Токсичные люди: почему от них лучше держаться подальше и как себя защитить / © Credits

Реклама

Токсичные люди встречаются среди родственников, друзей, коллег, начальников и даже лидеров сообществ. Распознать их и уметь отстоять собственные границы — важный шаг к сохранению психического и физического здоровья, об этом рассказало издание Psychology Today.

Кто такие токсичные люди

Токсичный человек — это тот, чьи поведенческие паттерны негативно влияют на окружающих. Чаще всего они:

эгоцентричные и манипулятивные,

склонны к психологическому или эмоциональному насилию,

не проявляют эмпатии,

критикуют, унижают или играют роль жертвы, чтобы контролировать других.

Они могут маскировать негативные черты за обаянием или дружелюбием, а это затрудняет их идентификацию.

Реклама

Как токсичные люди нас эмоционально истощают

Токсичные люди забирают энергию, постоянно требуют внимания, сочувствия или признания. Они умело играют роль жертвы и постоянно жалуются, создают атмосферу напряженности.

Их манипуляция, в частности газлайтинг, может заставить вас сомневаться в собственном уме и неверно себя оценивать. В результате растет тревожность, падает самооценка, вы чувствуете истощение.

Что помогает:

Техника «серая скала» (gray rock) — реагировать без эмоций, не давать токсичному человеку удовольствие от контроля.

Ограничение контакта или полное прекращение общения, блокировка в соцсетях и на телефоне.

В случае совместного воспитания детей, использовать специальные приложения для коммуникации.

Влияние на психическое и физическое здоровье

Токсичные люди не только истощают эмоционально, но и негативно влияют на физическое состояние:

Реклама

Постоянный стресс повышает уровень тревожности и риск депрессии.

Постоянная критика снижает уверенность в себе и самооценку.

Манипуляции и изоляция от друзей и родных провоцируют социальное одиночество и чувство изоляции.

Они могут отговаривать вас от обращения к врачу или психологу, чтобы контролировать ваши действия.

Нарушение личных границ

Токсичные люди часто игнорируют ваши эмоциональные и физические границы:

Неучет вашего личного пространства или игнорирование просьбы отступить.

Использование оскорбительных или нежелательных прозвищ.

Постоянное навязывание своего мнения и убеждение, что вы не понимаете своей жизни.

Это приводит к постоянной настороженности и уменьшению доверия к другим людям.

Токсичные люди часто «вербуют» других на свою сторону, создают ощущение, что «все против вас». Это могут быть родственники, друзья, коллеги или даже анонимные онлайн-сообщества. Они подталкивают окружение к контролю, запугивают или убеждают в вашей якобы неправоте.

Как защитить себя

Распознавайте токсичные паттерны — постоянная критика, манипуляции, игнорирование ваших границ.

Устанавливайте и защищайте границы — четко определяйте, что допустимо, а что нет.

Ограничьте контакт — минимизируйте общение или прекратите его совсем.

Ищите поддержку — общайтесь с близкими, друзьями, психотерапевтом.

Заботьтесь о себе — физическая активность, хобби, отдых и здоровый сон помогают восстановить энергию.

Не забывайте, что вы имеете право окружать себя людьми, которые добавляют радости и поддерживают, а не истощают. Осознанный выбор круга общения — ключ к психическому и физическому здоровью.