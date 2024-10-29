Современная реальность: как ИИ может уберечь семью от бытовых ссор

Эксперт считает, что искусственный интеллект может справиться со многими бытовыми задачами, часто вызывающими рост напряжения в паре.

Писатель и любовный эксперт Paul Brunson поделился с читателями Express своими мыслями по поводу использования ИИ (искусственный интеллект) в семейной "психологии" и под силу ли машине помочь парам в семейных неурядицах.

Эксперт считает, если внедрить ИИ в повседневную жизнь каждой пары, как минимум снизится недовольство друг другом на бытовом уровне.

Например, обычные проблемы, такие как включенный свет, можно устранить с помощью технологий с поддержкой искусственного интеллекта, которые позволят просматривать 3D-карту вашего дома и управлять им с телефона. Сюда можно отнести уборку: использование робота-пылесоса, автоматический запуск стиральной машины и сушилки или автоматическую блокировку холодильника, которая убережет ваш желаемый кусочек торта до утра.

Некоторые исследования говорят, что товары с поддержкой искусственного интеллекта работают в унисон, чтобы внести баланс в современную семейную жизнь, помогая семьям в их повседневных делах.

Основные семейные стрессоры – это невыключенный свет (28%), неторопливость в работе (24%) и классические разбросанные вещи на полу (23%). Интересно, что только 8% использовали ИИ как подспорье в этих делах.

Различные социологические опросы свидетельствуют, что многие считают, что подобные функции ИИ могут уменьшить недовольство друг другом, ведь он может самостоятельно выключать свет, контролировать потребление энергии, а вот холодильники со специальными функциями могут предупреждать своих владельцев об истечении срока годности определенных продуктов. Вполне реально, что все это снимет напряжение в отношениях.

Бытовые споры – нормальная часть повседневной жизни. Но было бы хорошо снизить или избегать их, где это возможно. Откровенное и честное общение является ключевым и может помочь проведение регулярных семейных встреч для обсуждения собственных чувств и волнений. Интересно, что рост технологий искусственного интеллекта может стать революционным в разрешении разногласий.

Как ни странно, но использование ИИ освободит ваше время и может вернуть душевное спокойствие и снять груз определенных обязанностей с плеч.

Топ-5 советов от Paul Brunson семейным парам / Фото: Credits

Топ-5 советов от Paul Brunson семейным парам:

Открытые обсуждения и регулярные семейные встречи – ключ к решению повторяющихся проблем. Такие встречи дают возможность совместно искать решение, критически важное для того, чтобы каждый член семьи чувствовал себя услышанным; Делегирование и распределение обязанностей устраняет любые недоразумения. Можно составлять расписания, которые будут наглядно побуждать партнера или члена семьи к выполнению необходимых дел; Если вы вместе с семьей готовите ужин к празднику, необходимо, чтобы каждый участвовал в этом. Всегда можно научиться чему-то новому и внести свой вклад в помощь и организацию того, что впоследствии принесет радость и приятный досуг; Обсуждение споров вне дома на нейтральной территории может значительно снизить эмоциональную напряженность и агрессивное общение. Это особенно полезно, если у вас частые конфликты с конкретным членом семьи; Если вербальное общение не ваша сильная сторона, это ничего. Попытайтесь написать на бумаге собственные чувства и мысли и отдать человеку, с которым у вас конфликт. Этот метод позволяет выражать свои эмоции и мысли без эмоционального давления лицом к лицу, даже если это ваш муж или жена.

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