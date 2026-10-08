Смартфон виноват в падении рождаемости: правда или миф / © Credits

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Есть даты, которые меняют историю технологий. 2007 год — одна из них, ведь именно тогда появился первый iPhone и примерно в этот же период началось заметное снижение рождаемости, о чём сообщило издание The New York Times.

Является ли это совпадением — попытались выяснить ученые в рамках двух новых исследований, одно из которых было опубликовано в NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH , а второе — в Elsevier, может ли между этими явлениями существовать причинно-следственная связь. Пока речь идет не об окончательном приговоре смартфонам, а об интересной научной гипотезе, которая заставляет по-новому взглянуть на влияние технологий на нашу личную жизнь.

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Смартфон вместо свидания

Экономист Кейтлин Майерс вместе со своим студентом решили воспользоваться особенностью первых лет существования iPhone. В США с 2007 по 2011 год смартфон можно было приобрести только у мобильного оператора AT&T, а покрытие его сети в разных регионах страны существенно различалось.

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Исследователи сравнили округа, где сеть AT&T была хорошо развита, с теми, где доступ к ней был ограничен, и проанализировали, как в этих местах менялись показатели рождаемости. Полученные результаты оказались неожиданными: по оценкам ученых, распространение iPhone могло повлиять на снижение рождаемости среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет в период исследования на 33–52%. Наиболее заметные изменения наблюдались среди молодежи.

Однако давайте разберемся, как именно смартфон мог повлиять на демографическую ситуацию. Одна из версий заключается в том, что молодые люди стали проводить больше времени в телефоне и меньше общаться вживую. Соответственно, стало меньше реальных встреч, свиданий и случайных знакомств, а значит, потенциально и меньше романтических и сексуальных контактов.

Впрочем, исследователи рассматривают и обратную сторону технологических изменений. Смартфоны сделали гораздо более доступными порнографию и информацию о контрацепции, сексуальном здоровье и абортах. Таким образом, телефоны могли одновременно изменить сексуальное поведение молодых людей и предоставить им больше возможностей для предотвращения нежелательной беременности.

Не только Америка

Другое исследование пошло ещё дальше. Его авторы проанализировали данные по 128 странам и сравнили распространение смартфонов с показателями подростковой рождаемости. Согласно их результатам, в разных странах снижение подростковой рождаемости ускорялось после того, как смартфоны становились массовым явлением. Авторы обратили внимание на страны с очень разными экономическими условиями, системами здравоохранения, религиозными традициями и законодательством. По их мнению, это может свидетельствовать о существовании глобального фактора, который появился примерно в один и тот же период, но здесь важно не торопиться с выводами.

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Виноват ли смартфон

Нет — по крайней мере, пока наука этого окончательно не доказала. Исследователи использовали статистические методы, позволяющие лучше отделить влияние смартфонов от других факторов, однако провести идеальный эксперимент невозможно. Наряду с появлением телефонов мир пережил финансовый кризис, изменения на рынке труда, трансформацию семейных моделей, рост уровня образования и множество других социальных изменений.

К этим результатам следует относиться с осторожностью и не забывать, что подростковая рождаемость начала снижаться ещё в 1990-х — задолго до появления смартфонов. Поэтому эта гипотеза интересна, но пока остаётся однозначно недоказанной.

Даже авторы нового исследования не утверждают, что смартфон сам по себе стал причиной демографического перелома. Речь идет скорее об одном из возможных социальных факторов.

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