Тело знает правду: «красные флаги» в отношениях, которые мы годами оправдываем / © Credits

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«Красные флаги» в отношениях не всегда выглядят как явная проблема. Это может быть ложь, унижение, нестабильность, нарушение личных границ или постоянное ощущение, что с вами что-то не так. Самое сложное в том, что человек часто замечает эти сигналы, но находит им объяснение или оправдание, об этом рассказало издание Real Simple.

«Он просто устал», «Она сейчас переживает сложный период», «Я слишком чувствительна», «Все пары ссорятся» — такие мысли помогают ненадолго успокоиться. Однако если неприятное ощущение повторяется снова и снова, оно может оказаться важнее любых рациональных оправданий.

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Почему мы не хотим видеть очевидное

Одна из причин — сильная эмоциональная привязанность. Когда человек дарит нам любовь, внимание и ощущение, что мы особенные, мозгу сложно одновременно принять, что именно этот человек может причинять боль. Так возникает внутренний конфликт: партнер может быть заботливым в один момент и жестоким в другой, говорить правильные слова, но нарушать договоренности, дарить ощущение близости и в то же время заставлять сомневаться в собственной ценности. Из-за этого мы начинаем цепляться за хорошую версию отношений и оправдывать плохую.

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Одним из таких механизмов называют «слепоту к измене» — когда признать правду означает рисковать важными для нас отношениями, поэтому психика может смягчать неприятную реальность. Измену мы называем недоразумением, ложь — ошибкой, а постоянный дискомфорт — собственной чрезмерной чувствительностью.

Организм обнаруживает проблему раньше

Интуиция — это не магия, а способность улавливать сигналы, которые сознание ещё не успело полностью обработать. Именно поэтому иногда тело реагирует раньше, чем логика.

Постоянное напряжение, тревожность, проблемы со сном, истощение, ком в горле, сдавленность в груди или чувство страха перед очередным разговором могут быть признаками того, что отношения воспринимаются как опасные или нестабильные.

Стоит также обратить внимание на ситуацию, когда после общения с партнером вы регулярно чувствуете себя опустошёнными, виноватыми или недостаточно хорошими. В здоровых отношениях конфликты не обязательно приятны, но они могут помочь лучше понять друг друга. Если же каждая ссора порождает новую, проблемы не решаются, а вы постоянно вынуждены уступать собственным потребностям, это уже повод задуматься о самой динамике отношений.

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Надежда держится, как клей

Еще одна причина, по которой мы остаемся, — надежда. Мы думаем, что человек изменится, когда поймёт наши чувства, что сложный период закончится, что после очередной ссоры наконец наступит покой, что если быть терпеливее, добрее или любяще, отношения станут такими, какими были вначале.

Однако важно обращать внимание не только на потенциал человека, но и на его реальное поведение. Если извинения постоянно повторяются наряду с теми же поступками, одних слов недостаточно. Изменения проявляются прежде всего в поведении.

Когда самооценка зависит от одобрения окружающих

Особенно сложно уйти из отношений, когда любовь партнера постепенно становится доказательством собственной ценности. Тогда его внимание воспринимается как подтверждение того, что вы достаточно хороши, а холодность, критика или отказ — как доказательство обратного.

В такой ситуации «красные флаги» перестают восприниматься как информация. Они начинают казаться препятствиями между вами и тем одобрением, к которому вы стремитесь. Именно поэтому человек может прилагать ещё больше усилий там, где ему давно больно. Не потому, что он не видит проблему, а потому, что боится того, к чему приведёт её признание.

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Как снова научиться доверять себе

Возвращение к собственной интуиции начинается с простых вопросов: что я сейчас чувствую, в чём я нуждаюсь, что именно заставляет меня чувствовать себя некомфортно. Важно не отвергать ответ автоматически. Если вам больно, это уже достаточная причина отнестись к своим чувствам серьёзно. Не обязательно ждать катастрофы или неопровержимых доказательств, чтобы признать, что определённое поведение для вас неприемлемо.

Полезно также смотреть на отношения не через призму отдельных хороших моментов, а через общую картину, например, как вы чувствуете себя большую часть времени, можете ли вы свободно говорить о своих потребностях, уважают ли ваши границы, можете ли вы оставаться собой рядом с этим человеком.

И самое главное — не винить себя за то, что вы не заметили проблему раньше. Иногда осознание приходит постепенно. Это не делает человека слабым или наивным.

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