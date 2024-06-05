В чем разница между дружескими отношениями и любовью: рассказывает американский писатель

Каждый из нас понимает и воспринимает мир по-своему. Такие понятия как "дружба" и "любовь" — для каждого полны собственных мыслей и ощущений на основе жизненного опыта, потребностей, того, что для нас по-настоящему важно.

Американский писатель и бизнес спикер Simon Sinek рассказал в подкасте для Goated.Quotes, в чем, по его мнению, разница между дружбой и любовью.

Если спросить партнеров, что такое действительно хорошие отношения, они скажут, что это большой объем работы. И вы об этом могли не задумываться, ведь, вспомнив свои дружеские отношения, вряд ли скажете, что прилагаете много усилий. Эти отношения просто есть, они как река со своим потоком. Не надо что-то, зачем-то делать.

Вот в этом и состоит разница между дружескими и романтическими отношениями. Вы не видите друга каждый миг, каждый день.

Итак, работа в романтике заключается в сотрудничестве и иногда эта работа является синонимом жертвенности и самоотдачи. В дружбе, когда что-то случилось, вы не будете каждый раз хватать телефон и звонить другу со словами: "Мне надо поплакать", "У меня плохое настроение" и т.д. Вы лишаете друга возможности, радости, чести "посидеть с вами в грязи", потому что не хотите навязываться лишний раз, понимаете, что у него есть свои проблемы.

С отношениями все же наоборот, ведь боль, уныние и беду мы выливаем на голову любимого человека в ожидании поддержки. И наш партнер должен быть терпеливым, любящим и сильным духом, чтобы выслушать и попытаться помочь.

В дружбе мы оставляем друг другу право на "собственную территорию". Если нас попросят, мы, конечно, шагнем навстречу, проявим большее участие. Но если нет, то нет. Главное, что отличает любовь – это стремление двух людей делать друг друга счастливыми. И вы не своего счастья ищете для любимого человека, а его счастья для него самого.

Многие считают, что основой любви должна стать дружба. Одно плавно перетекает в другое и когда вы уже не можете остановиться в желании каждый день быть рядом и не боитесь сложностей, понимая, что справитесь и со своими, и со сложностями партнера и даже вашими общими — это уже любовь.

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