Свобода или ловушка - правда об открытых отношениях / © Credits

Реклама

«Я же говорила, что так не бывает», — мысленный хор звучит каждый раз, когда очередная пара объявляет о разрыве. Но правда сложнее, ведь открытые отношения редко рушатся из-за секса с другими. Чаще — из-за того, что базовые отношения так и не были достаточно крепкими.

Открытые отношения до сих пор остаются чем-то между трендом и табу. Они уже не шокируют так, как десять лет назад, но и не стали полноценным мейнстримом. Именно поэтому за ними так внимательно следят, особенно те, кто живет в моногамии, об этом рассказало издание SheKnows

Журналисты, психологи и сами участники открытых союзов признаются, что наблюдатели любят провалы. Это может быть эффект злорадства эдакое «Schadenfreude» — скрытое удовольствие от того, что кто-то, кто нарушил социальные правила, получил «урок». А может — попытка подтвердить собственный выбор, мол, «хотя бы у меня стабильно». Но истории о том, почему открытые отношения не работают, обычно сводят к стереотипам:

Реклама

он просто хотел легально изменять

кто-то влюбился

кто-то нарушил правила

Реальность — значительно сложнее.

Почему открытые отношения терпят крах

Открытые отношения часто разрушаются по тем же причинам, что и моногамные — плохая коммуникация, недостаток доверия, неумение проживать конфликты. Но в немоногамном формате эти проблемы становятся более заметными и болезненными.

Один из партнеров на самом деле не «за». Самая распространенная ловушка — когда открытость навязана. Когда человек соглашается не потому, что хочет, а чтобы не потерять партнера. Психологи предупреждают, что решение открыть отношения нельзя принимать под давлением. Если оно принято из страха, обиды или неравенства — формат только углубит трещины.

Размытые или нереалистичные границы. «Мы просто посмотрим, как пойдет» — плохой план. Без четких договоренностей по сексу, эмоциональной близости, прозрачности и приоритетов, партнеры очень быстро выясняют, что представляли открытость по-разному. А это — прямой путь к конфликтам и измене договоренностям.

Слабая коммуникация. Открытые отношения требуют не больше свободы, а больше разговоров. Умение говорить о ревности, страхе, стыде, желании и обиде — ключевое. Если партнеры избегают сложных тем, конструкция разваливается.

Измена — да, она возможна и здесь. Открытость не равна отсутствию измены. Если нарушаются установленные правила — это все равно измена. И часто она более болезненна, потому что ожидания честности были выше.

Избегание близости. Иногда открытые отношения становятся способом не быть уязвимыми. Секс с другими — легче, чем эмоциональная работа с партнером. Но без глубокой близости не работает ни один формат.

Попытка «спасти» отношения. Открыть союз, чтобы залатать проблемы, — одна из самых опасных идей. Если в паре уже есть отчуждение, обида или неравенство, открытость их только подсветит.

Эмоциональная и физическая усталость. Время, энергия, внимание — ресурсы ограничены. Когда партнеров и договоренностей становится слишком много, люди просто выгорают.

Как работают открытые отношения

Несмотря на все, некоторые открытые союзы действительно успешны. Психологи выделяют несколько общих черт.

Регулярные и честные «разговоры». Договоренности — не камень, а живой документ. Люди меняются, и правила должны меняться вместе с ними.

Четкие границы . Что разрешено? Что нет? Сколько информации вы хотите знать? Возможны ли эмоции? Четкость — это не ограничение, а безопасность.

Психотерапия. И парная, и индивидуальная. Она помогает проживать ревность, работать с привязанностью и честно отвечать себе на вопрос «чего я на самом деле хочу».

Открытые отношения — это не про «больше партнеров». Это про больше честности, больше саморефлексии и больше ответственности. Они не лучше и не хуже моногамии — они просто другие.

Реклама

И, как любой формат, они работают только тогда, когда люди готовы вкладываться в главное: доверие, разговоры и эмоциональную близость. Потому что в конце концов не структура разрушает отношения, а отсутствие настоящего контакта между двумя людьми.