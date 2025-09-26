- Дата публикации
-
- Категория
- Отношения
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 3 мин
Токсичные люди: почему от них лучше держаться подальше и как себя защитить
Вы наверняка замечали, что после общения с определенными людьми остаетесь эмоционально истощены, напряжены или даже неуверенны в собственных решениях, такие люди могут быть токсичными, а их влияние на нашу жизнь гораздо серьезнее, чем просто неприятные эмоции.
Токсичные люди встречаются среди родственников, друзей, коллег, начальников и даже лидеров сообществ. Распознать их и уметь отстоять собственные границы — важный шаг к сохранению психического и физического здоровья, об этом рассказало издание Psychology Today.
Кто такие токсичные люди
Токсичный человек — это тот, чьи поведенческие паттерны негативно влияют на окружающих. Чаще всего они:
эгоцентричные и манипулятивные,
склонны к психологическому или эмоциональному насилию,
не проявляют эмпатии,
критикуют, унижают или играют роль жертвы, чтобы контролировать других.
Они могут маскировать негативные черты за обаянием или дружелюбием, а это затрудняет их идентификацию.
Как токсичные люди нас эмоционально истощают
Токсичные люди забирают энергию, постоянно требуют внимания, сочувствия или признания. Они умело играют роль жертвы и постоянно жалуются, создают атмосферу напряженности.
Их манипуляция, в частности газлайтинг, может заставить вас сомневаться в собственном уме и неверно себя оценивать. В результате растет тревожность, падает самооценка, вы чувствуете истощение.
Что помогает:
Техника «серая скала» (gray rock) — реагировать без эмоций, не давать токсичному человеку удовольствие от контроля.
Ограничение контакта или полное прекращение общения, блокировка в соцсетях и на телефоне.
В случае совместного воспитания детей, использовать специальные приложения для коммуникации.
Влияние на психическое и физическое здоровье
Токсичные люди не только истощают эмоционально, но и негативно влияют на физическое состояние:
Постоянный стресс повышает уровень тревожности и риск депрессии.
Постоянная критика снижает уверенность в себе и самооценку.
Манипуляции и изоляция от друзей и родных провоцируют социальное одиночество и чувство изоляции.
Они могут отговаривать вас от обращения к врачу или психологу, чтобы контролировать ваши действия.
Нарушение личных границ
Токсичные люди часто игнорируют ваши эмоциональные и физические границы:
Неучет вашего личного пространства или игнорирование просьбы отступить.
Использование оскорбительных или нежелательных прозвищ.
Постоянное навязывание своего мнения и убеждение, что вы не понимаете своей жизни.
Это приводит к постоянной настороженности и уменьшению доверия к другим людям.
Токсичные люди часто «вербуют» других на свою сторону, создают ощущение, что «все против вас». Это могут быть родственники, друзья, коллеги или даже анонимные онлайн-сообщества. Они подталкивают окружение к контролю, запугивают или убеждают в вашей якобы неправоте.
Как защитить себя
Распознавайте токсичные паттерны — постоянная критика, манипуляции, игнорирование ваших границ.
Устанавливайте и защищайте границы — четко определяйте, что допустимо, а что нет.
Ограничьте контакт — минимизируйте общение или прекратите его совсем.
Ищите поддержку — общайтесь с близкими, друзьями, психотерапевтом.
Заботьтесь о себе — физическая активность, хобби, отдых и здоровый сон помогают восстановить энергию.
Не забывайте, что вы имеете право окружать себя людьми, которые добавляют радости и поддерживают, а не истощают. Осознанный выбор круга общения — ключ к психическому и физическому здоровью.