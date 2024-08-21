Топ-5 манипуляций, к которым прибегают нарциссы

На странице Odd. Ballz рассказали о манипуляциях, которыми пользуются нарциссы и манипуляторы. Эти действия направлены на эмоциональное уничтожение своих жертв. Их методы направлены на то, чтобы вы утратили уверенность в себе и всегда чувствовали себя виноватыми за все происходящие вокруг вас неприятности.

Чтобы не случилось, это ваша вина

Манипуляторы всегда будут перекладывать вину за какие-либо неудачи или проблемы на вас. Независимо от того, насколько хорошо вы выполняете возложенные на вас обязанности или насколько хорошие советы можете дать, если что-то пойдет не так, они обвинят вас в этом.

Эмпатическая игра

Такие люди обычно играют с вашими чувствами. При необходимости они вызовут у вас ощущение сопереживания, подведут к тому, что вы должны им помогать, даже в ущерб себе. Часто они выставляют себя жертвами, чтобы вызвать у вас чувство вины и заставить вас поддерживать их.

Триангуляция

Если им нужно что-то от вас, они легко могут ввести в диалог третью сторону и поставить вам ультиматум, типа "Ты с ним, или со мной?". Такими действиями они могут влиять на ваше психологическое состояние. Давить на вас эмоционально, а иногда даже открыто использовать фразы "Ты что, сошел с ума!". Хотя сами же будут доводить вас до безумия такими словами, как "Да ведь все об этом говорят!", "Твое имя у всех на устах", "Тебя все обсуждают за глаза". Это дополнительное давление, которое приведет вас к стрессу.

Ответственность всегда на вас

Нарцисс всегда будет пытаться триггерить вас. Завуалированно манипулируя она постоянно пытаются держать вас в состоянии дискомфорта. Они подталкивают вас к идее, что вы ответственны даже за неподвластные вам вещи и ситуации. Нарциссу не нужно, чтобы вы были в покое и у вас была внутренняя гармония.

Искривленная реальность

Газлайтинг. Нарцисс будет унижать ваши чувства, будто они абсолютного ничего не стоят. Ваши мнения и опыт не имеют никакой ценности. Вы ничего нормально не умеете и в принципе, вы не вписываетесь в картину этого мира. Они могут отрицать вашу реальность, утверждая, что ваши восприятия и мысли неправдивы или обманчивы. Со временем, вы действительно начинаете сомневаться во всем происходящем вокруг. Самое страшное, что вы начинаете сомневаться в себе.

Эти манипулятивные стратегии приводят к серьезному эмоциональному истощению и психологическим трудностям, поэтому важно распознавать их и знать, как оградить себя от таких токсических воздействий.

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