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ТСН в социальных сетях

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"В моём возрасте у родителей уже была семья": почему разные поколения по-разному представляют успешную жизнь

В TikTok набирает популярность тренд, в котором люди сравнивают свою жизнь с тем, какой она была у их родителей в том же возрасте. Ироничные видео о различных жизненных сценариях оказались не просто развлечением, а поводом задуматься о том, как изменились наши ценности и представления о взрослении.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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почему разные поколения по-разному представляют себе успешную жизнь

почему разные поколения по-разному представляют себе успешную жизнь / © Credits

Когда-то в 25 лет у наших родителей уже могли быть работа, собственное жилье, они были женаты и даже имели детей. Сегодня человек в том же возрасте может лишь искать себя, менять профессию, путешествовать или откладывать создание семьи на неопределенный срок. И дело не обязательно в личном выборе или амбициях, мир вокруг нас стал совсем другим, об этом рассказало издание Real Simple.

Именно об этой разнице идет речь в популярном тренде TikTok «Я в возрасте своих родителей». Однако за шутливыми сравнениями скрывается интересный психологический процесс, который может помочь лучше понять друг друга.

Жизнь разных поколений сильно отличается

Когда мы сравниваем себя с родителями в том же возрасте, то часто удивляемся, как им удалось так рано достичь того, к чему мы только стремимся. Однако важно помнить, что они взрослели в других экономических, социальных и культурных условиях.

На изменение жизненных сценариев повлияли технологический прогресс, искусственный интеллект, экономические условия, экологические вызовы, демографические процессы и новые возможности. То, что когда-то считалось естественным этапом взрослой жизни, сегодня вовсе не обязательно является приоритетом.

К тому же наше мировоззрение формируется ещё в молодости. С возрастом человек зачастую ещё крепче держится за свои убеждения, поэтому ему бывает сложно понять, почему следующее поколение выбирает иной путь.

Что общего между трендом в TikTok и психологией

Явление, лежащее в основе данного тренда, можно назвать «ментализацией» — это способность представить себе, что думает и чувствует другой человек, попытаться понять его мотивы, а не просто оценивать поступки со своей точки зрения.

Когда мы вспоминаем, какими были наши родители в нашем возрасте, то начинаем видеть их не только в роли мамы и папы, но и как отдельных людей со своими страхами, сомнениями, мечтами и трудностями. Например, становится понятнее, почему они могли ожидать от нас брака, карьеры или собственного жилья, ведь в их жизни у этих целей был совершенно иной контекст.

Это помогает не только лучше понять родителей, но и немного снисходительнее отнестись к собственному ритму жизни.

Конфликт поколений — явление не новое

Может показаться, что именно современные родители и дети очень сильно не понимают друг друга. Однако различия между поколениями существовали всегда. После Второй мировой войны у людей, родившиеся в мирное время, также были иные взгляды на жизнь, чем у их родителей. Сегодня подобные сравнения проводятся между поколениями зумеров и альфа.

Изменилось, прежде всего, то, насколько заметными стали эти различия. Социальные сети превратили личные наблюдения в вирусный контент, теперь разницу между поколениями можно увидеть в десятках коротких видео, обсудить и сравнить с собственным опытом.

Как не превратить сравнение в оскорбление

Проблема возникает тогда, когда интерес к чужому опыту сменяется обидой и взаимными обвинениями. Ведь за нашими претензиями к родителям нередко стоит и их собственная история, опыт, который они унаследовали от предыдущего поколения.

Лучше стремиться не к поиску виновных, а к взаимному пониманию и прощению. Родители не всегда могли дать детям всё, в чём те нуждались, так же как и мы когда-нибудь можем услышать претензии от своих детей.

Тренд «Я в возрасте своих родителей» напоминает о простой, но важной вещи: у каждого поколения свои обстоятельства, вызовы и представления о счастье. И если наши жизненные сценарии не совпадают с родительскими, это не значит, что кто-то из нас ошибается. Возможно, лучшее, что мы можем сделать друг для друга, — это попытаться понять, а не сравнивать и осуждать.

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