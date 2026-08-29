Тенденция отмечать развод: зачем люди устраивают вечеринки по этому поводу / © Credits

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Еще совсем недавно развод ассоциировался прежде всего со стыдом, виной и необходимостью переживать всё в одиночку. Однако отношение к расторжению брака постепенно меняется. Если отношения закончились, это не обязательно означает личное поражение, иногда это начало нового этапа жизни, об этом рассказало издание Real Simple.

Вечеринки по поводу развода набирают популярность

По словам психотерапевта Джейми Бронштейн, общество уделяет всё больше внимания психическому здоровью, а стигма, связанная с разводами, постепенно ослабевает. Социальные сети также сделали личные истории более открытыми, люди делятся информацией не только о свадьбах и счастливых моментах, но и о сложных периодах жизни.

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При этом развод редко бывает однозначным. Можно одновременно скучать по отношениям и испытывать облегчение. Можно оплакивать общие планы, но в то же время радоваться возможности начать всё сначала. Развод может разбивать сердце и в то же время быть самым здравым решением в жизни.

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История не только о браке

Расставание часто означает гораздо больше, чем просто потерю партнера. Человек может расстаться с привычными традициями, общими друзьями, финансовой стабильностью, определенным образом жизни и тем будущим, которое когда-то представлял для своей семьи. Поэтому встреча с друзьями может стать своеобразной паузой, да, этот этап был важным, он причинил боль, но я всё ещё здесь.

Поддержка близких в этот момент особенно важна. Когда человек не остается наедине со своими переживаниями, ему легче понять, что жизнь не закончилась вместе с браком.

Как устроить вечеринку

Прежде всего — убедитесь, что она о вас, а не о бывшем. Если главная цель — отомстить, посмеяться над бывшим партнером или доказать всем, насколько вы счастливы, возможно, стоит немного подождать.

Не менее важно подумать о последствиях публичности. Особенно если в семье есть дети. Фотографии и шутки из социальных сетей могут остаться там навсегда. Поэтому стоит спросить себя: будет ли комфортно, если ребенок увидит эти снимки через десять лет?

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Не превращайте вечер в коллективное обсуждение всех недостатков прежнего брака. Нostalgia или несколько честных слов о пережитом — это нормально, но постоянное возвращение к негативу может мешать двигаться дальше.

Вместо этого можно добавить легкие игры, музыку, любимые блюда и другие вещи, которые доставляют радость. Еще одна идея — попросить каждого гостя рассказать, за что он ценит виновника торжества. Иногда после сложного периода человеку просто нужно услышать напоминание о своих сильных сторонах.

Хорошая вечеринка после развода — это не громкое празднование чужого поражения, а способ сказать себе: «Эта глава закончилась, но моя история продолжается». И, возможно, именно поэтому главный символ такой вечеринки — не бокал шампанского, а люди рядом, которые напоминают, что вы не потеряли себя вместе с браком.

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