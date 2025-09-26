ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Токсичные люди: почему от них лучше держаться подальше и как себя защитить

Вы наверняка замечали, что после общения с определенными людьми остаетесь эмоционально истощены, напряжены или даже неуверенны в собственных решениях, такие люди могут быть токсичными, а их влияние на нашу жизнь гораздо серьезнее, чем просто неприятные эмоции.

Станислава Бондаренко
Токсичные люди встречаются среди родственников, друзей, коллег, начальников и даже лидеров сообществ. Распознать их и уметь отстоять собственные границы — важный шаг к сохранению психического и физического здоровья, об этом рассказало издание Psychology Today.

Кто такие токсичные люди

Токсичный человек — это тот, чьи поведенческие паттерны негативно влияют на окружающих. Чаще всего они:

  • эгоцентричные и манипулятивные,

  • склонны к психологическому или эмоциональному насилию,

  • не проявляют эмпатии,

  • критикуют, унижают или играют роль жертвы, чтобы контролировать других.

Они могут маскировать негативные черты за обаянием или дружелюбием, а это затрудняет их идентификацию.

Как токсичные люди нас эмоционально истощают

Токсичные люди забирают энергию, постоянно требуют внимания, сочувствия или признания. Они умело играют роль жертвы и постоянно жалуются, создают атмосферу напряженности.

Их манипуляция, в частности газлайтинг, может заставить вас сомневаться в собственном уме и неверно себя оценивать. В результате растет тревожность, падает самооценка, вы чувствуете истощение.

Что помогает:

  • Техника «серая скала» (gray rock) — реагировать без эмоций, не давать токсичному человеку удовольствие от контроля.

  • Ограничение контакта или полное прекращение общения, блокировка в соцсетях и на телефоне.

  • В случае совместного воспитания детей, использовать специальные приложения для коммуникации.

Влияние на психическое и физическое здоровье

Токсичные люди не только истощают эмоционально, но и негативно влияют на физическое состояние:

  • Постоянный стресс повышает уровень тревожности и риск депрессии.

  • Постоянная критика снижает уверенность в себе и самооценку.

  • Манипуляции и изоляция от друзей и родных провоцируют социальное одиночество и чувство изоляции.

  • Они могут отговаривать вас от обращения к врачу или психологу, чтобы контролировать ваши действия.

Нарушение личных границ

Токсичные люди часто игнорируют ваши эмоциональные и физические границы:

  • Неучет вашего личного пространства или игнорирование просьбы отступить.

  • Использование оскорбительных или нежелательных прозвищ.

  • Постоянное навязывание своего мнения и убеждение, что вы не понимаете своей жизни.

Это приводит к постоянной настороженности и уменьшению доверия к другим людям.

Токсичные люди часто «вербуют» других на свою сторону, создают ощущение, что «все против вас». Это могут быть родственники, друзья, коллеги или даже анонимные онлайн-сообщества. Они подталкивают окружение к контролю, запугивают или убеждают в вашей якобы неправоте.

Как защитить себя

  • Распознавайте токсичные паттерны — постоянная критика, манипуляции, игнорирование ваших границ.

  • Устанавливайте и защищайте границы — четко определяйте, что допустимо, а что нет.

  • Ограничьте контакт — минимизируйте общение или прекратите его совсем.

  • Ищите поддержку — общайтесь с близкими, друзьями, психотерапевтом.

  • Заботьтесь о себе — физическая активность, хобби, отдых и здоровый сон помогают восстановить энергию.

Не забывайте, что вы имеете право окружать себя людьми, которые добавляют радости и поддерживают, а не истощают. Осознанный выбор круга общения — ключ к психическому и физическому здоровью.

