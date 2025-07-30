Стоит ли говорить подруге об измене ее мужа: советы психолога

Стоит ли говорить подруге об измене ее мужа / © www.credits

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С одной стороны — желание сказать правду, с другой — страх причинить ей боль или потерять дружбу. Своими мыслями относительно того, что же делать в такой ситуации поделилась психолог Людмила Чернова, которая объяснила, что это не просто жизненная история, это моральная дилемма, в которой нет единого правильного решения, есть только риски.

Говорить или молчать

Если сказать, вы рискуете разрушить ее брак. Даже если ваши намерения искренние, это может обернуться против вас, ведь она может не поверить, обвинить в зависти или даже прекратить общение.

Если молчать, вы как бы становитесь соучастником измены. Вы несете моральный груз того, что знали, но не сказали. Это может болеть годами и вам, и ей, когда правда выйдет наружу.

Если намекнуть, не факт, что она воспримет это серьезно или поймет ваш посыл.

Мнение психолога

Психолог советует отталкиваться не от эмоций, а от намерения помочь, с уважением к личным границам другого человека.

Прежде чем действовать, спросите себя:

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Знаю ли я подругу достаточно хорошо?

Она из тех, кто хочет знать правду, даже болезненную?

Находится ли она в эмоционально зависимых или токсичных отношениях?

Смогу ли я сказать это так, чтобы не травмировать ее еще больше?

Стратегия действий

Психолог Людмила Чернова делится историей из собственной практики:

«Ко мне обратилась клиентка с дилеммой, она узнала, что муж ее близкой подруги ей изменяет. Она была растеряна, хотела сказать, но боялась разрушить брак. Мы разработали план: сначала она попыталась мягко поговорить с подругой, не подозревает ли она чего-то. Оказалось, подруга ничего не знала. Тогда женщина обратилась к мужу и спросила его о причинах измены, дала ему возможность честно выйти из ситуации. Они договорились, что он завершит эти отношения и вернется к жене. Он сдержал обещание. Впоследствии подруга узнала правду, но уже была готова. Подружки остались близкими, а пара сумела наладить брак. Все решилось не драмой, а взаимопониманием».

В некоторых случаях попытка «открыть глаза» подруге заканчивается ссорой или даже разрывом дружбы. Люди в сложных отношениях могут отрицать правду и считать того, кто ее озвучил, врагом.

Как это правильно озвучить

Не драматизируйте, спокойно скажите, что вам известно, без травмирующих деталей.

Подчеркните, что говорите не из осуждения, а из любви и заботы.

Дайте ей пространство, не давите и не заставляйте что-то делать.

Поддержите, будьте рядом, как бы она ни отреагировала.

Помните

Измена — это выбор ее мужа, а не ее вина. Не заставляйте подругу оправдывать его или себя.

Ваша цель — не «разоблачить предателя», а поддержать подругу, даже если она решит остаться в этих отношениях.

Молчание — иногда тоже измена, но сказанная правда без эмпатии может быть еще хуже.

Иногда самое ценное, что мы можем сделать для подруги — не сказать, а быть рядом, если она сама узнает. Не судить, не подталкивать, не критиковать, а просто быть той, кто держит за руку, когда кажется, что мир разваливается.

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Дружба — это не только смех и вечерние звонки. Это еще и выбор быть честной, осторожной и заботливой, даже в самых болезненных ситуациях.