некоторая часть из этих 8% также создает аккаунт с целью замужества, но не решается прямо указать эту цель в своем профиле.

Чтобы подробнее изучить мотивы и цели новых пользователей UkrDate, мы провели анонимный опрос с участием 15 тысяч новых украинских респондентов из европейских стран. Только 24% посетительниц сайта пока не определились со своим будущим. Число желающих остаться в нынешней стране пребывания составило 58%. Еще 18% опрошенных планируют сменить страну в ближайшее время, но без опции возврата в Украину.

Следует учесть, что такое распределение характерно не для всех украинок, выехавших за рубеж, а только для зарегистрированных на сайте знакомств. Среди всех вынужденных мигранток доля желающих остаться зависит от страны пребывания, живущих на Родине родственников, квалификации, трудовых навыков и других факторов. По оценкам Агентства ЕС по фундаментальным правам, в конце 2022 года в Европейском союзе планировали остаться 35% женщин — примерно столько же, сколько и желающих вернуться в Украину. Остальные респонденты пока не определились со своим будущим.

Значительная часть украинок, зарегистрированных на сайте знакомств, не связана узами брака и находится в свободном поиске партнера. Около трети из принявших участие в опросе, развелись в первые полгода после переезда в новую страну, а еще 44% пребывают в процессе развода. Также достаточно много респонденток готовы развестись и будут обсуждать этот вопрос с нынешним супругом.

К основным причинам развода относится отсутствие любви и понимания со стороны нынешнего мужа, измена, злоупотребление алкоголем и другие зависимости. Эти проблемы в семейных отношениях существовали и до вынужденной эмиграции, но в текущих условиях они обострились на фоне возросшей психологической и финансовой независимости женщины от ее супруга и возможности самостоятельно обеспечить себя и детей в новой стране пребывания. Оказавшись в новой обстановке, беженки понимают, что существующие отношения не устраивают их, поэтому разрыв брака кажется легким выходом из ситуации. В результате с февраля 2022 года число разводов с участием респонденток-иммигранток выросло в 8 раз.

Несмотря на такой значительный показатель прироста, общая доля разводов в Украине не увеличилась столь же значительно. Если в 2021 году развелись 29,5 тысяч пар, то в 2022 году зарегистрировано около 17,8 тысяч разводов, что на 40% меньше. В 2023 году ситуация изменилась, и количество разводов в первом полугодии выросло на треть.

На фоне обострившихся межличностных проблем в семьях, что отражается в статистике на сайтах знакомств, женщины принимают решение остаться в стране пребывания и по другим причинам. Среди них:

* трудовая миграция с последующим воссоединением с мужем после войны;

* желание лучшего будущего для своих детей;

* улучшение финансового положения в стране пребывания;

* отсутствие своего жилья в Украине;

* карьерный рост.

Если экстраполировать статистику UkrDate на всех беженок, находящихся за рубежом, то решение остаться уже приняло около 460 тысяч женщин. Это число не является окончательным, поскольку со временем число адаптировавшихся в другой стране станет больше и таким людям будет сложнее вернуться в Украину.

Кроме того, статистика сайта знакомств свидетельствует о том, что за последний год на 24% увеличилось количество женщин, пребывающих в Украине, но желающих познакомиться с иностранцем. Вероятно, такие пользователи заранее планируют эмиграцию и вскоре выедут за рубеж, пополнив ряды вынужденных переселенцев. Таким образом, число женщин, эмигрировавших из Украины на ПМЖ, потенциально превысит 500 тысяч человек.

UkrDate – ведущий сайт знакомств с бесплатной регистрацией, который объединяет 1 млн активных пользователей из Украины, Израиля, Евросоюза и Северной Америки. Портал, созданный израильской компанией Dabltech, не только предоставляет площадку для общения, но и постоянно выполняет исследования аудитории для улучшения пользовательского опыта посетителей.