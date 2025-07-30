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ТСН в социальных сетях

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Стоит ли говорить подруге об измене ее мужа: советы психолога

Это вопрос, который ставит в тупик даже самых сильных духом. Узнать, что муж близкой подруги изменяет ей, как получить моральную «горячую картошку», которая обжигает со всех сторон.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Стоит ли говорить подруге об измене ее мужа

Стоит ли говорить подруге об измене ее мужа / © www.credits

С одной стороны — желание сказать правду, с другой — страх причинить ей боль или потерять дружбу. Своими мыслями относительно того, что же делать в такой ситуации поделилась психолог Людмила Чернова, которая объяснила, что это не просто жизненная история, это моральная дилемма, в которой нет единого правильного решения, есть только риски.

Говорить или молчать

  • Если сказать, вы рискуете разрушить ее брак. Даже если ваши намерения искренние, это может обернуться против вас, ведь она может не поверить, обвинить в зависти или даже прекратить общение.

  • Если молчать, вы как бы становитесь соучастником измены. Вы несете моральный груз того, что знали, но не сказали. Это может болеть годами и вам, и ей, когда правда выйдет наружу.

  • Если намекнуть, не факт, что она воспримет это серьезно или поймет ваш посыл.

Мнение психолога

Психолог советует отталкиваться не от эмоций, а от намерения помочь, с уважением к личным границам другого человека.

Прежде чем действовать, спросите себя:

  • Знаю ли я подругу достаточно хорошо?

  • Она из тех, кто хочет знать правду, даже болезненную?

  • Находится ли она в эмоционально зависимых или токсичных отношениях?

  • Смогу ли я сказать это так, чтобы не травмировать ее еще больше?

Стратегия действий

Психолог Людмила Чернова делится историей из собственной практики:

«Ко мне обратилась клиентка с дилеммой, она узнала, что муж ее близкой подруги ей изменяет. Она была растеряна, хотела сказать, но боялась разрушить брак. Мы разработали план: сначала она попыталась мягко поговорить с подругой, не подозревает ли она чего-то. Оказалось, подруга ничего не знала. Тогда женщина обратилась к мужу и спросила его о причинах измены, дала ему возможность честно выйти из ситуации. Они договорились, что он завершит эти отношения и вернется к жене. Он сдержал обещание. Впоследствии подруга узнала правду, но уже была готова. Подружки остались близкими, а пара сумела наладить брак. Все решилось не драмой, а взаимопониманием».

В некоторых случаях попытка «открыть глаза» подруге заканчивается ссорой или даже разрывом дружбы. Люди в сложных отношениях могут отрицать правду и считать того, кто ее озвучил, врагом.

Как это правильно озвучить

  • Не драматизируйте, спокойно скажите, что вам известно, без травмирующих деталей.

  • Подчеркните, что говорите не из осуждения, а из любви и заботы.

  • Дайте ей пространство, не давите и не заставляйте что-то делать.

  • Поддержите, будьте рядом, как бы она ни отреагировала.

Помните

  • Измена — это выбор ее мужа, а не ее вина. Не заставляйте подругу оправдывать его или себя.

  • Ваша цель — не «разоблачить предателя», а поддержать подругу, даже если она решит остаться в этих отношениях.

  • Молчание — иногда тоже измена, но сказанная правда без эмпатии может быть еще хуже.

Иногда самое ценное, что мы можем сделать для подруги — не сказать, а быть рядом, если она сама узнает. Не судить, не подталкивать, не критиковать, а просто быть той, кто держит за руку, когда кажется, что мир разваливается.

Дружба — это не только смех и вечерние звонки. Это еще и выбор быть честной, осторожной и заботливой, даже в самых болезненных ситуациях.

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