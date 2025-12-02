Топ-8 причин, почему партнеры изменяют и можно ли с этим бороться / © Credits

Реклама

Однако, издание Psychology Today отмечает, что измена — это не всегда о сексе. Часто причина кроется глубже, в чувствах, нерешенных конфликтах и недостатках в самих отношениях.

Отсутствие любви. Когда партнёры чувствуют эмоциональную пустоту в отношениях, они ищут близости и поддержки вне дома. Это может привести к более серьёзным и длительным романам. Злость или обида. Некоторые люди изменяют, руководствуясь гневом или желанием «отомстить» партнеру. Такие отношения часто эмоционально насыщены, но не обязательно сексуально мотивированы. Низкая привязанность к отношениям. Если человек не испытывает глубокой привязанности или не готов вкладываться в отношения, риск измены возрастает. Это особенно заметно, когда партнёры испытывают недостаток эмоциональной поддержки. Поиск разнообразия. Иногда люди изменяют из-за желания новых эмоциональных или интимных переживаний. Это не всегда означает, что они неудовлетворены сексуально в основных отношениях, скорее это потребность разнообразить жизнь. Недовольство собой или низкая самооценка. Иногда измена становится способом поднять собственную уверенность или «услышать себя» через внимание другого человека. Негативные жизненные обстоятельства. Стрессовые ситуации, изменения в работе или жизни могут привести к временному поиску поддержки или бегству в роман вне отношений. Такие интриги обычно кратковременные. Игнорирование или эмоциональное запустение. Когда один из партнеров чувствует, что его не ценят, не слушают и не поддерживают, это создает риск искать эмоциональное наполнение в другом месте. Физическое влечение. Сексуальные мотивы также существуют, но исследования показывают, что они не главные. Многие случаи измены обусловлены эмоциональными или психологическими потребностями.

Влияние мотивации на измену

Мотивация имеет значение, ведь:

Измены из-за отсутствия любви или эмоциональной обиды обычно длиннее и глубже.

Временные интриги из-за ситуации или обстоятельств короче и редко превращаются в серьезные отношения.

Эмоциональная близость с «временным партнером» часто компенсирует недостаток эмоционального контакта в основных отношениях.

Что происходит после измены

Лишь около 1 из 10 случаев приводит к новому серьезному роману.

Часто бывшие «партнеры по интрижке» остаются друзьями или перестают общаться.

Основные отношения после измены не всегда распадаются, около 20% пар расстаются, другие остаются вместе, даже если партнер узнал об интрижке.

Вывод очевиден, не сама измена определяет судьбу отношений, а ее причина. Измены из-за гнева, отсутствия любви или эмоциональной запущенности чаще становятся «концом отношений», а интрижки из-за ситуации или случайной возможности — нет.

Реклама

Как избежать измены

Эксперты советуют концентрироваться на главном:

Поддержание эмоционального контакта — ежедневные разговоры, внимание, слушание партнера.

Разрешение конфликтов без накопления обид.

Сохранение близости и внимания как физического, так и эмоционального.

Честность и прозрачность относительно потребностей, ожиданий и страхов.

Когда отношения крепкие эмоционально, риск измены значительно уменьшается. Ведь измена — это не только о физической стороне, а о неудовлетворенных потребностях сердца и души.