Представьте себе, детский смех прерывается слезами, потому что ребенок голоден. Вы успеваете понять, что это не только усталость или прихоть, а сигнал тела. И здесь возникает мысль, если базовые физиологические потребности так влияют на настроение, что тогда с переживаниями предыдущих поколений.

Такие воздействия психологи называют травмой поколений — это эмоциональный и психологический «багаж», который передается от поколения к поколению и влияет на то, как мы живем, реагируем и воспитываем собственных детей, об этом рассказало издание Cleveland Clinic.

Что такое травма поколений

Она возникает, когда чрезвычайно стрессовые или травматические события в жизни одного поколения оставляют психологический след, который передается следующим. Травма — это реакция на события, которые угрожают жизни или вызывают эмоциональный стресс. Травма поколений — это то, как эта боль переходит от одного поколения к другому. То есть это невидимый багаж — не рецепт бабушки или семейная реликвия, а эмоциональные и психологические воздействия, которые формируют поведение и реакции.

Причины появления травм

Чаще всего травмы передаются, если они не были проработаны:

брошенный или пренебрежительный опыт;

насилие и издевательства;

смерть родителей или родственников;

разводы или разрывы;

война, катастрофы, бедность;

насилие любого типа;

зависимости и другие сложные жизненные события.

По оценкам, около 70% взрослых в мире сталкивались с хотя бы одним травматическим событием в жизни.

Как это проявляется

Семейные отношения и воспитание. Дети учатся на примере родителей. Если в доме были крики, насилие или зависимости, дети воспринимают это как «норму». И без изменений круг продолжается, взрослые, которые пережили насилие в детстве, в три раза чаще могут применять его в отношении собственных детей.

Эмоциональная нагрузка . Травмы могут проявляться как страхи или избегание ситуаций. Например, рассказы о потере дома в результате стихийного бедствия могут передавать тревогу следующим поколениям, даже если они сами этого не переживали.

Генетические изменения. Стресс может менять то, как гены «считываются» организмом, но не меняют саму ДНК. Такие эффекты были замечены у потомков тех, кто пережил Холокост.

Физическое здоровье. Хронический стресс от неразрешенных травм увеличивает риск сердечных заболеваний, диабета, проблем с пищеварением, иммунной системой, а также психическими расстройствами.

Влияние на беременность. Стресс у матери во время беременности может передаваться плоду через гормоны, формировать повышенную реактивность к стрессу у ребенка, а у девушек потенциально даже на еще не рожденные поколения.

Как разорвать круг травм

Признать и принять травму как часть семейной истории. Разобраться с влияниями на свою жизнь и привычки. Работать с психологом, желательно в формате когнитивно-поведенческой терапии. Создавать здоровые модели поведения, например, новые способы реагирования, воспитания, эмоциональной поддержки. Искать поддержку у близких, в сообществах или через цифровые ресурсы.

Разорвать круг травмы поколений невозможно силой воли. Это требует поддержки, инструментов и новых способов мышления.

Травма поколений не определяет вашу судьбу. Знание о ней помогает менять шаблоны, останавливать повторение боли и формировать более здоровые отношения и привычки для себя и будущих поколений. Ваше прошлое не должно стать вашим приговором, но оно может стать отправной точкой для новой, более осознанной жизни.