Токсичные фразы и действия, разрушающие ваши отношения: комментирует психолог

Понимание того, как наши слова влияют на отношения – ключ к сохранению их качества. Какие именно фразы и действия могут оказаться токсичными в общении, рассказал психолог Марина Бербега.

"Вот если бы ты меня любил(а)/ценил(а)"

Эта фраза подчеркивает чувство вины партнера и может вызвать негативные эмоции, такие как раздражение. Она создает впечатление, что партнер должен доказать свою любовь, иначе он будет обвинен в чем-то негативном.

"Мог(Могла) бы и догадаться" или "Разве не видно"

Эти фразы отражают убеждение, что партнер должен автоматически понимать потребности и желания без прямого выражения. Однако это не всегда происходит. Когда ожидания не высказываются прямо, они могут только скапливаться и приводить к напряженности в отношениях. Прямое общение позволяет избежать недоразумений и конфликтов.

Молчание

Это одно из наиболее токсичных действий в общении. Часто люди считают, что молчание – это способ выразить свое недовольство или размышления, но это может привести к серьезным недоразумениям в отношениях. Молчание не передает партнеру информацию о том, что вас беспокоит или волнует. Это может создать напряженность и заставлять партнера угадывать, что происходит. Молчание может вызвать чувство неуважения со стороны партнера. Когда кто-то удерживает в себе чувства и мысли, это оставляет впечатление, что он не ценит или не доверяет своему партнеру достаточно, чтобы поделиться чувствами. Молчание создает пропасть в коммуникации, что затрудняет разрешение любых конфликтов или проблем.

Избегание таких высказываний и сосредоточение на открытом общении может улучшить качество взаимопонимания и способствовать созданию здоровых и гармоничных отношений.

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