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Война: 32-й день в десяти фотографиях

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Война: 32-й день в десяти фотографиях

Getty Images

К в войне невозможно привыкнуть. Война в Украине длиться уже 32 дня.

Сегодня мы отбивали атаки, тушили пожары, разгребали завалы, помогли раненным, спасали людей, спасали памятники на улицах наших городов. Каким был этот день, расскажем в десять фотографиях. 

© Getty Images
Getty Images

Мариуполь, 26 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Пожар в лесу 27 марта 2022 года в Бышеве, Украина. В последние недели наступление России на Киев в значительной степени застопорилось. Но периодические обстрелы и ракетные удары продолжаются.

© Getty Images
Getty Images

Статуя Богдана Хмельницкого муниципальные работники и волонтеры защищают мешками с песком и досками, Киев, 27 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

После ракетной атаки пожарные тушили огонь около  13 часов, Львов 27 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

На снимке, сделанном 27 марта 2022 года в Харькове, Менора, установленная на месте массового убийства евреев нацистами во время Второй мировой войны, поврежденная накануне в результате обстрела русскими, у входа в Мемориальный комплекс Холокоста Дробицкий Яр на восточной окраине Харькова. 

© Getty Images
Getty Images

Сотрудники службы экстренной помощи режут бетон при поиске тел в развалинах регионального штаба в Харькове 27 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Сгоревший автомобиль на рыночной площади, который был разрушен в результате ракетного удара в этом районе ранее 27 марта 2022 года в Бышеве, Украина. 

© Getty Images
Getty Images

Баррикада с украинским флагом в Киеве, Украина, 27 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Люди укрываются в подвале школы, где они живут уже месяц, вдоль линии фронта в Харькове, 27 марта 2022 года. — Рабочий район многоэтажек на северо-восточной окраине второго по величине города Украины, в двух шагах от первых полей чернозема в сельской местности. Российские войска, расположившиеся лагерем в нескольких километрах отсюда, ежедневно накрывают огнем это место.  

© Getty Images
Getty Images

Статуя Тараса Шевченко защищена мешками с песком 27 марта 2022 года в Харькове, Украина. 

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