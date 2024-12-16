Стоит ли перестать общаться с токсичными родственниками: 4 совета от семейного терапевта

В случаях, когда общение с ближайшими родственниками не приносит радости, отказ от контактов или прекращение общения может быть решением, временным или постоянным.

Чтобы узнать больше о том, что значит отказаться от родственных контактов и какие признаки того, что это правильное для вас решение, PureWow обратилась к лицензированному семейному терапевту Карли Харрис.

Что означает отсутствие контакта с членом семьи

Отсутствие контакта с членом семьи обычно означает приоритет своего психического здоровья и установление границы путем прекращения контакта с членом семьи на короткое или длительное время, говорит Харрис, добавляя, что вы можете не захотеть этого человека в своей жизни, если он причинил вам физические, психологические или эмоциональные страдания. Прекращение общения может служить формой самосохранения и заботы о себе.

По словам Харрис, распространенные причины, по которым люди могут не общаться с членами семьи, включают:

Жестокое обращение или пренебрежение

Предательство

Неуважение

Употребление наркотиков или алкоголя

Религиозные или политические разногласия

Криминальное поведение

Нарциссическое поведение

Отказ извиняться за неподобающее поведение

Игнорирование границ

Финансовые споры

Она добавляет, что если у вас есть дети, которые могут ощутить на себе эти семейные проблемы, вы можете рассмотреть возможность не общаться с членом семьи, вызывающим эти проблемы, чтобы защитить своих детей от токсичных моделей отношений или небезопасной среды.

Признаки того, что отказ от контактов может быть правильным для вас

Вы начали осознавать проблемы. У вас всегда были проблемы с мамой, но вы мирились с ее поведением, потому что, ну, она ваша мама. Если дела пойдут достаточно плохо, у вас может случиться момент озарения, который скажет вам, что больше не стоит мириться с этим. Харрис объясняет, если вы стали лучше осознавать, насколько неконструктивы и травматичны ваши отношения с членом семьи, и осознаете, что не можете контролировать его поведение, возможно, вам нужно время, чтобы разобраться с некоторыми вещами самостоятельно, и вам нужна временная дистанция.

У вас всегда были проблемы с мамой, но вы мирились с ее поведением, потому что, ну, она ваша мама. Если дела пойдут достаточно плохо, у вас может случиться момент озарения, который скажет вам, что больше не стоит мириться с этим. Харрис объясняет, если вы стали лучше осознавать, насколько неконструктивы и травматичны ваши отношения с членом семьи, и осознаете, что не можете контролировать его поведение, возможно, вам нужно время, чтобы разобраться с некоторыми вещами самостоятельно, и вам нужна временная дистанция. Вы исчерпали другие варианты. Отсутствие контакта часто является последним средством, согласно Харрис. Если вы установили границы, работали над механизмами преодоления противоречий и пробовали другие варианты, которые не соблюдаются, отсутствие контакта может быть необходимым ради вашего психического здоровья и благополучия.

Отсутствие контакта часто является последним средством, согласно Харрис. Если вы установили границы, работали над механизмами преодоления противоречий и пробовали другие варианты, которые не соблюдаются, отсутствие контакта может быть необходимым ради вашего психического здоровья и благополучия. Плохой опыт перевешивает хороший. Возможно, вы сохранили своего отца в своей жизни, потому что в нем есть некоторые компенсирующие негатив качества. Как только эти искупительные качества затмеваются всем негативом, возможно, пришло время отказаться от контакта. Харрис говорит, что разлука может дать пространство, необходимое для более пристального взгляда на ситуацию.

Возможно, вы сохранили своего отца в своей жизни, потому что в нем есть некоторые компенсирующие негатив качества. Как только эти искупительные качества затмеваются всем негативом, возможно, пришло время отказаться от контакта. Харрис говорит, что разлука может дать пространство, необходимое для более пристального взгляда на ситуацию. Вам нужен перерыв. Проще говоря, отказ от контактов может создать дистанцию, которая позволит вам переосмыслить ситуацию. Харрис говорит, возможно, вам просто нужен перерыв от определенных членов семьи, потому что в вашей жизни сейчас происходит много других вещей, и вам нужно сосредоточиться на себе.

Как вы можете решить, подходит ли вам отказ от контактов

Может быть очень полезно взвесить все "за" и "против" принятия решения об отказе от контактов с надежными друзьями или психотерапевтом, отмечает Харрис, добавляя, что также может быть полезно сначала оценить свою собственную позицию. Если вы сделали все возможное, чтобы управлять своими эмоциями, эффективно общаться или устанавливать и поддерживать соответствующие границы, сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, то есть на том, как вы проявляете себя в отношениях. Если вы делали это постоянно и все еще не видите никаких положительных изменений, отказ от контактов может быть правильным для вас путем. Это последнее решение, после того как вы испробовали другие решения, но оно не должно быть постоянным.

Если вы решили не вступать в контакт, каковы ваши дальнейшие шаги

Лучший способ отделить себя от ситуации и не вступать в контакт — это установить границу и четко сообщить о границе и цели этому члену семьи и другим, кто может быть вовлечен, говорит Харрис. На микроуровне это может означать удаление этого человека из ваших социальных сетей, если просмотр его постов заставляет вас чувствовать себя плохо, обиженным или разочарованным. Она признает, что это далеко не простое решение для большинства людей, и оно может вызвать некоторые трудности и дискомфорт. Работа с терапевтом может помочь вам лучше понять причины принятия этого решения и расставить приоритеты в том, что лучше для вас.

Если после того, как вы перестали общаться, член семьи игнорирует ваши границы и продолжает пытаться связаться с вами, Харрис говорит, что крайне важно подтвердить свои границы, игнорировать или блокировать неприятного вам родственника и обратиться за поддержкой к друзьям и другим членам семьи. Люди, которые вас поддерживают, будут готовы и желают прийти к вам на помощь таким образом.

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