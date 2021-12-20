Уйди, но останься: как отличить здоровые отношения от созависимых

Умение любить другого человека – не встроено в нас, любви нужно учиться. Как правило, большинство людей строят отношения, как умеют, а из-за того, что не умеют делать это правильно, получаются перекосы.

Что такое "здоровые отношения" и как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях, рассказала психолог Лидия Антоненко.

Здоровые отношения

Нормальные, здоровые отношения – это такие отношения, находясь в которых вы:

не пытаетесь быть удобным ради сохранения отношений;

не переделываете партнера – партнер не переделывает вас;

открыто и спокойно обсуждаете конфликтные ситуации без бытья посуды, театрального собирания чемоданов, перехода на личности, затаивания обиды после завершения диалога;

имеете право делать то, что вам нравиться – менять работу, носить короткую юбку, читать детективы;

сохраняете за собой и за своим партнером право на уединение – вы спокойно "отделяетесь" друг от друга на некоторое время, чтобы затем "соединиться", уважаете свои личные границы и личные границы партнера;

доверяете друг другу – не читаете личные переписки, не следите друг за другом;

распределяете обязанности – сохраняется баланс между "хочу" и "должен", "отдаю" и "беру". Вы не только отдаете что-то партнеру, но и что-то берете у него взамен.

Нормальные отношения улучшают вашу жизнь, делают вас сильнее. Созависимые ослабляют, поскольку строятся по принципу "бегущий догоняет убегающего". Бегущий – созависимый, убегающий – контрзависимый.

Созависимые отношения

Созависимые отношения – это отношения, находясь в которых человек эмоционально и ментально глубоко погружается в жизнь своего партнера. Созависимый боится надолго остаться наедине, больше "отдает", чем "берет", и делает то, что "надо", а не то, что "хочется". Главная цель – любой ценой сохранить отношения.

Смещение акцентов со своей жизни на жизнь партнера происходит из-за установки: "я сама/ сам не смогу добиться в жизни успеха, мне нужен проводник, за которым я спрячусь". Этим проводником становится проблемный партнер или ребенок.

Например, Галина работает бухгалтером, это тихая и немногословная женщина средних лет. Но дома она занимает руководительскую должность – на протяжении двадцати лет в ее подчинении находится нервный муж-диабетик. Галина следит за его рационом питания, напоминает о приеме лекарств, дозирует общение с друзьями-алкашами, которые плохо на него влияют. Каждый день Галина ругает мужа и воспитывает, потому он испоганил ей жизнь, хотя она желает ему только добра. Галина не счастлива, но ведь "не могут люди быть счастливыми всегда, такова жизнь".

Муж Галины скуп на комплименты и благодарности. Даже спустя двадцать лет совместной жизни он держит дистанцию. И часто говорит жене, что стал больным из-за ее дурного характера, поэтому пусть теперь с ним и возится.

В этих отношения Галина играет роль преследователя, иногда – спасателя.

Муж Галины – роль жертвы. Жертва транслирует: "я не в норме, ты не в норме, все не в норме". Я правда испоганил тебе жизнь и стал плохим, но это потому что ты плохая, и мы теперь оба ненормальные.

Галина созависима от мужа. Он ей нужен для того, чтобы с одной стороны чувствовать себя несчастной, а с другой – нужной и важной: "я бы и ушла, но ведь он без меня не справиться". Когда созависимый встраивается в жизнь контрзависимого, у второго нет шансов взять свою жизнь под личный контроль. Галина, обхаживая мужа, дает ему позитивное подкрепление, которое он считывает так: "ничего не нужно менять, решать и делать, все это сделают за меня в любом случае".

В результате двое людей страдают. Галина – от нехватки любви и благодарности со стороны мужа. Муж – от преизбытка внимания и укоров со стороны жены. Это нездоровые отношения.

Причины созависимости

Созависимость развивается у взрослых, которые в детстве не завершили одну из четырех стадий психологического развития.

Первая – созависимость – ребенок полностью зависит от матери.

Вторая – противозависимость – ребенок осознает свое "Я".

Третья – независимость – ребенок еще привязан к родителям, но учится воспринимать себя отдельно от них.

Четвертая – взаимозависимость – ребенок учится соединяться с людьми и отделяться от них без дискомфорта.

Созависимость формируется на одном из этапов, когда взрослые вмешиваются в детский мир. Например, через гиперконтроль – ребенок лишается права выбирать друзей, игрушки, вещи, мультики и т. д. Мама подавляет любую инициативу, желая защитить свое дитя от дурного влияния, ошибок и разочарований, что невозможно. Ребенок не успевает выстроить личные границы, научится отделяться от матери, принимать решения и нести за них ответственность. Он привыкает к тому, что его жизнь всегда зависит от кого-то, а не от него самого.

Вторая ситуация, способствующая развитию созависимости, это перекладывание на ребенка ответственности: "Мы с папой разводимся, потому что ты плохо учишься", "своим поведением ты довел меня до нервного срыва". У ребенка формируется ложное ощущение, что он может контролировать ситуацию, решения и ощущения других людей.

Путь отхода

От созависимости можно избавиться, если человек осознает проблему. Решается она при помощи психолога и при участии обеих партнеров. Самостоятельно вы можете:

сбалансировать "хочу" и "надо", "даю" и "отдаю" – 50% даю, 50% забираю.

поставить себя в отношениях на первое место;

Сделайте что-то ради себя – отправьтесь в путешествие на Кубу, запишитесь в художественную школу, сделайте каре. Наполните свою жизнь смыслом и удовольствием.

гармонизировать колесо жизни.

Колесо жизни состоит из 8 частей: работа/ карьера, тело и здоровье, романтические отношения, семья и друзья, личностное развитие и духовность, развлечения и отдых, финансы, общественный вклад. Отношения должны занимать только 1/8 части вашей жизни, а не все свободное время;

научиться говорить и думать только за себя.

Не додумывайте за партнера, не подсказывайте ему якобы правильный ответ. Отвечайте только на заданный вопрос, и говорите о своих чувствах и ощущениях без привязки к партнеру.

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